Эксперт сказал, когда Украина получит дополнительные дальнобойные ракеты

Все необходимое нам оружие уже находится в Европе. На его переброску не понадобится много времени, считает Петр Черник.

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Петр Черник спрогнозировал, когда Украина получит дополнительные дальнобойные ракеты / Коллаж: Главред, фото: Армия inform, Википедия

Полковник ВСУ, военный аналитик Петр Черник предположил, что Украине могли предоставить больше ракет ATACMS, чем ожидалось. В целом, поставки оружия Украине вряд ли займут много времени - дело лишь в политическом решении.

"Предоставление Украине ракет - вопрос лишь нескольких дней. Все необходимое нам оружие уже находится в Европе, и на его переброску не понадобится много времени. Мощный огромный контингент развернут в Европе. Годами он только усиливался - пехотинцев, артиллеристов и пилотов вряд ли оставили бы там без оружия", - сказал Черник в интервью Главреду.

Кроме того, по его словам, огромное авиационное крыло у вооруженных сил Польши, а истребители F-22 и F-35 уже базируются даже в Литве.

"Думаю, что оружие на складах есть, а истребители на боевом дежурстве", - считает эксперт.

По словам Черника, с технической точки зрения для поставки Украине дальнобойных вооружений понадобится максимум одна-три недели.

"Проблема заключается лишь в наличии политического решения и количестве вооружений, которые нам могли бы предоставить", - сказал он.

Черник также прокомментировал удары ВСУ российским оккупантам на Донбассе.

"Меня удивило, что в Донецкой области против россиян одновременно было применено пять ракет ATACMS. Это очень много, потому что обычно используются одна-две ракеты, максимум три. Это может свидетельствовать о том, что запас ATACMS немного больше, чем критические несколько единиц", - сказал он.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Смотрите интервью Петра Черника Главреду:

Как сообщал Главред, ранее Черник назвал условие, при котором западные партнеры могут решиться на предоставление Украине ракет ATACMS и Taurus в достаточном количестве.

Кроме того, эксперты раскрыли преимущества ракет ATACMS над Storm Shadows.

ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

Удары по России и оккупированным территориям - последние новости

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Ранее самой удаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками, был объект в городе Салават республики Башкортостан РФ, который расположен на 140 километров ближе к украинской границе по сравнению с Орском.

Этот объект, как стало известно позже, входит в "Газпром нефтехим Салават", владеющий одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии. После "прилетов" дронов НПЗ остановил работу.

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