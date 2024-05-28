Что будет, если удалить приложение 'Резерв+': ответ ТЦК

После обновления данных в приложении для военнообязанных "Резерв+" не нужно удалять его с телефона. Если же приложение все-таки удалить, то данные в реестре все равно не исчезнут.
Об этом рассказала пресс-секретарь Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Алена Кузина в эфире 11 канала.
"Если вы удалили после регистрации приложение, то вы просто удалили приложение с телефона, и это неправильно", - отметила Кузина.видео дня
Она рассказала, что военнообязанного после того, как он зарегистрируется в "Резерв+" и обновит данные, все равно вызовут в ТЦК, даже если он после этого удалит приложение.
Также она добавила, что первое время после того, как начался переход от бумажной системы к цифровой, это может происходить проблемно, поскольку приложение установило большое количество людей.
Что такое "Резерв+"?
"Резерв+" – это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК).
В Минобороны отмечают, что в скором времени в "Резерв+" появятся электронные направления на ВЛК, а летом появится электронный военный билет. По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.
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Ранее Главред объяснил, что означают статусы военнообязанных в "Резерв+ " - "в розыске", "снято" и "исключено".
Также ранее юристы объяснили, когда и за что может задержать полиция в случае не обновления своих данных в ТЦК. Известная юрист Арина Швец сообщила, в каком случае военнообязанных граждан Украины может задержать Национальная полиция.
Напомним, в Минобороны Украины объяснили, когда военнообязанные должны повторно обновить данные. Военнообязанные украинцы должны обновить учетные данные до 16 июля 2024 года. После этого персональные данные нужно обновлять в случае их изменения в течение недели.
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