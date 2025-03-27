Убойное средство обеспечит результат: как прочистить трубу канализации под землей

Как прочистить канализационную трубу под землей в домашних условиях - как пробить сильный засор в канализационной трубе.

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Как прочистить канализацию, если вода не уходит / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com

Вы узнаете:

Химические средства

Гидродинамическая промывка

Электромеханическая очистка

Система канализации включает в себя трубы, часть из которых выходит наружу, где они соединяются с основной линией отвода. Это соединение может стать слабым местом системы, подверженным засорам по разным причинам.

Помимо затрудненного слива воды, оно приводит к антисанитарным условиям и появлению неприятных запахов. Если вовремя не устранить проблему, это может обернуться аварией или повреждением всей системы, говорится в материале Главреда.

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Химические средства

Они доступные в виде жидкостей, гелей, порошков или гранул, можно найти в магазинах бытовой химии. Наиболее эффективными обычно являются жидкие составы. Перед применением обязательно нужно изучить инструкцию и защитить себя перчатками, маской и очками, так как кислоты токсичны и могут вызывать химические ожоги.

Порядок действий:

Залить препарат в сливное отверстие;

Подождать заданное время, чтобы средство подействовало;

Тщательно промыть трубу водой.

Гидродинамическая промывка

Она позволяет эффективно очистить трубы как внутри, так и снаружи. Для этого используется специализированное оборудование — гидродинамическая машина. В её комплект входят электрический насос, резервуар и шланг с разнообразными насадками. Вода подается под высоким давлением, удаляя любые загрязнения в трубах. Такую чистку можно выполнить самостоятельно, однако это требует навыков и дорогостоящей техники.

Порядок действий:

Проводят диагностику системы;

Уточняют состояние труб и тип засора;

Вводят шланг с соответствующей насадкой в трубу;

Подают воду под сильным напором;

Проверяют результат и повторяют при необходимости;

Завершают процесс, отключив оборудование и вынув шланг.

Электромеханическая очистка

Она считается одним из самых действенных методов для подземной канализации. Она выполняется с помощью специальной установки, в которой используется гибкий вал с насадками, подходящими под конкретные засоры:

Крюковая — для удаления волосяных или шерстяных пробок;

Роторная — устраняет жировые отложения;

Цепочная — убирает посторонние предметы;

Донная — справляется с заиленными участками;

Пробивная — разрушает затвердевшие осадки;

Универсальная — подходит для любых видов засоров.

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Что такое канализация? Канализация - совокупность инженерных сооружений, оборудования и санитарных средств, обеспечивающая сбор и вывод за пределы жилых помещений, населенных пунктов и промышленных предприятий загрязненных сточных вод, а также их очистку и обезвреживание перед использованием или сбросом в водоем, сообщает "Википедия".

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