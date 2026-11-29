Чешуйницы - мелкие вредители, предпочитающие тёмные уголки и помещения с повышенной влажностью.

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Как избавиться от чешуйниц / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Как обнаружить чешуйниц в доме

Насколько опасны чешуйницы для людей и имущества

Как избавиться от чешуйниц: основные способы борьбы

Небольшие серебристые насекомые, которые быстро исчезают при включении света, нередко становятся неожиданными обитателями квартир. Чаще всего их замечают в ванной комнате, возле раковины или под мебелью.

Это чешуйницы - мелкие вредители, предпочитающие тёмные уголки и помещения с повышенной влажностью. Несмотря на то что они не представляют серьёзной угрозы для человека, соседство с такими насекомыми может привести к порче книг, обоев, документов и некоторых видов текстиля, пишет PLNDesign.

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Чтобы избавиться от них, важно обнаружить не только самих вредителей, но и причины, по которым они поселились в квартире.

Как обнаружить чешуйниц в доме

Узнать чешуйницу можно по характерному внешнему виду. У неё продолговатое, слегка приплюснутое тело длиной около 1 см, покрытое серебристыми чешуйками. На голове находятся две длинные антенны, а с задней стороны - три тонких хвостовых отростка. Крыльев у этих насекомых нет, зато они способны очень быстро передвигаться.

Молодые особи выглядят похожим образом, но отличаются небольшими размерами и светлой окраской. В процессе взросления насекомые неоднократно сбрасывают наружный покров.

Чешуйницы ведут преимущественно ночной образ жизни. Днём они прячутся в трещинах, под плинтусами, за плиткой и внутри мебели. Поэтому заметить их можно, случайно включив свет ночью или обнаружив насекомое в ванной.

Иногда вредители оказываются внутри раковины или ванны. По гладким вертикальным поверхностям им трудно выбраться, поэтому они остаются в ловушке.

О присутствии чешуйниц также могут говорить сброшенные оболочки, мелкие чешуйки, тёмные точки и повреждения бумажных изделий.

Что привлекает насекомых и почему они появляются даже в чистой квартире

Основная причина появления чешуйниц - благоприятный микроклимат. В первую очередь их привлекают сырость, недостаточная вентиляция и наличие укромных мест.

При этом идеальная чистота не гарантирует защиту от вредителей. Они могут поселиться даже в ухоженной квартире, если там есть влажные участки и доступная пища.

Рацион чешуйниц включает продукты с высоким содержанием крахмала и сахаров. Они могут питаться мукой, крупами, хлебными крошками, макаронами, сухим кормом для животных, бумагой, книжным клеем и обойными материалами. Также источником питания становятся пыль, плесень и остатки других насекомых.

В квартиру вредители проникают через небольшие отверстия возле труб, окон, дверей и плинтусов. Иногда их заносят вместе с картонными коробками, мебелью или упаковкой, которая ранее находилась в заражённом помещении.

После проникновения в жилище чешуйницы находят укрытия под напольным покрытием, за сантехникой, внутри стеновых щелей и кабельных каналов. Самки откладывают яйца в труднодоступных местах, поэтому обнаружить всю популяцию бывает непросто. Молодые особи появляются спустя несколько недель, а взрослеют постепенно - иногда на это уходит больше года.

Насколько опасны чешуйницы для людей и имущества

В отличие от многих домашних вредителей, чешуйницы не кусаются, не жалят и не считаются переносчиками инфекций. Однако полностью игнорировать их присутствие не стоит.

Некоторые белки этих насекомых могут вызывать аллергические реакции, в том числе со стороны дыхательной системы. Кроме того, при значительном распространении вредители способны повреждать книги, фотографии, обои, документы и одежду из хлопка, льна и шёлка.

Их жизнедеятельность также может приводить к загрязнению поверхностей и продуктов питания.

Как избавиться от чешуйниц: основные способы борьбы

Для достижения результата желательно действовать комплексно. Уничтожение нескольких обнаруженных насекомых не решит проблему, если в квартире останутся яйца, укрытия и подходящие условия для размножения.

Сначала необходимо устранить сырость . После душа следует проветривать помещение или включать вытяжку, вытирать скопившуюся воду и не допускать образования конденсата. При необходимости можно установить осушитель воздуха. Особое внимание нужно уделить протекающим кранам, соединениям труб и плохо просыхающим участкам.

. После душа следует проветривать помещение или включать вытяжку, вытирать скопившуюся воду и не допускать образования конденсата. При необходимости можно установить осушитель воздуха. Особое внимание нужно уделить протекающим кранам, соединениям труб и плохо просыхающим участкам. Следующий шаг - устранение укрытий . Щели возле плинтусов, дверных рам, труб и окон необходимо заделать подходящими строительными материалами. Это поможет сократить количество мест, в которых насекомые могут скрываться и размножаться.

. Щели возле плинтусов, дверных рам, труб и окон необходимо заделать подходящими строительными материалами. Это поможет сократить количество мест, в которых насекомые могут скрываться и размножаться. Необходимо ограничить доступ к пище . Крупы, муку и сухие продукты лучше держать в герметичных контейнерах. Старые газеты, ненужные книги и картонные коробки желательно убрать из помещений. Шкафы, кладовые и пространство под мебелью следует регулярно очищать от пыли.

