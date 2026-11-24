Снегопады в Европе усилятся из-за прихода холодного воздуха. В Альпах, Австрии и Чехии прогнозируют до 20 см снега, в Германии ожидается гололед.

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Прогноз погоды - когда в Европе наступит настоящая зима и где выпадет до 20 см снега / Фото: УНИАН

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Где в Европе ожидаются самые сильные снегопады

Какие регионы Германии покроет снегом

Где снежный покров может сохраниться дольше всего

Зима придет в Центральную Европу раньше, чем ожидалось: ряд стран готовится к сильным снегопадам, а в отдельных регионах высота свежего снега может достичь 20 сантиметров. Больше всего осадков прогнозируют в Альпах, Австрии, Чехии и Словении. Впоследствии зона активных снегопадов сместится в сторону Восточной Европы. Об этом сообщил Ян Шенк, метеоролог и руководитель немецкого телеканала The Weather Channel.

Причиной раннего похолодания станет столкновение двух воздушных потоков. Влажный воздух из Средиземноморья будет двигаться в сторону Центральной Европы, в то время как холодные массы будут поступать с севера. Особенно ощутимыми последствия будут в горных районах.

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"Зима ярко проявится в первое воскресенье Адвента. Система низкого давления над Средиземноморьем приносит влажный воздух в Центральную Европу, в то время как холодный полярный воздух движется на юг. Результат: местами сильные снегопады, в частности в Германии", - отметил Шенк.

Важную роль в развитии погодной ситуации будет играть область низкого давления над северной Италией. Ее движение сдерживает область высокого давления на севере, поэтому сценарий с чрезвычайно сильными осадками на немецких низменностях пока маловероятен.

"В ближайшие дни сформируется ярко выраженная зимняя погода. Так называемая погодная модель "пяти В" может принести большое количество влажного средиземноморского воздуха в Альпы. Там он столкнется с холодным воздухом с севера. Поскольку воздушные массы должны подниматься над горами, будут выпадать интенсивные осадки, которые во многих регионах будут выпадать в виде снега", - рассказал метеоролог.

Где в Европе ожидается больше всего снега

Первыми под удар стихии попадут высокогорные районы Приморских Альп. Впоследствии осадки распространятся на Швейцарию, юг Германии и Австрию. Позже зона снегопадов сместится на восток - в направлении Чехии, Саксонии и Польши.

По прогнозу Шенка, в отдельных районах Австрии, Чехии, Словении и Альпийского региона снег может дойти даже до низин. За пределами Альп ожидается от 10 до 15 сантиметров свежего снега, а местами - до 20 сантиметров.

В Германии наибольшее внимание приковано к Баварии, Тюрингии и Саксонии. Там возможны периоды интенсивных осадков, однако сплошного снежного покрова по всей территории этих земель не прогнозируется.

На более низких высотах температура будет несколько выше, поэтому осадки могут выпадать в виде мокрого снега, быстро таять или переходить в дождь. Наилучшие условия для длительного сохранения снежного покрова будут вдоль края Альп, в Альгое, Тюрингенском лесу и вблизи Рудных гор.

Прогноз погоды в Украине на неделю: наступит метеорологическая зима

В Украине в течение недели усилится похолодание, а среднесуточная температура постепенно опустится ниже нуля. В ряде регионов ожидаются снег и порывистый ветер, что ознаменует начало метеорологической зимы. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

В начале недели погодную ситуацию будет определять активный циклон, однако впоследствии атмосферные процессы изменятся. Во второй половине недели и на выходных будет преобладать другой тип циркуляции воздушных масс.

Изменение погодных условий будет сопровождаться повышением атмосферного давления и притоком холодного воздуха со Скандинавского полуострова. Больше всего температурные изменения ощутят жители северных и западных областей.

Особое внимание синоптик обратил на сопутствующие погодные явления, которые могут осложнить ситуацию в регионах.

"Похолодание также будет сопровождаться снегом и порывистым северным ветром, скорость которого в отдельных регионах может достигать 15–17 м/с. Среднесуточная температура постепенно опустится ниже 0, что ознаменует начало метеорологической зимы", - подчеркнул Игорь Кибальчич.

Циклон и антициклон - в чём разница / Инфографика: Главред

Прогноз погоды - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украинский гидрометцентр предупредил об обледенении и порывах ветра на 24 ноября. В сообщении речь шла о мокром снеге и обледенении в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Наиболее сложная ситуация на дорогах ожидается именно в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, где прогнозируются порывы ветра до 15–20 м/с.

Ведущий специалист Укргидрометцентра Оксана Скляр сообщила об ожидаемом понижении температуры и образовании снежного покрова в ряде регионов. По прогнозу, морозы до -15 градусов могут затронуть отдельные районы, а ночная температура опустится до -9...-15 градусов. В некоторых областях 24 ноября снежный покров может увеличиться на 1–10 см и местами достичь 10 см.

Сервис Meteoagent указал параметры геомагнитной обстановки на 24 ноября. В релизе говорилось об изменении геомагнитной активности в конце месяца по предварительным прогнозам. К-индекс на 24 ноября оценивается примерно в 1,3–1,7 балла, и сильных магнитных бурь не предвидится.

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