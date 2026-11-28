Наиболее реалистичным сценарием генерал считает замораживание войны на нынешних линиях фронта без отказа Киева от оккупированных территорий.

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Билецкий высказался о возможном соглашении по Донбассу / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, 92-я отдельная стрелковая бригада им. кошевого атамана Ивана Сирка

Главное из заявления:

Билецкий отвергает отвод ВСУ из Донбасса в рамках соглашения

Реалистичным сценарием он считает замораживание ситуации по линии фронта

После войны генерал хочет заняться реформой армии

Отвод украинских войск из Донецкой и Луганской областей в рамках любого соглашения о завершении войны стал бы абсолютным коллапсом для власти и для самосознания украинцев. Такую красную линию в дискуссии о выходе из Донбасса провел командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий в интервью изданию The Washington Post.

"Это был бы абсолютный коллапс: для президента - он это прекрасно понимает - для правительства и для самосознания украинцев", - сказал генерал.

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По словам Билецкого, позиции Киева на переговорах с самого начала подорвало то, что администрация президента США Дональда Трампа пошла на уступки стране-агрессору РФ, начав более широкое обсуждение вопросов европейской безопасности. Командир 3-й АК подчеркнул, что отступление означало бы бросить людей на произвол судьбы.

"Если мы отступим, просто оставив людей и земли на произвол судьбы, это станет моральным крахом для всей нации… Украина не может согласиться на сдачу Донбасса", - добавил он.

Какой сценарий завершения войны Билецкий считает реалистичным

Самым реалистичным предложением генерал назвал замораживание войны на нынешних линиях фронта, но без отказа Киева от оккупированных территорий. По его мнению, усилить позиции Украины за столом переговоров могут институциональные изменения в армии, которые сработали во время операции "Вивальди" в Донецкой области, если распространить их на все Силы обороны.

Белецкий пояснил, что эта операция отличалась строгой секретностью, а ставка была сделана на эффект неожиданности и отвлечение внимания противника.

"У нас нет преимущества в беспилотных системах, мы значительно отстаем в артиллерии и значительно отстаем по численности личного состава... И все же, несмотря на все это, именно мы вели наступление", - сказал командир корпуса.

Генерал убежден, что говорить о прекращении боевых действий можно будет только тогда, когда российская оккупационная армия убедится в недостижимости своих целей.

"Когда через пять-шесть месяцев станет ясно, что Россия не только не приблизилась к установлению полного контроля над Донбассом, но и теряет позиции, тогда можно будет серьезно подойти к вопросу о прекращении боевых действий вдоль линии фронта… Мы должны заставить россиян осознать, что их цель, которую они уже сузили, недостижима", - заявил Билецкий.

Есть ли у Билецкого политические амбиции

На вопрос о мобилизации командир 3 АК ответил, что почти в каждой стране после первого года энтузиазма она становится "очень негативной, очень раздражающей темой". Смягчить эту проблему, по его словам, поможет более широкое использование беспилотных систем и дронов.

Президентские амбиции Билецкий отверг. По его мнению, о политике во время "апокалиптической борьбы за выживание" могут думать "только полностью коррумпированные люди". Своим приоритетом он назвал помощь в реформировании армии.

"Даже если война закончится, я хотел бы и в дальнейшем заниматься этим, ведь армия будет главной опорой государственного строительства страны в течение следующих 50 лет", - сказал генерал.

Сможет ли Украина укрепить свои позиции на переговорах по Донбассу

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что даже в Китае понимают: Украина не собирается прекращать борьбу и способна наносить болезненные удары по агрессору.

"В Пекине прекрасно понимают, что Украина будет продолжать воевать и еще не раз продемонстрирует, что Россия - это отнюдь не сверхдержава, раз не может обеспечить свою безопасность", - подчеркнул эксперт.

Переговоры по Донбассу - новости по теме

Как сообщал Главред, американская сторона впервые спросила Украину, согласится ли она выйти из Донбасса в обмен на членство в НАТО. Об этом 13 ноября рассказал президент Владимир Зеленский. Конкретного предложения тогда не было, Киев обсуждал с партнерами пакет гарантий безопасности.

Позже глава государства высказался о возможных территориальных уступках. Зеленский заявил, что Украина не согласится на передачу Донбасса России. Добровольный уход из региона, по его словам, может иметь серьезные последствия для хода войны.

Между тем в Вашингтоне пытаются ускорить заключение соглашения. Администрация Трампа стремится достичь мира до января 2027 года. Кремль же настаивает на передаче Донбасса и отводе сил НАТО к границам 1997 года.

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Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, издающаяся в Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединённых Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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