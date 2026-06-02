Кратко:
- Кто назвал Пугачеву преступницей
- Как он это объяснил
В террористической России популярную российскую телеведущую Аллу Пугачеву, которая не поддержала военное вторжение в мирную Украину, сделали убийцей.
Как пишут российские пропагандисты, неизвестный никому артист Игорь Наджиев заявил, что Пугачева виновна в смерти популярного российского певица Игоря Талькова.
Как известно, певец был застрелен прямо во время концерта и формально исполнителя убийства нашли, а вот заказчика нет.
Этот никому неизвестный артист сообщил, что якобы интриги Пугачевой спровоцировали карьерный кризис музыканта незадолго до его гибели в 1991 году.
Наджиев сказал, что точка невозврата в отношениях Талькова и Пугачевой была пройдена в конце 80-х, когда артист состоял в труппе ее "Театра песни". Во время гастрольного тура в Свердловске выступление Талькова вызвало такой восторг, что зал не отпускал его со сцены.
"На следующий день после триумфального выступления Талькова "Театр песни Аллы Пугачевой" уехал, а Игоря Талькова оставили. Типа, сам добирайся обратно в Москву", — рассказал певец.
Наджиев уверен, что обида переросла в системную блокировку. Он полагает, что Талькова начали "выдавливать из телеэфиров и лишать концертных площадок".
"Я еще жив. Может быть, Алла Борисовна хотела, чтобы меня не было, но я еще жив. А Талькова нет", — намекает артист на убийство руками Пугачевой.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
