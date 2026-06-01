Урожай будет до конца лета: что нужно посадить на огороде в июне

Мария Николишин
1 июня 2026, 19:01
В июне можно посеять ещё 7 видов овощей.
Что сажать в июне / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Хотя большинство культур высаживают в почву весной, есть растения, которые подходят для посадки в июне. Если сделать это в начале месяца, то урожай можно будет собирать уже в конце лета.

Главред решил разобраться, что можно посадить на огороде в июне.

Почему стоит сеять некоторые овощи в июне

Июнь – прекрасное время для садоводства, особенно для посадки нежных летних культур, пишет Express.co.uk.

По словам экспертов, посадка семян в июне имеет много преимуществ: от быстрого укоренения в уже прогретой почве до того, что урожай становится больше благодаря солнцу.

"Это также устраняет стресс от ранних весенних заморозков, позволяет успешно собирать урожай в конце сезона и дает однолетним растениям, цветущим летом, энергию для цветения в течение всей осени", — говорится в сообщении.

Какие овощи можно сеять в июне

Есть 7 культур, которые можно смело сеять в июне. Они не только будут хорошо расти, но и долго плодоносить. Например:

  • Салат. Если посадить его в июне, то свежая зелень будет до середины лета.
  • Зеленый лук. Посадказеленого лука сейчас имеет много преимуществ, например, оптимальная температура почвы может гарантировать быстрое и надежное прорастание для быстрого созревания.
  • Морковь. Если посадить этот овощ в июне, то урожай будет слаще. Кроме того, растение меньше пострадает от вредителей.
  • Фасоль. Ее лучше сажать, когда тепло, поскольку она подвержена повреждению заморозками. Также семена, посеянные в июне, быстро прорастают.
  • Кабачки. Июнь — идеальный месяц для посадки кабачков, ведь опасность заморозков уже миновала, а почва прогрелась.
  • Горох. Им можно засеять пространство, образовавшееся после сбора других ранних культур.
  • Капуста кале. Посев семян в июне может позволить растениям созреть именно тогда, когда летние культуры отцветают, обеспечивая свежую, очень питательную зелень.
Лунный посевной календарь на июнь / Инфографика: Главред

Почему овощи быстрее растут в июне

Благодаря теплой июньской почве и длительным часам солнечного света, культуры на огороде быстрее растут и развиваются.

В этом месяце также можно сажать помидоры, сладкий перец и огурцы, однако урожай будет поздним.

Что посеять на огороде в июне – видео:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

