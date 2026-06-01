Летом вернутся отключения света: эксперт назвал худший сценарий для Киева и Одессы

Анна Ярославская
1 июня 2026, 10:40
Масштабные отключения света летом снова станут реальностью при условии жары и новых ударов России.
Владимир Омельченко рассказал, будут ли отключать свет летом

О чем сказал Владимир Омельченко:

  • Базовый сценарий предусматривает отключения по графику на 2-3 часа
  • Пессимистичный вариант из-за кондиционеров приведет к 4 часам без света
  • Собственная генерация покрывает лишь 20% потребностей столицы

Летом украинская энергосистема летом может столкнуться с дефицитом до 2 ГВт в пиковые часы, что приведет к отключениям света. Больше всего рискуют Харьков, Одесса и Киев. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что сценариев развития событий может быть три — оптимистический, пессимистический и базовый.

Какой из них реализуется, зависит от двух ключевых факторов: продолжительности жары и интенсивности российских ударов по энергоинфраструктуре.

Оптимистичный сценарий

Этот сценарий реализуется, если не будет значительных обстрелов ключевых объектов энергоинфраструктуры и лето выдастся нежарким.

В этом случае дефицит мощности будет составлять до 1 ГВт только в вечерние часы — с 18:00 до 23:00.

"С этим можно справиться, и в большинстве случаев почасовых отключений мы не ощутим", - рассказал Омельченко в интервью изданию Телеграф.

Базовый сценарий

По словам специалиста, второй сценарий — базовый и наиболее вероятный. Он предполагает сочетание спокойных дней с умеренными обстрелами энергоинфраструктуры.

"При таком развитии событий отключения будут происходить по графику, в первую очередь в пиковые вечерние часы, но не будут критическими — ориентировочно два-три часа", - сказал Омельченко.

Пессимистический сценарий

Этот вариант развития событий предполагает, что летом будет одновременно и жара, и масштабные удары по ключевым подстанциям оператора системы передачи, операторов распределения, по тепловым электростанциям и другим энергетическим объектам.

"Тогда отключения могут достигать в среднем четырех часов в сутки", - предположил Омельченко.

Эксперт не исключает, что при пессимистическом сценарии летние отключения могут быть такими же масштабными, как зимние.

"В то же время механизм отключений отличается: зимой основное давление – это отопление и освещение, летом – кондиционеры и охлаждающее оборудование. Но результат в худшем случае может быть сопоставим", - отметил он.

Какие регионы больше всего рискуют столкнуться с дефицитом электроэнергии

В первую очередь, отключения света грозят Харьковской области и другим прифронтовым территориям.

Также дефицит электроэнергии возможен и в Одесском регионе, где уже есть серьезные повреждения подстанций и систем оператора, а а также продолжаются ремонтные работы.

"И, вероятно, город Киев: с одной стороны, это крупнейший потребитель страны, с другой — собственная генерация покрывает не более 20% потребностей города", - сказал Омельченко.

Очереди отключения света

Отключения света в Украине - последние новости

Как писал Главред, с приходом жаркой погоды энергосистема Украины может не выдержать нагрузки. Тогда для украинцев могут вернуть графики отключений электроэнергии. Как заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, при температуре выше +35 градусов в определенные часы в Украине могут вводить ограничения.

Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также не исключает, что с наступлением жары в Украине могут возобновить отключения электроэнергии для бытовых потребителей.

"Наша энергосистема теперь очень зависит от погоды, потому что рабочих электростанций осталось критически мало. Поэтому как только ползет вверх температура, растет и потребление, а это сразу создает проблемы", - сказал он.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что в случае наступления жары продолжительность отключений света может достигать от 6 до 8 часов в сутки.

О персоне: Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

