Воинский учет юношей, которые за границей: в правительстве рассказали об отсрочке

Уже разработано соответствующее постановление, которое может отсрочить взятие на учет 17-летних юношей, находящихся за рубежом.

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Допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена отсрочка по постановке на учет / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Кабинете министров Украины хотят отсрочить взятие на учет 17-летних украинцев, которые сейчас находятся за рубежом. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram.

"Относительно 17-летних украинцев, которые сейчас находятся за границей: Минобороны говорит, что они должны приехать в Украину и стать на воинский учет. Юридически в Минобороны правы, потому что так выписаны действующие правила", - отметила она.

Верещук добавила, что в Правительстве понимают, что такое решение только плохо повлияет на работу ТЦК.

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"Мы в правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, - это лишь увеличит нагрузку на ВВК и ничего не поможет в мобилизации", - говорит вице-премьер-министр.

По ее словам, уже разработано соответствующее постановление, сейчас оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято.

"Допризывникам и призывникам, которые сейчас за рубежом, будет предоставлена отсрочка по постановке на учет - или до возвращения в Украину, или до конца военного положения", - подытожила Ирина Верещук.

Закон о мобилизации / инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, ранее сообщалось, что украинские юноши, которым исполнилось 17 лет и которые находятся за рубежом, должны вернуться в Украину и стать на воинский учет в ТЦК или СП.

Также в пресс-службе Сухопутных войск заявляли, что в Украине 17-летним юношам будут присылать повестки. Их получат только те украинцы, которые не встали на воинский учет в течение определенного периода.

Кроме того, в Украине 18 мая вступил в силу закон о совершенствовании мобилизации. Это повлекло некоторые изменения в процедуре пересечения границы.

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