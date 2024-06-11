Как идет мобилизация в последнее время: в Раде указали на тенденцию

За месяц в Украине в армию набрали больше людей, чем за последние полгода, заявил нардеп из фракции "Голос2 Роман Костенко.

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Мобилизация в Украине: нардеп указал на тенденцию / коллаж: Главред, фото: Верховна Рада, ua.depositphotos.com

За минувший месяц в Украине в ряды Сил обороны мобилизовали больше людей, чем за предыдущие полгода. Об этом заявил нардеп из фракции "Голос" и секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью Radio NV.

Согласно данным народного избранника, темпы мобилизации в Украине за последний месяц значительно выросли.

"У нас сейчас темпы мобилизации выросли. За последний месяц мы набрали, пожалуй, как за последние полгода. За последние четыре месяца. У нас в мае был самый большой [набор в ТЦК и СП ‒ Главред]", – говорит Костенко.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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Напомним, граждане Украины, которые находились за границей более 3 месяцев, обязаны до 16 июня лично стать на воинский учет в ТЦК. Постановлением Кабмина №563 установлено, что это обязательно для мужчин, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу.

Также Кабмин планирует отсрочить постановку на учет 17-летних украинцев, которые находятся за границей. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что сейчас Минобороны требует их возвращения для воинского учета, но правительство понимает, что это лишь увеличит нагрузку на ТЦК и не поможет мобилизации.

Как сообщал Главред, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, должны иметь военно-учетные документы для получения паспорта Украины или загранпаспорта. Новые правила вступят в силу 30 июня.

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