Если мероприятие состоится, оно станет первым полноценным сольным выступлением артистки за семь лет.

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Алла Пугачева возможно даст концерт / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

О каком концерте идет речь

Сколько предположительно стоят билеты

Популярная российская певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, якобы даст сольный концерт.

Как пишут российские пропагандисты, по словам продюсера Андрея Разина, певица планирует провести сольный творческий вечер в Стамбуле. Если мероприятие состоится, оно станет первым полноценным сольным выступлением артистки за семь лет.

видео дня

Алла Пугачева - как выглядит сейчас / скрин из видео

Концерт намечен на 1 мая 2027 года. Местом проведения должен стать роскошный отель Ciragan Palace Kempinski, расположенный на берегу Босфора.

По словам Разина, вечер пройдет в камерном формате и продлится около полутора часов. Зрителей ждут не только известные песни Пугачевой, но и общение с артисткой. Предполагается, что певица сможет поделиться историями, связанными с отдельными композициями, и рассказать о людях, которые повлияли на ее творчество.

Пока остается неясным, смогут ли гости задавать вопросы лично или им предложат заранее передать записки.

Разин также назвал предполагаемую стоимость билета - около 6000 евро (296 000 гривен).

Алла Пугачева возможно даст концерт / скрин из видео

Последний большой сольный концерт Аллы Пугачевой состоялся 17 апреля 2019 года в Государственном Кремлевском дворце. Шоу "Алла Пугачева. P.S." было приурочено к 70-летию певицы. До этого артистка около десяти лет не выступала с масштабными сольными программами.

Еще в 2009 году Пугачева объявила о завершении концертной деятельности, а в марте 2010-го закончила прощальный гастрольный тур "Сны о любви". В последующие годы она появлялась на отдельных музыкальных мероприятиях, однако полноценных сольных концертов не давала.

Официального подтверждения стамбульского мероприятия от самой певицы или ее представителей пока нет. Поэтому дата, формат и стоимость билетов пока известны только со слов Андрея Разина.

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О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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