Были использованы новые системы связи и разработки, о которых не знали даже некоторые профильные специалисты.

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Появились новые детали уничтожения моста в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важное из заявлений Криволапа:

Для удара использовали новую систему связи

Подготовка к операции потребовала решения множества технических задач

Комбинированную операцию против Керченского моста украинским силам удалось осуществить без применения Starlink.

Для этого использовали новую систему связи и секретную разработку, о которой не знали даже некоторые профильные специалисты. Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

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По его словам, подготовка к операции потребовала решения множества технических и организационных задач. Только финальная стадия планирования продолжалась больше месяца и включала семь последовательных этапов. До этого украинские силы длительное время выводили из строя российские радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы, обеспечивавшие контроль воздушного пространства над Крымом.

"Мы увидели лишь заключительную фазу. На самом деле масштабная подготовка началась еще в ноябре прошлого года, когда "Птахи Мадяра" начали активно залетать в Крым и прокладывать путь для более мощных украинских беспилотников, способных наносить значительно больший ущерб. Эта работа велась постоянно", – подчеркнул он.

Удастся ли России восстановить Крымский мост: оценка экспертов

Военный эксперт Олег Жданов считает, что восстановить поврежденную автомобильную часть Крымского моста в условиях войны практически невозможно. Для этого потребуется убрать обломки, изготовить новую арочную конструкцию и установить ее. При этом украинские беспилотники могут регулярно препятствовать ремонтным работам.

"В условиях войны это сделать нереально. Наши „добрые дроны" будут сопровождать процесс своим присутствием, даже если налеты будут лишь периодическими, а это означает, что восстановление моста станет бесконечной работой", - подчеркнул специалист.

Жданов также отметил, что перед атакой украинские силы в течение трех месяцев уничтожали российские средства ПВО в Крыму, в том числе в районе Керчи.

"Посмотрите видеоролики с наших дронов и ракет: когда они приближались к секциям моста, не было ни одного выстрела ПВО - ни ракеты не взлетали, ни зенитные пулеметы не стреляли. То есть система ПВО была полностью выведена из строя", - пояснил Жданов.

В свою очередь, офицер запаса Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский обратил внимание на то, что отражение атак украинских дронов вынуждает Россию расходовать дорогостоящие боеприпасы для комплексов С-400 и "Панцирь", постепенно истощая запасы ПВО.

/ Инфографика: Главред

Удар по мосту в Крыму - новости по теме

Как сообщал Главред, 16-17 ноября украинские силы нанесли удар по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста. Президент Зеленский раскрыл детали атаки и назвал операцию беспрецедентной.

Напомним, что удару предшествовала длительная подготовка. По данным Telegram-канала "КиберБорошно", до 16 ноября дроны расчищали ПВО и РЭБ по всему Крыму, на подступах к мосту и в самой Керчи.

Ранее в Минобороны Украины объяснили, что означает выход моста из строя для оккупантов. Там подчеркнули, что после обрушения Крымского моста переправа больше не функционирует как транспортная артерия страны-агрессора.

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