Чеснок сдерживает грибковые заболевания и отпугивает вредителей, но полной защиты ожидать не стоит.

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Что можно посадить между клубникой / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Чем чеснок полезен для клубники

Когда и на какую глубину сажать зубчики

Чтобы клубника во время плодоношения не болела и радовала большим урожаем, рядом с ней нужно посадить один овощ. Он положительно влияет на развитие растения и отпугивает вредителей.

Главред решил разобраться, что посадить между клубникой до конца ноября.

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Зачем сажать чеснок между клубникой

Несколько зубчиков чеснока между кустами клубники помогают сдержать серую гниль и отпугнуть паутинных клещей. Для такой посадки ещё не поздно: вторая половина ноября подходит для озимого чеснока, если месяц оказался мягким и сильных заморозков ещё не было, пишет Deccoria.

Этот эффект объясняют фитонцидами. Это природные вещества, которые подавляют развитие некоторых микроорганизмов. Именно благодаря им чеснок издавна считается народным средством от простуды.

На клубнике эти соединения сдерживают грибок, вызывающий серую гниль. Болезнь поражает ягоды во время созревания: на них появляется плесневый налет, и такие плоды приходится выбрасывать.

Еще одно преимущество - защита от насекомых. Соединения чеснока отпугивают паутинных клещей, а резкий запах дезориентирует других вредителей, и им сложнее найти клубнику.

Подобные свойства имеет и зеленый лук. Клубника и чеснок положительно влияют на развитие и урожайность друг друга. Поэтому такое соседство особенно уместно там, где сад часто страдает от вредителей.

Топ-3 сорта клубники / Инфографика: Главред

Как посадить чеснок между клубникой

Если посадить чеснок в ноябре не получилось, это можно сделать ранней весной, как только оттает почва. В таком случае стоит выбрать яровые сорта чеснока.

Зубчики размещают на расстоянии примерно 10 см друг от друга или чуть шире и заглубляют на 7 см. Лук-севок, который можно чередовать с чесноком, сажают мельче, на глубину 4 см. Лучшее место для посадки - между рядами клубники.

Ровные ряды при этом не обязательны. Чеснок можно высаживать поодиночке в выбранных местах, и так значительно легче пропалывать и мульчировать ягодник.

Для посадки подходят только здоровые, твёрдые зубчики без пятен и изменений цвета. После посадки грядку рекомендуют покрыть тонким слоем коры. Такая мульча защитит растения от мороза и сохранит влагу в почве.

Как правильно посадить чеснок на зиму – видео:

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