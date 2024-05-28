УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Эксперт сказал, когда Украина получит дополнительные дальнобойные ракеты

Анна Ярославская
28 мая 2024, 08:59
93
Все необходимое нам оружие уже находится в Европе. На его переброску не понадобится много времени, считает Петр Черник.
ATACMS, Петр Черник
Петр Черник спрогнозировал, когда Украина получит дополнительные дальнобойные ракеты / Коллаж: Главред, фото: Армия inform, Википедия

Полковник ВСУ, военный аналитик Петр Черник предположил, что Украине могли предоставить больше ракет ATACMS, чем ожидалось. В целом, поставки оружия Украине вряд ли займут много времени - дело лишь в политическом решении.

"Предоставление Украине ракет - вопрос лишь нескольких дней. Все необходимое нам оружие уже находится в Европе, и на его переброску не понадобится много времени. Мощный огромный контингент развернут в Европе. Годами он только усиливался - пехотинцев, артиллеристов и пилотов вряд ли оставили бы там без оружия", - сказал Черник в интервью Главреду.

Кроме того, по его словам, огромное авиационное крыло у вооруженных сил Польши, а истребители F-22 и F-35 уже базируются даже в Литве.

"Думаю, что оружие на складах есть, а истребители на боевом дежурстве", - считает эксперт.

По словам Черника, с технической точки зрения для поставки Украине дальнобойных вооружений понадобится максимум одна-три недели.

"Проблема заключается лишь в наличии политического решения и количестве вооружений, которые нам могли бы предоставить", - сказал он.

Черник также прокомментировал удары ВСУ российским оккупантам на Донбассе.

"Меня удивило, что в Донецкой области против россиян одновременно было применено пять ракет ATACMS. Это очень много, потому что обычно используются одна-две ракеты, максимум три. Это может свидетельствовать о том, что запас ATACMS немного больше, чем критические несколько единиц", - сказал он.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Смотрите интервью Петра Черника Главреду:

Как сообщал Главред, ранее Черник назвал условие, при котором западные партнеры могут решиться на предоставление Украине ракет ATACMS и Taurus в достаточном количестве.

Кроме того, эксперты раскрыли преимущества ракет ATACMS над Storm Shadows.

Эксперт сказал, когда Украина получит дополнительные дальнобойные ракеты
ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

Удары по России и оккупированным территориям - последние новости

Дрон ГУР 26 мая пролетел рекордные 1800 километров и атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.

Ранее самой удаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками, был объект в городе Салават республики Башкортостан РФ, который расположен на 140 километров ближе к украинской границе по сравнению с Орском.

Этот объект, как стало известно позже, входит в "Газпром нефтехим Салават", владеющий одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии. После "прилетов" дронов НПЗ остановил работу.

Вечером 27 мая в оккупированном Россией Луганске и в Московской области РФ прогремели взрывы. Оккупационные власти жалуются, что удар якобы был нанесен ракетами с кассетной боевой частью.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине военная помощь новости Украины Петр Черник ATACMS
Реклама

Главное за день

Россия готовит наступление на востоке: в ВСУ назвали два опасных направления

Россия готовит наступление на востоке: в ВСУ назвали два опасных направления

10:30 Украина
"На аэродром прилетели в гости ATACMS": в Луганске прогремели мощные взрывы

"На аэродром прилетели в гости ATACMS": в Луганске прогремели мощные взрывы

10:17 Украина
ВСУ продвинулись на севере Харьковщины, РФ атакует у Купянска – ISW

ВСУ продвинулись на севере Харьковщины, РФ атакует у Купянска – ISW

09:37 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще дней будет бушевать шторм 4144

Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще дней будет бушевать шторм

В Пенсионном фонде поменяли важный показатель для расчета пенсий: что будет с выплатами 3943

В Пенсионном фонде поменяли важный показатель для расчета пенсий: что будет с выплатами

За месяц произойдет переворот на фронте : полковник - о контрнаступлении ВСУ 3240

"За месяц произойдет переворот на фронте": полковник - о контрнаступлении ВСУ

Метастазы пошли : жена Игоря Николаева рассказала о горе в их семье 2291

"Метастазы пошли": жена Игоря Николаева рассказала о горе в их семье

Последние новости

10:34

Погиб в "Эпицентре": нашли отца 8-летнего мальчика из Харькова, чье фото облетело СМИ

10:30

Россия готовит наступление на востоке: в ВСУ назвали два опасных направленияВидео

10:26

Китайский гороскоп на завтра 29 мая: Драконам - невероятный день, Собакам - сплетни