. Крупы, муку и сухие продукты лучше держать в герметичных контейнерах. Старые газеты, ненужные книги и картонные коробки желательно убрать из помещений. Шкафы, кладовые и пространство под мебелью следует регулярно очищать от пыли. Для контроля численности можно использовать специальные клеевые ловушки . Их размещают вдоль стен, возле плинтусов и в углах. Простой вариант - стеклянная банка с бумажной лентой снаружи: насекомые забираются внутрь, но не могут выбраться по гладким стенкам. Такие приспособления помогают определить места скопления вредителей, однако при серьёзном заражении их недостаточно.

. Их размещают вдоль стен, возле плинтусов и в углах. Простой вариант - стеклянная банка с бумажной лентой снаружи: насекомые забираются внутрь, но не могут выбраться по гладким стенкам. Такие приспособления помогают определить места скопления вредителей, однако при серьёзном заражении их недостаточно. Дополнительно применяются специальные порошковые средства , например диатомовая земля. Она воздействует на наружный защитный покров насекомых и способствует их обезвоживанию. Использовать её следует только в сухих местах и с соблюдением мер предосторожности, указанных производителем.

, например диатомовая земля. Она воздействует на наружный защитный покров насекомых и способствует их обезвоживанию. Использовать её следует только в сухих местах и с соблюдением мер предосторожности, указанных производителем. Для борьбы с чешуйницами также выпускаются препараты на основе борной кислоты . Их размещают в недоступных для детей и домашних животных местах, строго придерживаясь инструкции.

. Их размещают в недоступных для детей и домашних животных местах, строго придерживаясь инструкции. Если популяция продолжает увеличиваться, несмотря на принятые меры, можно прибегнуть к специализированным инсектицидам . Выбирать следует средства, предназначенные именно для борьбы с чешуйницами. При масштабном заражении лучше обратиться к профессиональной службе дезинсекции.

Почему чешуйницы могут появляться даже после обработки

Повторное обнаружение насекомых не всегда означает, что использованное средство оказалось неэффективным. Возможно, часть вредителей сохранилась в укрытиях, куда препарат не попал.

Кроме того, чешуйницы могут перемещаться между помещениями через отверстия для коммуникаций и другие технические каналы. В многоквартирных домах источником повторного заражения иногда становятся соседние квартиры.

Если после нескольких недель борьбы ситуация не меняется, необходимо повторно проверить труднодоступные участки и выяснить, не распространяются ли насекомые по всему зданию.

/ Инфографика: Главред

Другие чешуйницы: почему они встречаются в сухих комнатах

Не все представители этой группы насекомых нуждаются в одинаково высокой влажности. В современных домах всё чаще обнаруживается длиннохвостая чешуйница (Ctenolepisma longicaudatum).

Она отличается более крупными размерами - обычно около 10–14 мм, тёмно-серой окраской и выраженными хвостовыми отростками. В отличие от обычных серебристых чешуйниц, этот вид способен переносить сравнительно сухой воздух.

Поэтому его можно встретить в спальнях, гостиных, кабинетах и возле книжных шкафов, а не только рядом с сантехникой. Насекомые часто попадают в жилище с мебелью, картоном и упаковочными материалами.

Борьба с ними может оказаться сложнее: одного снижения влажности недостаточно. В некоторых случаях требуется профессиональная обработка помещений и контроль распространения вредителей через общие коммуникации.

Частые вопросы о чешуйницах

Могут ли они кусать людей?

Нет, чешуйницы не нападают на человека и не прокусывают кожу.

Сколько живут эти насекомые?

Обычно около двух-трёх лет. При благоприятных условиях продолжительность жизни может быть больше. Без пищи они способны обходиться несколько месяцев.

Портят ли чешуйницы одежду?

Да, особенно изделия из хлопка, льна и шёлка. Их привлекают ткани, содержащие крахмал. Шерстяные вещи обычно повреждаются реже.

Исчезают ли вредители зимой?

Нет. В отапливаемых помещениях они могут оставаться активными независимо от времени года.

Почему они появляются в сухих комнатах?

Возможно, речь идёт о длиннохвостой чешуйнице, которая лучше переносит низкую влажность и способна обитать практически в любых помещениях.

Как не допустить повторного появления насекомых

Чтобы чешуйницы не поселились в квартире снова, необходимо регулярно следить за состоянием вентиляции, своевременно устранять протечки и не допускать скопления влаги. Продукты следует хранить в закрытых ёмкостях, а картон и ненужную бумагу не оставлять надолго в шкафах и кладовых.

Периодический осмотр пространства под раковиной, за мебелью и вдоль плинтусов поможет обнаружить вредителей на ранней стадии.

Главное - устранить не только самих насекомых, но и условия, которые позволяют им размножаться. Именно комплексный подход даёт наиболее устойчивый результат.

Смотрите видео - как избавиться от насекомых:

В видео рассказывается об особенностях обыкновенной мухоловки - многоножки, которая нередко поселяется в человеческих домах. Объясняется, где она обитает, почему проникает в квартиры, представляет ли опасность для людей и домашних животных, а также чем питается. Отдельное внимание уделяется её хищническому образу жизни и пользе в борьбе с мухами, тараканами, пауками и другими домашними вредителями.



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