Вы узнаете:
- Почему пена от уксуса и соды не прочищает трубы
- Что действительно помогает избавиться от жирового засора
- В какой последовательности действовать, если раковина засорилась
Смесь уксуса и пищевой соды, которую часто рекомендуют как натуральное средство от засоров, не способна прочистить раковину или умывальник. В большинстве случаев она лишь сдвигает затор дальше в трубу, а сама проблема остается. Причина - в химическом составе обоих веществ, сообщает Linternaute.
Обычно засоры дают о себе знать заранее. Вода стекает медленнее, чем обычно, в трубах булькает, а со временем раковина опорожняется всё хуже или не опорожняется вовсе. Именно тогда многие поочередно засыпают соду и заливают уксус. Бурная пена после этого создает впечатление, что засор растворяется.
Однако эта реакция эффектна лишь на вид. В уксусе содержится слабая уксусная кислота, а сода - слабый щелочь. Когда они смешиваются, образуются вода, ацетат натрия и углекислый газ, из которого и возникают пузырьки.
"Оба средства взаимно нейтрализуются, и полученная жидкость уже не обладает никакой очищающей способностью", - пишет издание.
Почему засор никуда не исчезает
Типичная пробка в трубах состоит преимущественно из волос, то есть кератина, и остатков жира. Такие мягкие средства не изменяют их структуру, поэтому растворить эти вещества не может ни уксус, ни сода. Соль, которую иногда добавляют в смесь, тоже ничего не дает: ни физически, ни химически.
Если метод иногда все же срабатывает, заслуга принадлежит горячей воде, которую часто добавляют в смесь. Под воздействием тепла жир переходит из твердого состояния в жидкое и легче стекает по трубе. Небольшая пробка может пройти, однако большая так и останется на месте.
От кипятка до каустической соды
Издание советует действовать поэтапно. Сначала стоит залить в слив кипяток, особенно если засор жировой, и при необходимости повторить процедуру несколько раз. Если это не помогло, следующий шаг - разобрать сифон: поставить под него таз, открутить деталь и вручную вынуть мусор.
Когда засор находится глубже в трубах, поможет вантуз-насос, который продают в хозяйственных магазинах: он проталкивает препятствие давлением воздуха. Если и он не справился, в ход идет сантехнический трос. Его проталкивают до засора и вращают, чтобы разорвать клубок волос и жира, однако это сработает, только если засор находится не слишком далеко.
Последний вариант перед вызовом сантехника - химическое средство для прочистки труб на основе каустической соды. Это очень агрессивное средство, которое следует применять только в крайнем случае. Его оставляют в трубе на несколько часов, строго следуя инструкции на этикетке, а затем смывают горячей водой.
Смотрите видео о том, как прочистить канализационные трубы в раковине или ванной:
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