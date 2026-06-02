'Получили тайные документы Кремля': названы следующие цели ударов РФ по Украине

Зеленский предупредил, что Россия определила отечественные оборонные компании, развивающие ракетные технологии, как одну из стратегических целей для ударов.

Зеленский назвал цели новых ударов РФ по Украине



Целью новых ударов РФ стали украинские ракетные компании

Россия видит стратегическую угрозу в нашей собственной баллистике

ГУР получило документы о планах РФ по оказанию влияния на соседние страны

Страна-агрессор Россия определила новые цели для ударов по Украине. Также украинская разведка получила новые документы, свидетельствующие о намерениях России усиливать свое влияние в соседних регионах и препятствовать развитию международных связей Украины с партнерами. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя ГУР МО Олега Иващенко.

Зеленский также отметил, что глава ГУР доложил ему о деталях российского производства ракет, в частности об объектах, расстояниях, объемах производства, логистических маршрутах поставки критических компонентов и оборудования, а также об иностранных компаниях и лицах, которые помогают России обходить санкции.

По его словам, Украина готовит обновление мер противодействия как самостоятельно, так и в сотрудничестве с международными партнерами, подчеркивая необходимость усиления давления на Россию.

"Мы также знаем, что одним из ключевых направлений для дальнейших российских ударов по Украине — военных, политических и пропагандистских — выбраны украинские компании, демонстрирующие прогресс в развитии всех типов ракетных технологий. Россия определяет это как стратегическую угрозу для себя – способность Украины разработать собственную баллистическую систему и локализовать производство противоракетной защиты. Будем реагировать", – указал он.

Президент также отметил, что украинская военная разведка получила новые внутренние документы России, касающиеся политического планирования и ее подходов в отношениях с Украиной, Молдовой, странами Южного Кавказа, Ближнего Востока и региона Персидского залива.

"Мы знаем, что одной из ключевых политических задач России является ограничение наших связей в сфере безопасности, экономики и других стратегических связей с соответствующими странами. Считаем, что Россия этим только подтверждает, что и мы в Украине, и наши партнеры движемся правильным курсом к большей безопасности и дальнейшему укреплению своего суверенитета, а также полной нейтрализации российского влияния", — отметил глава государства.

Отдельно он подчеркнул, что Европе следует активнее поддерживать народы, находящиеся под давлением России, особенно в контексте предстоящих выборов в Армении. По его мнению, речь идет не только о политическом выборе, но и о праве государств самостоятельно определять свое будущее, а у Европы есть достаточные возможности для поддержки этих принципов безопасности.

"Будут наши соответствующие предложения в работе с партнерами. Спасибо всем, кто помогает!", — подытожил он.

Россия усиливает удары по Украине — в чем причина

Как писал Главред, военный эксперт и военнослужащий Сил территориальной обороны Александр Мусиенко считает, что Россия не прекратит атаки на гражданское население и может даже усилить их. По его мнению, на данный момент существует два наиболее вероятных сценария дальнейших действий врага. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Первый вариант предполагает попытки нанести удары по энергетической инфраструктуре в период максимальной нагрузки на систему летом, когда значительно возрастает использование кондиционеров.

Второй сценарий заключается в том, что российские войска могут сделать паузу для накопления необходимых запасов, чтобы в дальнейшем попытаться сорвать начало отопительного сезона осенью.

По словам эксперта, во время подготовки к новым атакам оккупанты могут реже применять баллистические ракеты и активнее использовать дроны, однако сам террор против Украины не прекратится.

"И к осени, если мы говорим о возможности возобновления осенью реального переговорного процесса, это, конечно, может усилиться", — подытожил он.

В ночь на 2 июня начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о серии громких взрывов в Киеве, вызванных комбинированной атакой РФ с применением баллистических ракет и дронов. В результате взрывов были зафиксированы пожары и повреждения гражданской инфраструктуры.

Исполняющий обязанности председателя горсовета Артем Кобзарь подтвердил, что российские оккупанты нанесли удары дронами по жилым домам в Сумах. Известно о многочисленных пожарах и повреждениях многоквартирных и частных домов.

Как ранее сообщал Главред, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил о превосходстве РФ в баллистике, с чем он связывает многочисленные атаки дронами и ракетами по Украине. Он подчеркнул, что РФ будет гореть сильнее, ведь Украина готовит соответствующие контрмеры.

О персоне: Александр Мусиенко Александр Мусиенко — блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

