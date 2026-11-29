Соль, бумажное полотенце, морозильная камера и сушилка позволяют продлить свежесть зубчиков от нескольких недель до года.

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Почему очищенный чеснок плесневеет в холодильнике и как этого избежать / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Как подготовить банку для хранения чеснока

Как часто менять бумажные полотенца в банке

Как сделать домашний чесночный порошок

Очищенный чеснок можно хранить свежим несколько месяцев, если положить его в банку с солью и поставить в холодильник. Соль впитывает лишнюю влагу, останавливает прорастание и не дает появиться плесени, сообщает чешское издание Domácnost a zahrada

Проблема обычно возникает, когда зубчиков очистили больше, чем нужно, например, для маринада к мясу. Без шелухи чеснок быстро портится: в полиэтиленовом пакете в холодильнике он плесневеет, а на открытой тарелке начинает гнить.

Для засолки банку тщательно моют, высушивают и насыпают на дно немного соли. Затем в миске смешивают горсть чеснока с таким же количеством соли, перекладывают в банку, плотно закрывают крышкой и ставят в холодильник.

Банка с бумажным полотенцем: свежесть на несколько недель

Если хранить чеснок без соли, подойдет банка для консервирования. Ее сначала моют, лучше всего горячей водой с уксусом, вытирают, дают остыть и выстилают внутри бумажным полотенцем.

Затем в банку засыпают очищенные зубчики, закрывают крышкой и ставят в холодильник. Так чеснок продержится примерно три-четыре недели. Полотенца нужно менять раз в неделю, так как они впитывают влагу.

Замораживание и домашний порошок

Несколько лишних зубчиков можно пропустить через пресс или мелко порубить, смешать с небольшим количеством оливкового масла и утрамбовать в формочки для льда. Когда масса замерзнет, кубики вынимают по одному и бросают сразу на сковороду.

Ещё один вариант - домашняя чесночная приправа. Зубчики нарезают пластинками и сушат в сушилке для фруктов при температуре не выше 40 °C. Сухие пластинки измельчают в мелкий порошок и хранят в герметичной баночке. В таком виде чеснок не портится целый год.

Смотрите видео о том, как легко сохранить чеснок до весны:

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