Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой помочь завершить войну в Украине – СМИ

Виталий Кирсанов
1 июня 2026, 17:15
Трамп призвал Си Цзиньпина использовать свое влияние для того, чтобы вернуть Путина к переговорам с Зеленским.
Вашингтон хочет привлечь Пекин к поиску путей завершения войны

Кратко:

  • Переговоры между Украиной и РФ фактически оказались в тупике
  • Вашингтон хочет привлечь Пекин к поиску путей завершения войны

Президент США Дональд Трамп лично попросил председателя КНР Си Цзиньпина содействовать прекращению войны в Украине. Об этом сообщала газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников, во время встречи в Пекине в мае Трамп заявил китайскому лидеру, что переговорный процесс между Украиной и Россией фактически оказался в тупике. В связи с этим он призвал Си Цзиньпина использовать свое влияние для того, чтобы вернуть российского диктатора Владимира Путина к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источники отмечают, что такая просьба свидетельствует о стремлении Вашингтона привлечь Пекин к поиску путей урегулирования конфликта. По их словам, после возвращения в Белый дом в 2025 году Трамп сделал прекращение войны в Украине одним из ключевых направлений своей внешней политики.

Как напоминают журналисты, переговоры между Киевом и Москвой практически остановились после прямой встречи делегаций в Стамбуле летом 2025 года, которая завершилась без достижения договоренностей о прекращении огня. После этого Трамп усилил давление на украинское руководство, призывая стороны как можно скорее выйти на соглашение.

Визит Путина в Китай провалился - мнение эксперта

Пока Россия пытается демонстрировать стратегическое партнерство с Китаем, реальные результаты переговоров Путина и Си Цзиньпина вызывают все больше вопросов. Публицист и общественный деятель Леонид Невзлин обращает внимание на отсутствие ключевых экономических соглашений между Москвой и Пекином.

По его словам, на сайте Кремля опубликован список документов, подписанных и принятых по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина. И, судя по этому списку, визит провалился. Подписаны сплошные меморандумы о взаимопонимании между различными ведомствами и институтами, а также с оглашения о сотрудничестве в области СМИ. То есть, документы ни о чем.

Как писал Главред, 13-15 мая 2026 года президент США Дональд Трамп совершил официальный двухдневный визит в Пекин, где провел масштабный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Это была первая поездка американского лидера в Китай с 2017 года.

Трамп прибыл в сопровождении крупных американских бизнесменов, включая Илона Маска и Тима Кука. Главы государств обсуждали вопросы, известные в прессе как "четыре Т": торговлю, технологии, Тайвань и Тегеран.

По возвращении в США Трамп подтвердил, что обсуждал с Си Цзиньпином войну России против Украины. В частности, он назвал "досадным" серьезный российский удар, который произошел накануне окончания их саммита.

Встреча прошла в жестком, прагматичном тоне. Саммит завершился без прорывных прорывных документов или конкретных глобальных соглашений, однако стороны выразили готовность продолжать диалог для снижения эскалации в двусторонних отношениях.

Об источнике: South China Morning Post

South China Morning Post (укр. Южно-Китайская Утренняя Почта) - старейшая англоязычная газета Гонконга, пишет Википедия.

Была основана в 1903 году революционером Цзе Цзайтаем. В настоящее время издается издательской группой SCMP Group, тираж составляет 104 000 экземпляров.

С 2013 года полный электронный архив издания доступен по подписке через информационную базу данных ProQuest.

SCMP Group сообщили о чистой прибыли в 338 миллионов долларов США за 2006 год (2005 год - 246 миллионов долларов), операционная прибыль - 419 миллионов долларов (2005 год - 306 миллионов долларов), которая обеспечивается преимущественно газетной деятельностью.

Цена продажи газеты составляет 9 долларов США каждый день с понедельника по субботу и 10 долларов США в воскресенье. Также доступна скидка на студенческую подписку.

