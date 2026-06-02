Пугачеву в РФ обвинили в убийстве популярного певца

Алена Кюпели
2 июня 2026, 15:13
Никому неизвестный певец из РФ намекнул на то, что Пугачева виновна в смерти Талькова.
Алла Пугачева - Рождественские встречи
Алла Пугачева - звезда номер 1 в РФ / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

  • Кто назвал Пугачеву преступницей
  • Как он это объяснил

В террористической России популярную российскую телеведущую Аллу Пугачеву, которая не поддержала военное вторжение в мирную Украину, сделали убийцей.

Как пишут российские пропагандисты, неизвестный никому артист Игорь Наджиев заявил, что Пугачева виновна в смерти популярного российского певица Игоря Талькова.

Как известно, певец был застрелен прямо во время концерта и формально исполнителя убийства нашли, а вот заказчика нет.

Игорь Тальков
Игорь Тальков был застрелен / chel.kp.ru

Этот никому неизвестный артист сообщил, что якобы интриги Пугачевой спровоцировали карьерный кризис музыканта незадолго до его гибели в 1991 году.

Наджиев сказал, что точка невозврата в отношениях Талькова и Пугачевой была пройдена в конце 80-х, когда артист состоял в труппе ее "Театра песни". Во время гастрольного тура в Свердловске выступление Талькова вызвало такой восторг, что зал не отпускал его со сцены.

"На следующий день после триумфального выступления Талькова "Театр песни Аллы Пугачевой" уехал, а Игоря Талькова оставили. Типа, сам добирайся обратно в Москву", — рассказал певец.

Алла Пугачева с палочкой
Алла Пугачева с палочкой / фото: instagram.com, Максим Галкин

Наджиев уверен, что обида переросла в системную блокировку. Он полагает, что Талькова начали "выдавливать из телеэфиров и лишать концертных площадок".

"Я еще жив. Может быть, Алла Борисовна хотела, чтобы меня не было, но я еще жив. А Талькова нет", — намекает артист на убийство руками Пугачевой.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

