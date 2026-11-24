Главное:
- Арктический воздух двинется по коридору холода в Восточную Европу
- В Украине с середины недели ожидаются морозные дни
- Снегопады первыми затронут восток Украины
Арктический воздух на этой неделе принесет резкое похолодание в Украину, Польшу, Германию и страны Балтии: со середины недели ожидаются морозные дни, когда температура не поднимется выше 0 °C даже днем. На выходных столбики термометров могут опуститься на 5–15 °C ниже климатической нормы, а снегопады первыми затронут юг Польши, Беларусь и восток Украины. Об этом пишет метеоролог британской компании MetDesk Брендан Вуд, передает The Guardian.
По его данным, над Скандинавией формируется область высокого давления, а циклон, смещающийся на юго-восток в западные районы России, откроет коридор холодного воздуха с севера.
Синоптик отдельно выделил Украину среди стран, куда придет сильнейший холод.
"Температура в странах Балтии и таких странах, как Германия, Польша и Украина, с понедельника, вероятно, опустится значительно ниже нуля, а с середины недели ожидаются морозные дни, когда температура весь день будет оставаться ниже 0 °C", - пишет Вуд.
Согласно прогнозу, на возвышенностях к выходным мороз может достичь двузначных значений.
Где в Европе выпадет больше всего снега
Область низкого давления над Восточной Европой и западом РФ принесет обильные снегопады. Первыми под удар попадут юг Польши, Беларусь, восток Украины и юго-восточные районы Балтии, а на юге Польши может выпасть до 10 см снега.
Позже на этой неделе небольшой циклон двинется в Западную и Центральную Европу: на юге Германии, в Австрии и Чехии снежный покров может достичь 10–20 см. Сильные снегопады ожидаются и в Альпах, что станет приятным бонусом для горнолыжных курортов в преддверии сезона.
На выходных и в начале декабря антициклон над Северной Европой удержит температуру ниже нормы в Центральной и Восточной Европе, а холод может распространиться и на Балканы. Вуд не исключает, что внезапное стратосферное потепление в начале ноября начнёт влиять на нижние слои атмосферы, однако уверенность в этом пока невысока.
Почему в Европе холодно на фоне рекордного Эль-Ниньо
Похолодание в Европе контрастирует с глобальной картиной, которую формирует одно из самых мощных явлений Эль-Ниньо в истории наблюдений. В пятницу, 20 ноября, средняя температура на планете была на 2,12 °C выше доиндустриального уровня, что стало самой большой аномалией за всю историю наблюдений.
Октябрь 2026 года стал самым тёплым в истории: средняя глобальная температура составила 15,35 °C, что на 0,9 °C выше нормы 1991–2020 годов и на 1,75 °C выше доиндустриального уровня. Это третий месяц подряд, когда превышение составило более 1,5 °C.
Насколько сильными будут морозы в Украине
Украинские синоптики также ожидают наступления зимы уже к концу ноября. Ведущий специалист Укргидрометцентра Оксана Скляр прогнозирует, что до 1 декабря ночью температура опустится до -9 °C, а на юго-востоке и в Карпатах местами - до -15 °C.
По её данным, снежный покров толщиной до 10 см может выпасть в ряде областей уже 24 ноября. Самые сильные морозы синоптик ожидает в высокогорье Карпат.
Погода в Украине - новости
Как сообщал Главред, на Украину надвигается первая настоящая зимняя непогода. В ночь на 24 ноября синоптики предупредили о значительном мокром снеге и гололеде в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Без предупреждения остались только Киевская, Житомирская и Черниговская области.
Уже 24 ноября южный циклон уйдет на северо-восток, и погода в Украине стабилизируется. В то же время синоптики прогнозируют снег и мокрый снег днем на западе и севере страны. На остальной территории существенных осадков не ожидается.
В течение недели температура в Украине будет постепенно снижаться. Синоптик Игорь Кибальчич объяснил, когда наступит метеорологическая зима со среднесуточной температурой ниже нуля. Ожидаются снег и порывистый северный ветер до 15–17 м/с.
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