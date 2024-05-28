Эксперт сказал, когда Украина получит дополнительные дальнобойные ракеты

Полковник ВСУ, военный аналитик Петр Черник предположил, что Украине могли предоставить больше ракет ATACMS, чем ожидалось. В целом, поставки оружия Украине вряд ли займут много времени - дело лишь в политическом решении.
"Предоставление Украине ракет - вопрос лишь нескольких дней. Все необходимое нам оружие уже находится в Европе, и на его переброску не понадобится много времени. Мощный огромный контингент развернут в Европе. Годами он только усиливался - пехотинцев, артиллеристов и пилотов вряд ли оставили бы там без оружия", - сказал Черник в интервью Главреду.
Кроме того, по его словам, огромное авиационное крыло у вооруженных сил Польши, а истребители F-22 и F-35 уже базируются даже в Литве.
"Думаю, что оружие на складах есть, а истребители на боевом дежурстве", - считает эксперт.
По словам Черника, с технической точки зрения для поставки Украине дальнобойных вооружений понадобится максимум одна-три недели.
"Проблема заключается лишь в наличии политического решения и количестве вооружений, которые нам могли бы предоставить", - сказал он.
Черник также прокомментировал удары ВСУ российским оккупантам на Донбассе.
"Меня удивило, что в Донецкой области против россиян одновременно было применено пять ракет ATACMS. Это очень много, потому что обычно используются одна-две ракеты, максимум три. Это может свидетельствовать о том, что запас ATACMS немного больше, чем критические несколько единиц", - сказал он.
Кто такой Петр Черник
Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Смотрите интервью Петра Черника Главреду:
Как сообщал Главред, ранее Черник назвал условие, при котором западные партнеры могут решиться на предоставление Украине ракет ATACMS и Taurus в достаточном количестве.
Кроме того, эксперты раскрыли преимущества ракет ATACMS над Storm Shadows.
Удары по России и оккупированным территориям - последние новости
Дрон ГУР 26 мая пролетел рекордные 1800 километров и атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.
Ранее самой удаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками, был объект в городе Салават республики Башкортостан РФ, который расположен на 140 километров ближе к украинской границе по сравнению с Орском.
Этот объект, как стало известно позже, входит в "Газпром нефтехим Салават", владеющий одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии. После "прилетов" дронов НПЗ остановил работу.
Вечером 27 мая в оккупированном Россией Луганске и в Московской области РФ прогремели взрывы. Оккупационные власти жалуются, что удар якобы был нанесен ракетами с кассетной боевой частью.
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