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Дроны атаковали нефтебазу под Анапой в РФ: вспыхнул мощный пожар

Анна Ярославская
9 мая 2024, 07:30
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Минувшей ночью в российском Белгороде также прогремели взрывы и вспыхнули пожары.
В Юровке и Беогороде ночью вспыхнули пожары
В Юровке и Беогороде ночью вспыхнули пожары / Коллаж: Главред, фото: Фото: t.me/astrapress

Ночью 9 мая была атакована нефтебаза в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ. Повреждены несколько резервуаров. Кроме того, в российском Белгороде прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

Взрывы на нефтебазе "Темп" на окраине Юровки были слышны около 2 часов ночи, пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

На одном из видео видно, как на месте "прилета" начался крупный пожар.

видео дня

Жители Юровки рассказали, что услышали "гул мотора в небе", потом взрыв и яркую вспышку.

Юровка расположена недалеко от Крымского моста
Юровка расположена недалеко от Крымского моста / google.com/maps

Смотрите видео - В селе Юровка под Анапой горит нефтебаза:

Скриншот

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что БПЛА атаковали нефтебазу в селе Юровка, передает Русская служба ВВС.

"Около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров", - говорится в сообщении.

К ликвидации огня были привлечены 62 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 25 человек и 7 единиц техники.

Пожар на НПЗ в Юровке
Пожар на НПЗ в Юровке / Фото: t.me/astrapress

"На месте находится мэр Анапы Василий Швец, который лично курирует ликвидацию ЧС. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщает штаб.

Российские телеграмм-каналы пишут, что в российском Белгороде прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

Телеграм-канал Go31/Новости передал, что горят несколько машин. Кроме того, загорелся гаражный кооператив, пишет "База". В нескольких домах выбиты окна.

В Сети публикуют фото и видео.

Пожар в Белгороде 9 мая
Пожар в Белгороде 9 мая / Фото: t.me/astrapress
В Белгороде горят машины
В Белгороде горят машины / Фото: t.me/astrapress

Смотрите видео - Взрывы и пожары в Белгороде ночью 9 мая:

Скриншот

Атаки на российские НПЗ

США просили Украину воздержаться от ударов по нефтеперерабатывающим заводам России еще в феврале 2024 года. The Washington Post, ссылаясь на источники, пишет, как вице-президент Камала Харрис встречалась с президентом Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Эта "конфиденциальная" просьба, по словам собеседников журналистов, очень разозлила украинского президента.

В апреле 2024 министр обороны США Ллойд Остин призвал Украину "вместо атак на российские НПЗ сосредоточиться на тактических и оперативных целях, которые могут повлиять на ситуацию непосредственно на поле боя". По мнению Америки, эти удары могут повлиять на энергетическую ситуацию в мире.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что удары беспилотниками глубоко внутри территории страны-агрессора РФ являются частью стратегии по вынуждению Кремля отказаться от нападения на Украину. Такие операции необходимы для сохранения давления на диктатора Владимира Путина, несмотря на то, что Вашингтон выступает против таких атак.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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