"Проблемы игнорируются": Лубинец возмущен нарушениями прав граждан при мобилизации

Виталий Кирсанов
1 июня 2026, 19:17
Лубинец считает, что государство не может требовать от граждан выполнения своих обязанностей, если некоторые должностные лица допускают нарушение их прав.
Лубинец возмущен нарушениями прав граждан при мобилизации / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, X (Twitter)/Дмитрий Лубинец

Кратко:

  • Лубинец сообщил о случаях нарушения прав граждан в ходе мобилизации
  • Омбудсмен официально направил обращение в Минобороны

Проблема системных нарушений прав человека в ходе мобилизационных мероприятий в Украине по-прежнему остается без должного реагирования. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

По его словам, на фоне обсуждения очередной реформы мобилизации, которую уже называют "болезненной", власти должны прежде всего дать ответ на вопрос, почему нарушения прав граждан во время мобилизационных мероприятий продолжают оставаться без надлежащего внимания.

Лубинец напомнил, что три недели назад во время представления ежегодного доклада в Верховной Раде он выступил с инициативой создать при Министерстве обороны рабочую группу с участием народных депутатов и представителей Офиса омбудсмена. По его замыслу, такая структура должна была оперативно реагировать на случаи нарушения прав человека в процессе мобилизации. Соответствующее обращение было официально направлено в Минобороны.

"Каков результат? Ни одной рабочей группы до сих пор нет! Зато я продолжаю получать обращения о системных нарушениях прав человека. На практике мы видим: применение силы – продолжается, задержания граждан – продолжаются, изъятие личных вещей – тоже. И самое циничное – все это делают в балаклавах!" – подчеркнул Лубинец.

Лубинец также подчеркнул, что ранее ему обещали прекратить участие лиц в балаклавах в подобных мероприятиях и обеспечить выполнение соответствующего приказа Министерства обороны. В связи с этим он задался вопросом, кто контролирует соблюдение данного распоряжения и кто понесет ответственность за его фактическое игнорирование.

Лубинец подчеркнул, что государство не может требовать от граждан добросовестного выполнения своих обязанностей, если отдельные должностные лица сами допускают нарушение их прав. По его мнению, говорить о реформах преждевременно, пока проблемы, на которые Офис омбудсмена указывает на протяжении многих лет, остаются нерешенными.

В завершение омбудсмен вновь призвал Министерство обороны безотлагательно создать рабочую группу для рассмотрения и предотвращения нарушений прав человека во время мобилизационных мероприятий.

В Украине изменят правила бронирования

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что в Украине с середины июня начнут действовать новые правила бронирования военнообязанных работников, работающих по совместительству.

По его словам, таких работников будут учитывать в квоте бронирования только один раз и только на одном предприятии.

"Если военнообязанный имеет отсрочку и работает сразу в нескольких компаниях, ему нужно будет определить только одно место работы, где его будут учитывать для бронирования", — подчеркнул он.

Вручение повесток в Украине
Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине — последние новости

Нардеп Сергей Нагорняк говорил, что в украинской армии существует острый дефицит личного состава, поэтому возможные нововведения в подходе к бронированию военнообязанных направлены на решение этой проблемы. В частности, могут мобилизовать работников с бронированием, чтобы улучшить комплектование армии.

Как ранее сообщал Главред, Минобороны совершенствует систему военно-медицинских комиссий и интегрирует цифровые решения, например, приложение "Резерв+", что позволит обновлять данные без посещения ТЦК. Такие изменения должны обеспечить более точный медицинский контроль и повысить качество мобилизационного ресурса.

Президент Владимир Зеленский анонсировал реформы системы денежного обеспечения и контрактов в ВСУ, в частности повышение зарплат военным до 30 тысяч гривен и более для фронтовиков, а также введение специальных контрактов для пехоты с выплатами до 400 тысяч гривен, что должно стать ключевым элементом масштабной реформы армии. Уже в июне ожидаются первые результаты этих изменений для солдат и командиров обороны.

О персоне: Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) — украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

