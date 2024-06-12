Админуслуг без военного билета не будет: что нужно знать военнообязанным

Если предоставление военного билета станет обязательным, это позволит украинцам "появляться на радарах государства", говорит Денис Малюська.

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Военно-учетные документы будут требовать при предоставлении услуг / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Гражданам, которые избегают мобилизации в Украине, будут все чаще отказывать в предоставлении услуг. В частности, государство может вполне законно требовать военно-учетные данные при обращении мужчин, заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью на YouTube-канале "Это никто не будет смотреть".

Отмечается, что закон об административных услугах предусматривает, что при обращении граждан за какой-то услугой государство может требовать как условие ее предоставления военно-учетные документы.

Министр подчеркнул, что если предоставление военного билета станет обязательным, это позволит украинцам "появляться на радарах государства".

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"Это нормальный, правильный, естественный процесс. Процесс продолжается. Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы. Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет запрашивать военно-учетный документ", - заверил он.

Малюська также добавил, что ожидать масштабной реформы не следует. Законодательство уже предусматривает возможность требовать военный билет. По его словам, речь идет о "сотнях, если не тысячах" услуг, при предоставлении которых можно выставить такое требование.

"Я убежден, что на определенных услугах мы не будем вводить. Это все, что касается членов семьи военнообязанного, детей военнообязанного. В этом случае государство никаких блоков не будет ставить. Мы достаточно осторожно относимся к оценке, где услуги не являются критически важными, а где они важны", - отметил глава Минюста.

В то же время, он уточнил, что военно-учетные документы будут требовать при предоставлении услуг, необходимых "для хорошей жизни" и личного комфорта военнообязанного. В случае критически важных для жизни услуг таких изменений не предвидится.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация. Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, полковник СБУ Роман Костенко раскрыл масштабы призыва граждан в ряды ВСУ после принятия закона о мобилизации.

Кабинет министров обновил утвержденный в январе 2023 года постановлением №76 порядок бронирования военнообязанных сотрудников, увеличив максимальный срок такого бронирования с 6 до 12 мес.

Кроме того, депутаты ВР хотят внести правки в закон, согласно которому призывной возраст в рамках общей военной мобилизации в Украине снижен с 27 до 25 лет.

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