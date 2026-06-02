"Получили тайные документы Кремля": названы следующие цели ударов РФ по Украине

Юрий Берендий
2 июня 2026, 18:28
Зеленский предупредил, что Россия определила отечественные оборонные компании, развивающие ракетные технологии, как одну из стратегических целей для ударов.
'Получили тайные документы Кремля': названы следующие цели ударов РФ по Украине
Зеленский назвал цели новых ударов РФ по Украине

О чем идет речь в материале:

  • Целью новых ударов РФ стали украинские ракетные компании
  • Россия видит стратегическую угрозу в нашей собственной баллистике
  • ГУР получило документы о планах РФ по оказанию влияния на соседние страны

Страна-агрессор Россия определила новые цели для ударов по Украине. Также украинская разведка получила новые документы, свидетельствующие о намерениях России усиливать свое влияние в соседних регионах и препятствовать развитию международных связей Украины с партнерами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя ГУР МО Олега Иващенко.

Зеленский также отметил, что глава ГУР доложил ему о деталях российского производства ракет, в частности об объектах, расстояниях, объемах производства, логистических маршрутах поставки критических компонентов и оборудования, а также об иностранных компаниях и лицах, которые помогают России обходить санкции.

По его словам, Украина готовит обновление мер противодействия как самостоятельно, так и в сотрудничестве с международными партнерами, подчеркивая необходимость усиления давления на Россию.

"Мы также знаем, что одним из ключевых направлений для дальнейших российских ударов по Украине — военных, политических и пропагандистских — выбраны украинские компании, демонстрирующие прогресс в развитии всех типов ракетных технологий. Россия определяет это как стратегическую угрозу для себя – способность Украины разработать собственную баллистическую систему и локализовать производство противоракетной защиты. Будем реагировать", – указал он.

Президент также отметил, что украинская военная разведка получила новые внутренние документы России, касающиеся политического планирования и ее подходов в отношениях с Украиной, Молдовой, странами Южного Кавказа, Ближнего Востока и региона Персидского залива.

"Мы знаем, что одной из ключевых политических задач России является ограничение наших связей в сфере безопасности, экономики и других стратегических связей с соответствующими странами. Считаем, что Россия этим только подтверждает, что и мы в Украине, и наши партнеры движемся правильным курсом к большей безопасности и дальнейшему укреплению своего суверенитета, а также полной нейтрализации российского влияния", — отметил глава государства.

Отдельно он подчеркнул, что Европе следует активнее поддерживать народы, находящиеся под давлением России, особенно в контексте предстоящих выборов в Армении. По его мнению, речь идет не только о политическом выборе, но и о праве государств самостоятельно определять свое будущее, а у Европы есть достаточные возможности для поддержки этих принципов безопасности.

"Будут наши соответствующие предложения в работе с партнерами. Спасибо всем, кто помогает!", — подытожил он.

ГУР МО / Инфографика: Главред

Россия усиливает удары по Украине — в чем причина

Как писал Главред, военный эксперт и военнослужащий Сил территориальной обороны Александр Мусиенко считает, что Россия не прекратит атаки на гражданское население и может даже усилить их. По его мнению, на данный момент существует два наиболее вероятных сценария дальнейших действий врага. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Первый вариант предполагает попытки нанести удары по энергетической инфраструктуре в период максимальной нагрузки на систему летом, когда значительно возрастает использование кондиционеров.

Второй сценарий заключается в том, что российские войска могут сделать паузу для накопления необходимых запасов, чтобы в дальнейшем попытаться сорвать начало отопительного сезона осенью.

По словам эксперта, во время подготовки к новым атакам оккупанты могут реже применять баллистические ракеты и активнее использовать дроны, однако сам террор против Украины не прекратится.

"И к осени, если мы говорим о возможности возобновления осенью реального переговорного процесса, это, конечно, может усилиться", — подытожил он.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине

Удары по Украине — последние новости по теме

В ночь на 2 июня начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о серии громких взрывов в Киеве, вызванных комбинированной атакой РФ с применением баллистических ракет и дронов. В результате взрывов были зафиксированы пожары и повреждения гражданской инфраструктуры.

Исполняющий обязанности председателя горсовета Артем Кобзарь подтвердил, что российские оккупанты нанесли удары дронами по жилым домам в Сумах. Известно о многочисленных пожарах и повреждениях многоквартирных и частных домов.

Как ранее сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил о превосходстве РФ в баллистике, с чем он связывает многочисленные атаки дронами и ракетами по Украине. Он подчеркнул, что РФ будет гореть сильнее, ведь Украина готовит соответствующие контрмеры.

О персоне: Александр Мусиенко

Александр Мусиенко — блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

