Вы узнаете:
- Как подготовить банку для хранения чеснока
- Как часто менять бумажные полотенца в банке
- Как сделать домашний чесночный порошок
Очищенный чеснок можно хранить свежим несколько месяцев, если положить его в банку с солью и поставить в холодильник. Соль впитывает лишнюю влагу, останавливает прорастание и не дает появиться плесени, сообщает чешское издание Domácnost a zahrada
Проблема обычно возникает, когда зубчиков очистили больше, чем нужно, например, для маринада к мясу. Без шелухи чеснок быстро портится: в полиэтиленовом пакете в холодильнике он плесневеет, а на открытой тарелке начинает гнить.
Для засолки банку тщательно моют, высушивают и насыпают на дно немного соли. Затем в миске смешивают горсть чеснока с таким же количеством соли, перекладывают в банку, плотно закрывают крышкой и ставят в холодильник.
Банка с бумажным полотенцем: свежесть на несколько недель
Если хранить чеснок без соли, подойдет банка для консервирования. Ее сначала моют, лучше всего горячей водой с уксусом, вытирают, дают остыть и выстилают внутри бумажным полотенцем.
Затем в банку засыпают очищенные зубчики, закрывают крышкой и ставят в холодильник. Так чеснок продержится примерно три-четыре недели. Полотенца нужно менять раз в неделю, так как они впитывают влагу.
Замораживание и домашний порошок
Несколько лишних зубчиков можно пропустить через пресс или мелко порубить, смешать с небольшим количеством оливкового масла и утрамбовать в формочки для льда. Когда масса замерзнет, кубики вынимают по одному и бросают сразу на сковороду.
Ещё один вариант - домашняя чесночная приправа. Зубчики нарезают пластинками и сушат в сушилке для фруктов при температуре не выше 40 °C. Сухие пластинки измельчают в мелкий порошок и хранят в герметичной баночке. В таком виде чеснок не портится целый год.
Смотрите видео о том, как легко сохранить чеснок до весны:
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