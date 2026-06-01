Урожай будет до конца лета: что нужно посадить на огороде в июне

Хотя большинство культур высаживают в почву весной, есть растения, которые подходят для посадки в июне. Если сделать это в начале месяца, то урожай можно будет собирать уже в конце лета.
Главред решил разобраться, что можно посадить на огороде в июне.
Почему стоит сеять некоторые овощи в июне
Июнь – прекрасное время для садоводства, особенно для посадки нежных летних культур, пишет Express.co.uk.
По словам экспертов, посадка семян в июне имеет много преимуществ: от быстрого укоренения в уже прогретой почве до того, что урожай становится больше благодаря солнцу.
"Это также устраняет стресс от ранних весенних заморозков, позволяет успешно собирать урожай в конце сезона и дает однолетним растениям, цветущим летом, энергию для цветения в течение всей осени", — говорится в сообщении.
Какие овощи можно сеять в июне
Есть 7 культур, которые можно смело сеять в июне. Они не только будут хорошо расти, но и долго плодоносить. Например:
- Салат. Если посадить его в июне, то свежая зелень будет до середины лета.
- Зеленый лук. Посадказеленого лука сейчас имеет много преимуществ, например, оптимальная температура почвы может гарантировать быстрое и надежное прорастание для быстрого созревания.
- Морковь. Если посадить этот овощ в июне, то урожай будет слаще. Кроме того, растение меньше пострадает от вредителей.
- Фасоль. Ее лучше сажать, когда тепло, поскольку она подвержена повреждению заморозками. Также семена, посеянные в июне, быстро прорастают.
- Кабачки. Июнь — идеальный месяц для посадки кабачков, ведь опасность заморозков уже миновала, а почва прогрелась.
- Горох. Им можно засеять пространство, образовавшееся после сбора других ранних культур.
- Капуста кале. Посев семян в июне может позволить растениям созреть именно тогда, когда летние культуры отцветают, обеспечивая свежую, очень питательную зелень.
Почему овощи быстрее растут в июне
Благодаря теплой июньской почве и длительным часам солнечного света, культуры на огороде быстрее растут и развиваются.
В этом месяце также можно сажать помидоры, сладкий перец и огурцы, однако урожай будет поздним.
Что посеять на огороде в июне – видео:
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
