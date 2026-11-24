Добровольное решение об уходе с территории Донбасса фактически будет означать поражение Украины в войне, убежден президент.

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Владимир Зеленский прокомментировал вероятность выхода Украины с Донбасса / коллаж: Главред, фото: ОП, 53 ОМБр

Главное из заявлений Зеленского:

Добровольный выход с территорий может иметь серьезные последствия

Подобный шаг не исключает дальнейших требований со стороны РФ

Отступать с Донбасса - это проиграть войну

Украина не намерена соглашаться на передачу Донбасса России в рамках возможных территориальных уступок, заявил президент Владимир Зеленский.

Добровольный выход с подконтрольных Украине территорий региона может иметь серьезные последствия для дальнейшего хода войны, подчеркнул он во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей.

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По словам главы государства, добровольное решение об уходе с территории Донбасса фактически будет означать поражение Украины в войне.

"Отступать с Донбасса - это проиграть войну", - убежден он. Зеленский подчеркнул, что говорит не об отступлении, обусловленном военной обстановкой и боевыми действиями, а о самостоятельном решении украинской стороны покинуть собственные земли.

"Я имею в виду отступать не из-за боевых действий, а самим по себе принять решение и покинуть свою землю", - уточнил президент.

Он также обратил внимание, что возможная передача территорий не ограничивается потерей определенного участка земли. По его мнению, подобный шаг не исключает дальнейших требований со стороны России, даже если Украина получит определенные гарантии безопасности.

"Никакие гарантии безопасности вам никогда не гарантируют, что если ты отдал сам, по своей воле, часть своего государства, то потом тебя не заставят отдать еще что-то", - добавил Зеленский.

"Обмен" Донбасса на членство в НАТО: Огрызко оценил позицию США

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Олег Огрызко считает, что президент США Дональд Трамп недооценивает решимость украинского общества отстаивать независимость и территориальную целостность страны. По мнению дипломата, американский лидер не до конца осознает, почему Украина не готова соглашаться на территориальные компромиссы ради политических договоренностей.

Об этом Огрызко рассказал в интервью изданию "Главред".

"Он не понимает, что можно сражаться за свое существование, а не отдавать 20% своей территории и начинать с врагом торговаться и обмениваться дружескими посланиями", - подчеркнул специалист.

При этом дипломат обратил внимание на возможности американской администрации влиять на решения украинского руководства. По его оценке, у Вашингтона есть достаточно эффективные механизмы воздействия, которые могут использоваться для продвижения идеи территориальных уступок со стороны Киева.

"Это инструменты, причем довольно действенные. И Трамп это прекрасно понимает и знает, что таким образом на нас можно оказывать давление", - пояснил Огрызко.

/ Инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что первые с февраля трехсторонние переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби завершились после двух дней встреч. Стороны обсуждали архитектуру будущей безопасности, гуманитарные вопросы и обмен пленными.

Напомним, ранее спецпредставитель президента США Джаред Кушнер обозначил приоритеты мирного процесса. Он заявил, что Трамп полон решимости положить конец войне в Украине. Вашингтон рассчитывал, что переговоры в ОАЭ дадут толчок следующему этапу мирного процесса.

Как сообщалось, Россия на переговорах о завершении войны требует, чтобы НАТО отвело войска и базы к границам 1997 года, а Франция и Великобритания отказались защищать других европейских союзников своим ядерным оружием.

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