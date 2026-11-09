Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Счета за электроэнергию заметно снизятся: простые хитрости окупятся с лихвой

Алексей Тесля
9 ноября 2026, 21:23
google news Подпишитесь
на нас в Google
Чтобы уменьшить расходы на отопление, необязательно сразу вкладывать деньги в масштабную модернизацию дома.
Счетчик, комуналка
Раскрыт способ экономии на электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Позаботьтесь об изоляции труб
  • Устраните потери тепла через дымоход
  • Повышайте эффективность работы радиаторов

Специалисты рассказали о простых и доступных способах сделать жилье теплее в холодное время года, экономя на электроэнергии.

Большинство рекомендаций ориентировано прежде всего на владельцев частных домов, где через недостаточно утепленные конструкции и коммуникации может уходить значительная часть тепла, пишет Express.

видео дня

Утеплите водонагреватель

Не стоит ограничиваться теплоизоляцией стен, крыши и чердачного помещения. Источником дополнительных расходов на электроэнергию может стать и бойлер. Если его корпус недостаточно защищен от потери тепла, прибору приходится чаще включаться для поддержания необходимой температуры воды.

Эксперты советуют обратить внимание на толщину теплоизоляционного слоя. Например, увеличение его толщины с 25 до 80 мм может помочь существенно сократить теплопотери. Такое усовершенствование не требует больших вложений, но способно окупиться уже в течение первого года эксплуатации.

Позаботьтесь об изоляции труб

Трубопроводы, проходящие через холодные помещения, также нуждаются в дополнительной защите. Особенно это касается чердаков, гаражей, подвалов и других зон, которые не отапливаются.

Без теплоизоляции трубы горячего водоснабжения быстро остывают, из-за чего увеличивается расход энергии. Кроме того, в период сильных морозов возникает риск их замерзания. Использование специальных теплоизоляционных материалов поможет сохранить температуру воды и защитить коммуникации от повреждений.

Устраните потери тепла через дымоход

Даже красивый камин может стать причиной лишних расходов, если им давно не пользуются. Через открытый дымоход теплый воздух из помещения беспрепятственно выходит наружу, а холодный поступает внутрь.

Чтобы избежать подобных потерь, специалисты рекомендуют установить специальную заглушку или уплотнитель для дымохода. Это позволит уменьшить сквозняки и снизить нагрузку на систему отопления.

Повышайте эффективность работы радиаторов

При неправильном размещении отопительных приборов часть вырабатываемого тепла может уходить на обогрев наружных стен, а не самого помещения.

Особенно актуальна эта проблема для радиаторов, установленных возле плохо утепленных стен. Одним из доступных способов повысить эффективность отопления является монтаж теплоотражающих экранов за батареями. Они помогают направлять тепловое излучение обратно в комнату и сокращать потери через стену.

Не забывайте проверять чердачное помещение

Чердак редко используется в повседневной жизни, поэтому его состояние часто остается без внимания. Однако именно через эту часть дома может уходить значительное количество тепла.

Даже при качественной теплоизоляции кровли проблема может возникать из-за неплотно закрывающегося чердачного люка. Через небольшие щели теплый воздух проникает наружу.

Эксперты советуют проверить состояние люка, убедиться в плотности его прилегания, установить уплотнители и при необходимости дополнительно утеплить крышку.

С чего начать экономию

Чтобы уменьшить расходы на отопление, необязательно сразу вкладывать деньги в масштабную модернизацию дома. Для начала достаточно выявить основные места утечки тепла и устранить наиболее очевидные проблемы. Утепление труб, герметизация дымохода, установка отражателей за радиаторами и проверка чердачного люка - относительно недорогие меры, которые помогут сделать жилье комфортнее и рациональнее использовать энергию в холодный сезон.

Смотрите видео - важное правило зарядки:

В видео рассказывается о необычном способе зарядки электромобилей, к которому прибегают жители многоквартирных домов. Вместо специальных зарядных станций владельцы машин используют обычные домашние розетки, протягивая из окон квартир длинные удлинители, в том числе с верхних этажей зданий. Провода свисают вдоль фасадов и проходят над головами прохожих, вызывая обеспокоенность соседей.

Журналисты программы "Завтрак" пообщались с владельцами электрокаров и другими жильцами, чтобы выяснить, насколько оправдан такой способ зарядки, какие риски он представляет и не противоречит ли действующему законодательству. За разъяснениями также обратились к профильным экспертам.

Напомним, Главред ранее писал о том, как продлить работу батареи смартфона. Раскрыты правила зарядки, опасность перегрева и полезные настройки, которые помогут сохранить заряд и ресурс аккумулятора.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцев предупредили о новых графиках: когда ждать отключений 10 ноября

Украинцев предупредили о новых графиках: когда ждать отключений 10 ноября

20:29Энергетика
Без перемирия: что на самом деле обсудят Украина и РФ в Абу-Даби

Без перемирия: что на самом деле обсудят Украина и РФ в Абу-Даби

20:07Политика
Четыре цели перед переговорами в Абу-Даби — Кушнер раскрыл план Трампа

Четыре цели перед переговорами в Абу-Даби — Кушнер раскрыл план Трампа

19:26Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Какой предмет одежды поможет снизить влажность в ванной: необычный лайфхак

