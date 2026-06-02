Массированный удар РФ по Киеву: разрушены многоэтажки, 4 погибших, десятки раненых

Анна Ярославская
2 июня 2026, 06:52обновлено 2 июня, 07:55
Оккупанты атаковали жилые многоэтажки и нежилые здания. В результате вражеского удара госпитализировали 35 раненых жителей столицы.
Последствия атаки на Киев
Мощные взрывы в Киеве гремели в разных районах города / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Главное:

  • Армия РФ нанесла массированный удар по разным районам столицы
  • Из-за вражеской атаки в городе погибли четыре человека
  • Число пострадавших киевлян увеличилось до 58 человек

В результате массированной атаки армии страны-агрессора РФ на Киев пострадали более 50 человек. Известно о четырех погибших в столице. Повреждения зафиксированы в разных районах города. Свежие данные о последствиях атаки опубликовал мэр Киева Виталий Кличко.

По состоянию на 06:20 2 июня известно о 51 пострадавшем, среди которых трое детей. 35 человек медики госпитализировали, другим - оказали помощь на месте и амбулаторно.

В Дарницком районе в результате падения, вероятно, обломков БПЛА, возникло возгорание на территории АЗС.

В Оболонском районе падение обломков зафиксировали на открытых территориях - оба возле детских садов. Также возникло возгорание на территории незавершенного строительства.

В Шевченковском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом трехэтажном здании, а также частичное, незначительное повреждение фасадной части и крыши 9-этажного жилого дома. Вследствие попадания обломков в 24-этажный жилой дом возникло возгорание на уровне 4-5 этажей. Падение обломков также привело к пожару еще в двух нежилых помещениях в Шевченковском районе.

В Святошинском районе в результате попадания обломков произошло возгорание на уровне первого этажа в 5-этажном жилом доме, а также возник пожар на территории нежилой застройки.

В Подольском районе предварительно, в результате повторного попадания ракеты в 9-этажный жилой дом произошло частичное обрушение конструкций.

Также, по предварительной информации, на крышу другого 9-этажного жилого дома упали обломки. Возникло возгорание на крыше и повреждено остекление окон.

Кроме того, в Подольском районе в результате падения обломков предположительно БПЛА, вспыхнул пожар на территории нежилой застройки. Огонь распространился на территорию других нежилых построек.

Также на открытой территории одного из коммунальных предприятий обломки повредили несколько автомобилей и складское помещение.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

По данным ГосЧС, в Киеве в результате российского обстрела 2 июня, 3 человека погибли, пострадали еще 35, в том числе трое детей.

В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Подольский район: в результате попадания в 9-ти этажный жилой дом произошло частичное разрушение верхних этажей. Под завалами могут находиться люди. Пока известно о 5 пострадавших. Спасательные работы продолжаются.

По другим адресам: произошло возгорание автомобилей на открытой местности, на территории одного из учебных заведений возник пожар в 4-х этажном здании, а на территории коммунального предприятия горят автомобили и складское здание.

Оболонский район: возникло возгорание бытовки на территории строительства.

Шевченковский район: произошло частичное повреждение фасадной части и крыши жилой 9-ти этажки.

Дарницкий район: возникло возгорание на территории АЗС.

Соломенский район: произошло возгорание в одной из квартир на 16-м этаже жилой 20-ти этажки. На частной территории произошло возгорание частного жилого дома. Возгорание в 24-х этажном жилом доме на уровне 9 этажа. Спасатели деблокировали одного мужчину.

Голосеевский район: произошло возгорание на территории одной из торговых площадок и разрушение 2 и 3 этажей здания. По другим адресам возгорание нескольких автомобилей, возгорание офисных помещений, возгорание МАФов и торговых зданий, а также возгорание и разрушение одного из бизнес-центров.

Святошинский район: в жилой 5-ти этажке произошло повреждение фасада и остекление окон. По другому адресу незначительные повреждения кровли жилой 9-ти этажки.

Печерский район: возникли незначительные повреждения на территории незавершенного строительства.

"Информация обновляется. На месте попадут работающие спасатели и все службы", - добавили спасатели.

По состоянию на 06:57 уже 58 пострадавших в столице. Из них 40 медики госпитализировали, в том числе двоих детей. Четыре человека погибли, сообщил Кличко.

Последствия атаки на Киевскую область

На Киевщине в результате падения обломков и "прилетов" возникли пожары в жилом секторе и на объектах гражданской инфраструктуры. Пострадал человек, сообщили в ГосЧС.

Бучанский район: ликвидирован пожар в таунхаусе на площади около 100 кв. м. Также зафиксированы повреждения автомобилей на территории логистического объекта.

Софиевская Борщаговка: произошел пожар в двухэтажном складском здании, ликвидированном на площади 500 кв. м. Кроме того, обломками повреждены частные жилые дома.

Село Крюковщина: возник пожар в не эксплуатируемом трехэтажном здании. Огонь охватил площадь 225 кв. м.

Фастовский район: загорелись частные жилые дома. Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по ликвидации последствий.

Вышгородский район: из-за падения обломков беспилотника на открытой территории произошло возгороание травяного настила.

"Работы продолжаются. Информация о пострадавших уточняется", - добавили спасатели.