10:17

"На аэродром прилетели в гости ATACMS": в Луганске прогремели мощные взрывы

09:59

"Нас просто кинули": жители Донбасса уже не рады РФВидеоблоги

Изменение границ в Балтии - первый шаг, дальше РФ возьмется за Арктику - КлименкоИзменение границ в Балтии - первый шаг, дальше РФ возьмется за Арктику - Клименко
09:41

Путинист Киркоров показал прогулку с Пугачевой за руку - что случилось

09:41

Что будет, если удалить приложение "Резерв+": ответ ТЦК

09:37

ВСУ продвинулись на севере Харьковщины, РФ атакует у Купянска – ISW

09:24

Гороскоп на завтра 29 мая: Скорпионам - сюрпризы, Ракам - конфликт на работе

Реклама
08:59

Эксперт сказал, когда Украина получит дополнительные дальнобойные ракетыВидео

08:58

Уксус не нужен: эксперт по сантехнике назвал лучший способ прочистки засора

08:43

"Давно не носит обручальное кольцо": Арсен Мирзоян рассказал о браке с Тоней Матвиенко

08:35

"Это непростой процесс": полковник ВСУ назвал условие для переговоров с РФ

07:39

Нашли рецепт самого вкусного пирога с клубникой - тает во ртуВидео

07:31

Зеленский сегодня поедет в Бельгию, чтобы подписать соглашение по безопасности

06:45

РФ ударила ракетой Х-59 по аэропорту Запорожья: полностью разрушен терминал

06:19

Дальнобойное оружие для Украины: что важно учитыватьмнение

04:42

Украина может уничтожать российские Ту-95 и Ту-22: полковник ВСУ назвал чудо-оружие

03:24

Злые люди не сглазят: как правильно носить булавку для защиты

02:30

Сотни ATACMS и самолетов: как смешать с землей "коридор" РФ в Крым – полковникВидео

Реклама
02:00

"Суперпрофессор": Тина Кароль похвасталась успехами красавца-сына

01:44

Решение не приняли: в Минобороны поставили точку в вопросе об отправке инструкторов

01:30

15-летяя дочь Джоли и питта демонстративно отказалась от фамилии отца

01:20

Головоломка на проверку IQ: нужно найти 3 дротика за 15 секунд

27 мая, понедельник
23:42

Магнитная буря внезапно усилилась: сколько еще дней будет бушевать шторм

22:55

Папа растроган, мама светится: Джамала показала первые кадры выписки из роддома

22:37

У оккупантов в Луганске раздались взрывы, Москва тоже жалуется на атакуВидео

22:36

"За месяц произойдет переворот на фронте": полковник - о контрнаступлении ВСУ

22:07

Во Франции сделали заявление насчет отправки военных инструкторов в Украину

21:56

"Окончательное решение": появилась грязная правда об Ани Лорак

21:54

Экс-муж Камалии заговорил про ее "побитые" фото и признался, с кем живет

21:23

Иран вооружает РФ новейшими авиабомбами: в Bild назвали вероятные цели ударов

21:16

В Кремле начался вой после призыва генсека НАТО позволить ВСУ бить по России

20:30

Украина готовится бить дальнобойными ракетами по целям в РФ - Defence Express

20:13

Анна Кошмал раскрыла главный секрет своего таинственного брака

20:07

Жертв могло быть больше: в нескольких метрах от Эпицентра нашли третью бомбуФото

19:33

Украину будет "заливать": в каких регионах влупят грозовые дожди

19:24

Дима Коляденко рассорился с Ириной Билык: "Все, точка. Отношения закончились"

19:21

РФ нацелилась на крупный город: хочет "перерезать" ключевую трассу на востоке

19:21

Как нельзя мыть посуду в посудомойке: эксперт раскрыл серьезные ошибкиВидео

Реклама
19:20

Ситуация неутешительная: назван срок, сколько еще будут продолжаться отключения света

19:10

Потери РФ в мае установили невероятный рекордмнение

18:40

В Украину прибудут французские инструкторы - Сырский

18:23

Что делать с клубникой, если ее много: результат удивит всех

18:20

Наступление на Харьковщине было прощупыванием обороны, РФ не отказалась от планов - Жорин

18:15

В Китае ответили на предложение об участии в Саммите мира и выдвинули условие

18:13

В НАТО призвали союзников разрешить ВСУ бить по РФ своим оружием: принята декларация

18:06

Сладкая и без химии: как правильно выбрать клубнику - секрет знают не всеВидео

17:40

"Прогиб засчитан": артист-путинист рассказал, зачем диктатор позорится игрой в хоккей

17:27

Вся больница Белгорода в "трехсотых": СМИ показали реальную цену мясных штурмов РФВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять