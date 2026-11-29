Популярный газированный напиток может помочь избавиться от известкового налета благодаря кислоте, входящей в его состав.

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Как почистить раковину колой / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Почему кола помогает удалить известковый налет

Как почистить раковину с помощью колы

Для каких поверхностей этот метод не подходит

В социальных сетях набирает популярность необычный лайфхак для уборки ванной комнаты. Пользователи предлагают вечером наливать колу в раковину или унитаз, чтобы утром легче избавиться от известкового налета. Главред расскажет подробнее.

Как пишет венгерское издание Kertészkedj.hu, у этого метода есть химическое объяснение, хотя он и уступает по эффективности специальным средствам для чистки сантехники.

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Почему кола удаляет известковый налет

Известковый налет в основном состоит из карбоната кальция, который растворяется под воздействием кислот. В состав колы входит фосфорная кислота, благодаря которой напиток может помочь справиться с загрязнениями.

Журналист британского издания Ideal Home даже проверил этот лайфхак на практике. Он вылил банку обычной колы в унитаз, оставил на час, а затем почистил поверхность ершиком. Результат был заметным, хотя полностью избавиться от загрязнений не удалось.

Как почистить раковину с помощью колы

Чтобы удалить известковый налет с раковины, необходимо:

закрыть сливной отверстие пробкой;

налить столько колы, чтобы она покрыла загрязнённый участок;

оставить напиток на несколько часов или на ночь;

слить колу и протереть поверхность губкой;

тщательно промыть раковину чистой водой.

Не стоит наполнять раковину до переливного отверстия, поскольку напиток может попасть в канал, который будет сложно промыть.

Видео о том, зачем выливать колу в раковину, можно посмотреть здесь:

Как удалить известковый налет вокруг крана

Если известковые отложения скопились у основания смесителя, можно воспользоваться бумажным полотенцем.

Его нужно смочить в коле, обернуть вокруг загрязнённого участка и оставить на несколько часов, если покрытие смесителя допускает контакт с кислотами. После этого поверхность необходимо протереть губкой и тщательно промыть водой.

Важно не оставлять остатков напитка на сантехнике, поскольку сахар образует липкий слой, к которому будут прилипать пыль и грязь.

Что нельзя чистить с помощью колы

Кола лучше всего справляется со свежим и тонким слоем известкового налета. Для удаления застарелых отложений эффективнее использовать лимонную кислоту или специальные средства, совместимые с материалом поверхности.

Не рекомендуется использовать колу для очистки мрамора и других чувствительных к кислотам поверхностей из натурального камня. Кислота может повредить их и оставить матовые пятна.

Кроме того, кола не является дезинфицирующим средством и не обеспечивает надлежащего уничтожения патогенных микроорганизмов.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Какую колу использовать для уборки

Для удаления известкового налета не обязательно покупать напиток известного бренда. Важно наличие кислоты в его составе, а не название производителя.

Впрочем, кола не является полноценной заменой бытовой химии, а её использование следует рассматривать лишь как вспомогательный способ очистки сантехники.

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