Счета за электроэнергию заметно снизятся: простые хитрости окупятся с лихвой

Чтобы уменьшить расходы на отопление, необязательно сразу вкладывать деньги в масштабную модернизацию дома.

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Раскрыт способ экономии на электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Позаботьтесь об изоляции труб

Устраните потери тепла через дымоход

Повышайте эффективность работы радиаторов

Специалисты рассказали о простых и доступных способах сделать жилье теплее в холодное время года, экономя на электроэнергии.

Большинство рекомендаций ориентировано прежде всего на владельцев частных домов, где через недостаточно утепленные конструкции и коммуникации может уходить значительная часть тепла, пишет Express.

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Утеплите водонагреватель

Не стоит ограничиваться теплоизоляцией стен, крыши и чердачного помещения. Источником дополнительных расходов на электроэнергию может стать и бойлер. Если его корпус недостаточно защищен от потери тепла, прибору приходится чаще включаться для поддержания необходимой температуры воды.

Эксперты советуют обратить внимание на толщину теплоизоляционного слоя. Например, увеличение его толщины с 25 до 80 мм может помочь существенно сократить теплопотери. Такое усовершенствование не требует больших вложений, но способно окупиться уже в течение первого года эксплуатации.

Позаботьтесь об изоляции труб

Трубопроводы, проходящие через холодные помещения, также нуждаются в дополнительной защите. Особенно это касается чердаков, гаражей, подвалов и других зон, которые не отапливаются.

Без теплоизоляции трубы горячего водоснабжения быстро остывают, из-за чего увеличивается расход энергии. Кроме того, в период сильных морозов возникает риск их замерзания. Использование специальных теплоизоляционных материалов поможет сохранить температуру воды и защитить коммуникации от повреждений.

Устраните потери тепла через дымоход

Даже красивый камин может стать причиной лишних расходов, если им давно не пользуются. Через открытый дымоход теплый воздух из помещения беспрепятственно выходит наружу, а холодный поступает внутрь.

Чтобы избежать подобных потерь, специалисты рекомендуют установить специальную заглушку или уплотнитель для дымохода. Это позволит уменьшить сквозняки и снизить нагрузку на систему отопления.

Повышайте эффективность работы радиаторов

При неправильном размещении отопительных приборов часть вырабатываемого тепла может уходить на обогрев наружных стен, а не самого помещения.

Особенно актуальна эта проблема для радиаторов, установленных возле плохо утепленных стен. Одним из доступных способов повысить эффективность отопления является монтаж теплоотражающих экранов за батареями. Они помогают направлять тепловое излучение обратно в комнату и сокращать потери через стену.

Не забывайте проверять чердачное помещение

Чердак редко используется в повседневной жизни, поэтому его состояние часто остается без внимания. Однако именно через эту часть дома может уходить значительное количество тепла.

Даже при качественной теплоизоляции кровли проблема может возникать из-за неплотно закрывающегося чердачного люка. Через небольшие щели теплый воздух проникает наружу.

Эксперты советуют проверить состояние люка, убедиться в плотности его прилегания, установить уплотнители и при необходимости дополнительно утеплить крышку.

С чего начать экономию

Чтобы уменьшить расходы на отопление, необязательно сразу вкладывать деньги в масштабную модернизацию дома. Для начала достаточно выявить основные места утечки тепла и устранить наиболее очевидные проблемы. Утепление труб, герметизация дымохода, установка отражателей за радиаторами и проверка чердачного люка - относительно недорогие меры, которые помогут сделать жилье комфортнее и рациональнее использовать энергию в холодный сезон.

Смотрите видео - важное правило зарядки:

В видео рассказывается о необычном способе зарядки электромобилей, к которому прибегают жители многоквартирных домов. Вместо специальных зарядных станций владельцы машин используют обычные домашние розетки, протягивая из окон квартир длинные удлинители, в том числе с верхних этажей зданий. Провода свисают вдоль фасадов и проходят над головами прохожих, вызывая обеспокоенность соседей.

Журналисты программы "Завтрак" пообщались с владельцами электрокаров и другими жильцами, чтобы выяснить, насколько оправдан такой способ зарядки, какие риски он представляет и не противоречит ли действующему законодательству. За разъяснениями также обратились к профильным экспертам.

Напомним, Главред ранее писал о том, как продлить работу батареи смартфона. Раскрыты правила зарядки, опасность перегрева и полезные настройки, которые помогут сохранить заряд и ресурс аккумулятора.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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