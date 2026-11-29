Вы узнаете:
- Почему кола помогает удалить известковый налет
- Как почистить раковину с помощью колы
- Для каких поверхностей этот метод не подходит
В социальных сетях набирает популярность необычный лайфхак для уборки ванной комнаты. Пользователи предлагают вечером наливать колу в раковину или унитаз, чтобы утром легче избавиться от известкового налета. Главред расскажет подробнее.
Как пишет венгерское издание Kertészkedj.hu, у этого метода есть химическое объяснение, хотя он и уступает по эффективности специальным средствам для чистки сантехники.
Почему кола удаляет известковый налет
Известковый налет в основном состоит из карбоната кальция, который растворяется под воздействием кислот. В состав колы входит фосфорная кислота, благодаря которой напиток может помочь справиться с загрязнениями.
Журналист британского издания Ideal Home даже проверил этот лайфхак на практике. Он вылил банку обычной колы в унитаз, оставил на час, а затем почистил поверхность ершиком. Результат был заметным, хотя полностью избавиться от загрязнений не удалось.
Как почистить раковину с помощью колы
Чтобы удалить известковый налет с раковины, необходимо:
- закрыть сливной отверстие пробкой;
- налить столько колы, чтобы она покрыла загрязнённый участок;
- оставить напиток на несколько часов или на ночь;
- слить колу и протереть поверхность губкой;
- тщательно промыть раковину чистой водой.
Не стоит наполнять раковину до переливного отверстия, поскольку напиток может попасть в канал, который будет сложно промыть.
Видео о том, зачем выливать колу в раковину, можно посмотреть здесь:
Как удалить известковый налет вокруг крана
Если известковые отложения скопились у основания смесителя, можно воспользоваться бумажным полотенцем.
Его нужно смочить в коле, обернуть вокруг загрязнённого участка и оставить на несколько часов, если покрытие смесителя допускает контакт с кислотами. После этого поверхность необходимо протереть губкой и тщательно промыть водой.
Важно не оставлять остатков напитка на сантехнике, поскольку сахар образует липкий слой, к которому будут прилипать пыль и грязь.
Что нельзя чистить с помощью колы
Кола лучше всего справляется со свежим и тонким слоем известкового налета. Для удаления застарелых отложений эффективнее использовать лимонную кислоту или специальные средства, совместимые с материалом поверхности.
Не рекомендуется использовать колу для очистки мрамора и других чувствительных к кислотам поверхностей из натурального камня. Кислота может повредить их и оставить матовые пятна.
Кроме того, кола не является дезинфицирующим средством и не обеспечивает надлежащего уничтожения патогенных микроорганизмов.
Какую колу использовать для уборки
Для удаления известкового налета не обязательно покупать напиток известного бренда. Важно наличие кислоты в его составе, а не название производителя.
Впрочем, кола не является полноценной заменой бытовой химии, а её использование следует рассматривать лишь как вспомогательный способ очистки сантехники.
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