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

Людей призывают протирать дверные ручки уксусом: в чем причина

Украина дала им славу и деньги, а они поддержали РФ: кто из российских актеров встал на сторону Путина

Украина дала им славу и деньги, а они поддержали РФ: кто из российских актеров встал на сторону Путина

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

Одних ждет взлет, других — испытания: прогноз Таро на 2027 год

Одних ждет взлет, других — испытания: прогноз Таро на 2027 год

Последние новости

21:23

Счета за электроэнергию заметно снизятся: простые хитрости окупятся с лихвой

21:19

Дело "Карфаген" может оказаться гораздо масштабнее: в НАБУ сделали заявление

20:47

Горе приходит: дочь Синди Кроуфорд отреагировала на смерть брата

20:47

Без денег для Украины не будет бюджета - какой ультиматум Мерц поставил ЕС

20:29

Украинцев предупредили о новых графиках: когда ждать отключений 10 ноября

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
20:21

Метеозависимым следует подготовиться: какой будет магнитная активность 10–11 ноября

20:07

Без перемирия: что на самом деле обсудят Украина и РФ в Абу-Даби

19:50

Секрет тёплого дома: одна хитрость заметно улучшит работу радиаторовВидео

19:37

Быстрые закуски на Новый год: три праздничных идеи, которые готовятся за 15 минут

Реклама
19:26

Четыре цели перед переговорами в Абу-Даби — Кушнер раскрыл план Трампа

19:17

Зачем вешать старые колготки на окна: простой трюк для экономии тепла

19:10

628 тел за 1 км²: Коваленко раскрыл цену наступления РФ в начале ноябрямнение

18:31

Утюг покрылся чёрным нагаром: простое кухонное средство поможет его очистить

18:29

Рисовая вода для растений: чем она полезна и почему не заменит удобрения

18:25

Какие страны на прицеле Кремля: политолог предупредил о риске новой войны

17:58

"Бронь сняли": звезда "Парочки слідчих" в слезах рассказала о мобилизации мужа

17:58

Картофель не долежит до весны: с каким овощем его нельзя хранить

17:26

Большинство делает это неправильно: чем на самом деле нужно взбивать яйца

17:23

Брат Подоляка был полковником армии РФ: где и при каких обстоятельствах он погиб

17:15

Стилистка показала 5 моделей брюк для модных и теплых зимних образов 2027Видео

Реклама
17:13

Одна ошибка при стирке портит белые простыни: как этого избежать

16:57

В доме станет заметно теплее без лишних затрат: раскрыта простая хитростьВидео

16:41

В Музее Гончара стартовала выставка работ победителей всеукраинского конкурса "Я – Мамай" - Игнат Коробко

16:40

Почему 10 ноября нельзя выносить из дома мусор: какой церковный праздник

16:33

Кто лоббирует поставки китайской техники для сил обороны Украины - СМИ

16:29

Плесень в вазонах и мелкие мошки исчезнут: поможет обычная кухонная специя

16:24

В Абу-Даби пройдут не только переговоры с Россией: Умеров раскрыл подробности

16:23

"Боль этой утраты": известный украинский актер умер от тяжелой болезни

16:21

Наступает благоприятный период для пяти знаков зодиака: кому повезет больше всего

16:09

Не только записка в шампанском: 12 способов загадать желание на Новый год

16:04

Доллар, евро и злотый резко подорожали: новый курс валют на 10 ноября

15:58

В семье известного украинского танцора произошло горе – что случилось

15:30

Лавров назвал главную тему мирных переговоров в Абу-Даби

15:14

Известная блогерша упала на сцене "Голосу країни" — чем закончилось выступлениеВидео

15:08

Трамп может пойти на крупную сделку с Путиным: в Европе опасаются последствий – СМИ

15:03

Заварник будет словно новый: как убрать даже застарелый чайный налетВидео

14:41

Гиацинты пышно зацветут весной: когда сажать и нужно ли выкапывать луковицы

14:38

ЕС выбил себе место на переговорах по Украине - кто поедет в Абу-Даби

14:19

Гороскоп Таро на завтра 10 ноября: Близнецам - меньше говорить, Водолеям - отвлечься

14:11

Два ведра и одна морозная ночь: как сделать роскошный ледяной фонарь для двораВидео

Реклама
14:01

"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

13:55

ВСУ поразили важное звено в производстве российских ракет - что известно

13:50

Копия отца: сын Шварценеггера показал фигуру и мускулы

13:44

Политический эксперт О. Постернак заявил о глубоком кризисе добросовестности украинской антикоррупционной среды

13:22

Мелания Трамп оказалась в центре неприятной ситуации: что произошло

13:16

Почему "Искандеры" попадают в мосты: "Флеш" раскрыл секрет точных ударов РФ

13:15

"Верю, что справимся": Ребрик высказалась о переезде из Киева с тремя детьми

13:12

Картонные рулоны от туалетной бумаги не стоит выбрасывать — как их использовать

13:11

В Кремле заговорили об изменении границ Украины после слов Трампа о "другой форме"

13:10

Кормушка из сосновой шишки: чем наполнить, чтобы птицы слеталисьВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять