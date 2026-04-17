Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как сделать зарядку смартфона намного быстрее: правило "плюс 5"

Константин Пономарев
17 апреля 2026, 12:12
Неправильный адаптер снижает скорость зарядки смартфона. Эксперт рассказала, как ускорить процесс и повысить эффективность беспроводной зарядки.
Беспроводная зарядка стала привычной частью повседневной жизни людей / Коллаж Главред, фото: Unsplash, MojoGear

Вы узнаете:

  Что снизить эффективность беспроводного зарядного устройства можно, даже не заметив этого
  Что правильные инструменты и зарядные устройства обеспечат быструю и безопасную зарядку
  Что такое правило "плюс пять" для быстрой зарядки

Беспроводная зарядка стала привычной частью повседневной жизни пользователей смартфонов, позволяя избавиться от лишних проводов и одновременно заряжать несколько устройств.

Технологии вроде MagSafe сделали такие решения особенно популярными, однако их эффективность во многом зависит от правильного подбора аксессуаров. Об этом пишет ZDNET.

видео дня

Почему беспроводная зарядка может работать медленно

Как отмечают специалисты, многие пользователи даже не подозревают, что используют неподходящие кабели и адаптеры, из-за чего беспроводные зарядные устройства работают значительно медленнее. В некоторых случаях это превращает зарядную станцию в малоэффективное устройство, неспособное обеспечить быструю зарядку.

Причина кроется в особенностях самой технологии. Беспроводная зарядка не является полностью эффективной, ведь часть энергии теряется в виде тепла и из-за рассеивания магнитного поля. Чтобы компенсировать эти потери, важно использовать качественные кабели и адаптеры, а также выбирать блоки питания с достаточным запасом мощности.

Ошибки при выборе адаптера и кабеля

Эксперты приводят простой пример. Если зарядная панель рассчитана на 15 Вт, но подключена к менее мощному или несертифицированному адаптеру, скорость зарядки заметно снижается. В результате увеличивается время до полного заряда, а режим быстрой зарядки может не активироваться.

Важно использовать качественные кабели и адаптеры для беспроводной зарядной станции
Важно использовать качественные кабели и адаптеры для беспроводной зарядной станции / Фото: ZDNET

Редактор ZDNET Керри Ван отмечает, что подобные ситуации часто возникают в быту из-за случайной замены кабелей и адаптеров. По ее словам, переход на более мощные блоки питания или использование оригинальных комплектующих позволяет существенно ускорить зарядку. Это подтверждается и на практике, ведь при правильной настройке на смартфонах Samsung появляется уведомление о быстрой беспроводной зарядке, а расчетное время до полного заряда сокращается.

Правило "плюс пять" для быстрой зарядки

Специалисты рекомендуют придерживаться так называемого правила "плюс пять", когда мощность адаптера должна быть как минимум на 5 Вт выше максимальной мощности беспроводной зарядки. Например, для устройств с поддержкой 15 Вт оптимальным считается адаптер на 20 Вт или больше.

Почему важно учитывать распределение мощности

При одновременной зарядке нескольких устройств от одного адаптера мощность делится между ними, что снижает скорость зарядки каждого гаджета. В связи с этим эксперты советуют использовать отдельный блок питания для беспроводной зарядки.

Ранее Главред писал о том, что можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь. Многие пользователи по-прежнему подключают смартфон к сети перед сном и отключают его только утром.

Также сообщалось о том, как ускорить зарядку телефона. Многие пользователи уверены, что медленная зарядка смартфона является "нормой" или признаком изношенной батареи. На самом деле в большинстве случаев проблема куда проще, ведь люди допускают типичные ошибки и не используют возможности своих устройств на полную.

Об источнике: ZDNet

ZDNet публикует новости, обзоры, аналитические статьи и другие материалы, связанные с технологиями — как потребительскими, так и корпоративными. Сайт охватывает темы аппаратного обеспечения, программного обеспечения, безопасности, облачных решений, ИИ и прочего.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

зарядка смартфоны лайфхак интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
15:13Синоптик
14:45Война
13:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

15:37

15:30

15:28

15:18

15:13

15:13

14:45

14:45

14:38

Реклама
14:18

14:02

13:50

13:49

13:27

13:06

12:20

12:17

12:12

12:02

11:57

Реклама
11:46

11:42

11:36

11:29

11:17

11:05

10:53

10:35

10:35

10:33

10:21

10:00

09:59

09:57

09:54

09:46

09:31

08:26

08:25

07:26

Реклама
07:22

07:01

05:55

05:37

05:11

04:30

04:00

03:36

03:10

02:33

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять