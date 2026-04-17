Как сделать зарядку смартфона намного быстрее: правило "плюс 5"

Неправильный адаптер снижает скорость зарядки смартфона. Эксперт рассказала, как ускорить процесс и повысить эффективность беспроводной зарядки.

Беспроводная зарядка стала привычной частью повседневной жизни людей

Беспроводная зарядка стала привычной частью повседневной жизни пользователей смартфонов, позволяя избавиться от лишних проводов и одновременно заряжать несколько устройств.

Технологии вроде MagSafe сделали такие решения особенно популярными, однако их эффективность во многом зависит от правильного подбора аксессуаров. Об этом пишет ZDNET.

Почему беспроводная зарядка может работать медленно

Как отмечают специалисты, многие пользователи даже не подозревают, что используют неподходящие кабели и адаптеры, из-за чего беспроводные зарядные устройства работают значительно медленнее. В некоторых случаях это превращает зарядную станцию в малоэффективное устройство, неспособное обеспечить быструю зарядку.

Причина кроется в особенностях самой технологии. Беспроводная зарядка не является полностью эффективной, ведь часть энергии теряется в виде тепла и из-за рассеивания магнитного поля. Чтобы компенсировать эти потери, важно использовать качественные кабели и адаптеры, а также выбирать блоки питания с достаточным запасом мощности.

Ошибки при выборе адаптера и кабеля

Эксперты приводят простой пример. Если зарядная панель рассчитана на 15 Вт, но подключена к менее мощному или несертифицированному адаптеру, скорость зарядки заметно снижается. В результате увеличивается время до полного заряда, а режим быстрой зарядки может не активироваться.

Редактор ZDNET Керри Ван отмечает, что подобные ситуации часто возникают в быту из-за случайной замены кабелей и адаптеров. По ее словам, переход на более мощные блоки питания или использование оригинальных комплектующих позволяет существенно ускорить зарядку. Это подтверждается и на практике, ведь при правильной настройке на смартфонах Samsung появляется уведомление о быстрой беспроводной зарядке, а расчетное время до полного заряда сокращается.

Правило "плюс пять" для быстрой зарядки

Специалисты рекомендуют придерживаться так называемого правила "плюс пять", когда мощность адаптера должна быть как минимум на 5 Вт выше максимальной мощности беспроводной зарядки. Например, для устройств с поддержкой 15 Вт оптимальным считается адаптер на 20 Вт или больше.

Почему важно учитывать распределение мощности При одновременной зарядке нескольких устройств от одного адаптера мощность делится между ними, что снижает скорость зарядки каждого гаджета. В связи с этим эксперты советуют использовать отдельный блок питания для беспроводной зарядки.

Ранее Главред писал о том, что можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь. Многие пользователи по-прежнему подключают смартфон к сети перед сном и отключают его только утром.

Также сообщалось о том, как ускорить зарядку телефона. Многие пользователи уверены, что медленная зарядка смартфона является "нормой" или признаком изношенной батареи. На самом деле в большинстве случаев проблема куда проще, ведь люди допускают типичные ошибки и не используют возможности своих устройств на полную.

Вам может быть интересно:

Об источнике: ZDNet ZDNet публикует новости, обзоры, аналитические статьи и другие материалы, связанные с технологиями — как потребительскими, так и корпоративными. Сайт охватывает темы аппаратного обеспечения, программного обеспечения, безопасности, облачных решений, ИИ и прочего.

