УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Админуслуг без военного билета не будет: что нужно знать военнообязанным

Мария Николишин
12 июня 2024, 10:20
76
Если предоставление военного билета станет обязательным, это позволит украинцам "появляться на радарах государства", говорит Денис Малюська.
Админуслуг без военного билета не будет: что нужно знать военнообязанным
Военно-учетные документы будут требовать при предоставлении услуг / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Гражданам, которые избегают мобилизации в Украине, будут все чаще отказывать в предоставлении услуг. В частности, государство может вполне законно требовать военно-учетные данные при обращении мужчин, заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью на YouTube-канале "Это никто не будет смотреть".

Отмечается, что закон об административных услугах предусматривает, что при обращении граждан за какой-то услугой государство может требовать как условие ее предоставления военно-учетные документы.

Министр подчеркнул, что если предоставление военного билета станет обязательным, это позволит украинцам "появляться на радарах государства".

видео дня

"Это нормальный, правильный, естественный процесс. Процесс продолжается. Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы. Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет запрашивать военно-учетный документ", - заверил он.

Малюська также добавил, что ожидать масштабной реформы не следует. Законодательство уже предусматривает возможность требовать военный билет. По его словам, речь идет о "сотнях, если не тысячах" услуг, при предоставлении которых можно выставить такое требование.

"Я убежден, что на определенных услугах мы не будем вводить. Это все, что касается членов семьи военнообязанного, детей военнообязанного. В этом случае государство никаких блоков не будет ставить. Мы достаточно осторожно относимся к оценке, где услуги не являются критически важными, а где они важны", - отметил глава Минюста.

В то же время, он уточнил, что военно-учетные документы будут требовать при предоставлении услуг, необходимых "для хорошей жизни" и личного комфорта военнообязанного. В случае критически важных для жизни услуг таких изменений не предвидится.

Админуслуг без военного билета не будет: что нужно знать военнообязанным
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация.

Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, полковник СБУ Роман Костенко раскрыл масштабы призыва граждан в ряды ВСУ после принятия закона о мобилизации.

Кабинет министров обновил утвержденный в январе 2023 года постановлением №76 порядок бронирования военнообязанных сотрудников, увеличив максимальный срок такого бронирования с 6 до 12 мес.

Кроме того, депутаты ВР хотят внести правки в закон, согласно которому призывной возраст в рамках общей военной мобилизации в Украине снижен с 27 до 25 лет.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация мобилизация в армию новости Украины ТЦК и СП
Реклама

Главное за день

Украинские беспилотники смогут поражать объекты оккупантов вплоть до Урала - Минобороны

Украинские беспилотники смогут поражать объекты оккупантов вплоть до Урала - Минобороны

09:36 Украина
Отключения света будут минимум 5 лет, зимой его может не быть днями – Гончар

Отключения света будут минимум 5 лет, зимой его может не быть днями – Гончар

09:00 Интервью
РФ запустила по Украине 6 ракет и 24 дрона, есть разрушения и пострадавшие: детали

РФ запустила по Украине 6 ракет и 24 дрона, есть разрушения и пострадавшие: детали

08:52 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

3 знака зодиака, которые могут стать миллионерами 15793

3 знака зодиака, которые могут стать миллионерами

Самый большой страх Путина : Кэмерон призвал ударить по самому ценному для РФ 6043

"Самый большой страх Путина": Кэмерон призвал ударить по самому ценному для РФ

Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине: в Киеве – громкие взрывы 4407

Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине: в Киеве – громкие взрывы

Уже не 93 страны: количество участников Саммита мира в Швейцарии уменьшается 4319

Уже не 93 страны: количество участников Саммита мира в Швейцарии уменьшается

Последние новости

11:15

Китайский гороскоп на завтра 13 июня: Быкам - крупная ошибка, З

11:07

Окружения не будет: оккупанты потеряли возможность открыть новый фронт

11:01

Евро-2024: где смотреть турнир в Украине и расписание матчей

10:39

"Сидите тихо": путинистка Маша Распутина напала на Аллу Пугачеву

10:25

Что означает "ні Богові свічка, ні чортові кочерга": мало кто знает истинное значениеВидео

Крен вправо. Почему результаты выборов в Европарламент не помогут ПутинуКрен вправо. Почему результаты выборов в Европарламент не помогут Путину
10:20

Админуслуг без военного билета не будет: что нужно знать военнообязанным

10:05

Кому из пенсионеров пересчитают пенсии: кто имеет право на доплату

09:42

Когда играет Украина на Евро-2024: расписание матчей и соперники сборной Украины

09:36

Украинские беспилотники смогут поражать объекты оккупантов вплоть до Урала - Минобороны

Реклама
09:33

Путинист Филипп Киркоров устроил разборки на сьемках - детали

09:20

Гороскоп на завтра 13 июня: Козерогам - взрыв творчества, Весам - проблемы с концентрацией

09:00

Отключения света будут минимум 5 лет, зимой его может не быть днями – Гончар

08:52

РФ запустила по Украине 6 ракет и 24 дрона, есть разрушения и пострадавшие: деталиФото

08:17

Для чего РФ обвиняет Украину в терроризме: в ISW сделали важное заявление

08:11

"Первый в жизни": Наталья Могилевская поразила тем, что ей удалось вместе с детьми

08:10

Коротко о выборах во Франции: что ждет Макрона и Украинумнение

08:10

Ужасная, но мирная Россия будущего?мнение

07:35

Какой праздник 13 июня: что категорически запрещено делать на Вознесение Господне

07:25

В Крыму прогремели взрывы во многих городах: может быть поражена ЗРК С-400Видео

06:34

РФ ночью нанесла комбинированный удар по Киеву, прогремели взрывы: детали

Реклама
05:44

Как сохранить огурцы свежими дольше: простой секрет с ледяной водой от садоводаВидео

05:10

Надо за 4 секунды найти странный пирог: оптическая иллюзия на проверку внимательности

04:39

Плохой знак: что немедленно следует сделать с вещами из секонда - как не навлечь бедуВидео

04:00

Почему Аффлек и Лопес продают поместье за 60 млн долларов: СМИ рассказали

03:29

Куда деваются удаленные фото с телефона: об этой тайне гаджета знают единицы

03:24

Россия выпустила целый арсенал ракет по Украине: в Киеве – громкие взрывы

02:30

Мадонна напомнила про страдания детей Украины и мощно поддержала Саммит мираВидео

01:35

Почему стоит пить рассол из маринованных огурцов: 8 преимуществ для организма

00:11

Уже не 93 страны: количество участников Саммита мира в Швейцарии уменьшается

11 июня, вторник
23:36

"РФ наладила огромное производство": Катков раскрыл мощности Украины и России

23:07

НАТО должно официально пригласить Украину: Польша требует решительных действий

22:54

Принц Гарри ищет отдельный дом от Меган Маркл: что произошло

22:51

"Как будто все замерло": вдова Билоножко призналась, как переживает его смерть

22:45

СМИ узнали странные подробности "смерти" предателя Мацегоры

21:56

Настя Каменских сообщила радостную новость - что случилось

21:50

Драка с "медиками" в ТЦК Одессы: в военкомате озвучили свою версию

21:41

Какие вещи нельзя стирать вместе ни в коем случае: правила, которые важно знать всем

21:37

Украина получит 100 ракет для Patriot: Писториус объявил о мощном пакете помощи

21:34

"Жоржик-коржик, первый колокольчик!": в Сети появились первые фото внука Меладзе

20:44

"В 6 раз больше, чем в 2023 году": в ВСУ раскрыли успехи по производству БПЛА

Реклама
20:34

Путинистка-жена Пескова внезапно вспомнила, что она - украинка: нелепая причина

19:59

Это тысячи дронов: командующий беспилотных сил перечислил цели для ударов БПЛА по России

19:33

РФ выжигает Часов Яр и Ивановское: в ВСУ раскрыли ситуацию в Донецкой области

19:19

Украина усиливает функции Госаудитслужбы, чтобы обеспечить прозрачное использование средств, предоставленных ЕС - Басалаева

19:16

Быстро испортится: зачем кофе хранить в холодильнике - малоизвестный секретВидео

19:10

По Рыживке и Сумской области: что нужно знатьмнение

19:02

Еще одна страна НАТО передает Украине ПВО: шансы баллистики РФ тают на глазах

19:00

"Чемодан-вокзал…" не помогли: в РФ "законсервировался" предатель Украины Мацегора

18:58

На Харьковщине россияне стягивают подкрепление: Синегубов раскрыл о новых штурмах РФ

18:47

Маричка Падалко раскрыла подробности интимной жизни с Егором Соболевым

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять