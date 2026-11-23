Реакция этих двух средств выглядит эффектно, но они нейтрализуют действие друг друга и не растворяют ни волосы, ни жир.

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Почему уксус с содой лишь перемешивают затор / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Почему пена от уксуса и соды не прочищает трубы

Что действительно помогает избавиться от жирового засора

В какой последовательности действовать, если раковина засорилась

Смесь уксуса и пищевой соды, которую часто рекомендуют как натуральное средство от засоров, не способна прочистить раковину или умывальник. В большинстве случаев она лишь сдвигает затор дальше в трубу, а сама проблема остается. Причина - в химическом составе обоих веществ, сообщает Linternaute.

Обычно засоры дают о себе знать заранее. Вода стекает медленнее, чем обычно, в трубах булькает, а со временем раковина опорожняется всё хуже или не опорожняется вовсе. Именно тогда многие поочередно засыпают соду и заливают уксус. Бурная пена после этого создает впечатление, что засор растворяется.

Однако эта реакция эффектна лишь на вид. В уксусе содержится слабая уксусная кислота, а сода - слабый щелочь. Когда они смешиваются, образуются вода, ацетат натрия и углекислый газ, из которого и возникают пузырьки.

"Оба средства взаимно нейтрализуются, и полученная жидкость уже не обладает никакой очищающей способностью", - пишет издание.

Почему засор никуда не исчезает

Типичная пробка в трубах состоит преимущественно из волос, то есть кератина, и остатков жира. Такие мягкие средства не изменяют их структуру, поэтому растворить эти вещества не может ни уксус, ни сода. Соль, которую иногда добавляют в смесь, тоже ничего не дает: ни физически, ни химически.

Если метод иногда все же срабатывает, заслуга принадлежит горячей воде, которую часто добавляют в смесь. Под воздействием тепла жир переходит из твердого состояния в жидкое и легче стекает по трубе. Небольшая пробка может пройти, однако большая так и останется на месте.

Как поддерживать канализацию в идеальном состоянии / Инфографика: Главред

От кипятка до каустической соды

Издание советует действовать поэтапно. Сначала стоит залить в слив кипяток, особенно если засор жировой, и при необходимости повторить процедуру несколько раз. Если это не помогло, следующий шаг - разобрать сифон: поставить под него таз, открутить деталь и вручную вынуть мусор.

Когда засор находится глубже в трубах, поможет вантуз-насос, который продают в хозяйственных магазинах: он проталкивает препятствие давлением воздуха. Если и он не справился, в ход идет сантехнический трос. Его проталкивают до засора и вращают, чтобы разорвать клубок волос и жира, однако это сработает, только если засор находится не слишком далеко.

Последний вариант перед вызовом сантехника - химическое средство для прочистки труб на основе каустической соды. Это очень агрессивное средство, которое следует применять только в крайнем случае. Его оставляют в трубе на несколько часов, строго следуя инструкции на этикетке, а затем смывают горячей водой.

Смотрите видео о том, как прочистить канализационные трубы в раковине или ванной:

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