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Удар на рекордные 1500 километров вглубь РФ: дроны СБУ атаковали нефтебазу в Башкортостане

Юрий Берендий
9 мая 2024, 15:17обновлено 9 мая, 16:12
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По данным СМИ, украинский ударный беспилотник смог пролететь рекордные 1500 километров для нанесения удара по российскому НПЗ в Башкортостане.
Удар на рекордные 1500 километров вглубь РФ: дроны СБУ атаковали нефтебазу в Башкортостане
Дрон СБУ установил исторический рекорд, пролетев 1500 километров над РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео Telegram

В четверг 9 мая ударный беспилотник СБУ атаковал НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в российском Башкортостане. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники.

Отмечается, что дрон ударил по установке каталитического крекинга нефти. Этот дрон установил исторический рекорд, пролетев более 1500 километров над территорией РФ.

"В России продолжается "взрывное" 9 мая. После ночного "хлопка" на двух нефтебазах в Краснодарском крае РФ, утром дальнобойный дрон "посетил" и Республику Башкортостан, где поразил НПЗ "Газпром нефтехим Салават"", - сообщил собеседник издания.

видео дня

По данным источников, нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават" является одним из крупнейших в РФ комплектов по производству нефтехимии и нефтепереработки. Этот НПЗ специализируется на производстве дизтоплива, бензина и других видов нефтепродуктов.

"СБУ в очередной раз доказала, что имеет мощные технологические решения, которые помогают наносить врагу болезненные удары. Это значит, что российские НПЗ и нефтебазы, которые работают на ВПК РФ, не могут чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу", - отметил информированный источник.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта российских НПЗ / Главред

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по российским НПЗ - взрывы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 9 мая произошла атака на нефтебазу в селе Юровка под Анапой в Краснодарском крае России. Несколько резервуаров с нефтью были повреждены. Также произошли взрывы и пожары в российском городе Белгород.

По информации СМИ, нефтебазу в Краснодарском крае РФ 9 мая атаковали ударные дроны Службы безопасности Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что такие удары беспилотниками в глубине территории России являются частью стратегии, для того, чтобы заставить Кремль отказаться от дальнейшей агрессии в отношении Украины. Такие операции направлены для создания давления на российского диктатора Владимира Путина, несмотря на то, что Вашингтон выступает против таких атак.

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