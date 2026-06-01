Летом вернутся отключения света: эксперт назвал худший сценарий для Киева и Одессы

Летом украинская энергосистема летом может столкнуться с дефицитом до 2 ГВт в пиковые часы, что приведет к отключениям света. Больше всего рискуют Харьков, Одесса и Киев. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что сценариев развития событий может быть три — оптимистический, пессимистический и базовый.
Какой из них реализуется, зависит от двух ключевых факторов: продолжительности жары и интенсивности российских ударов по энергоинфраструктуре.
Оптимистичный сценарий
Этот сценарий реализуется, если не будет значительных обстрелов ключевых объектов энергоинфраструктуры и лето выдастся нежарким.
В этом случае дефицит мощности будет составлять до 1 ГВт только в вечерние часы — с 18:00 до 23:00.
"С этим можно справиться, и в большинстве случаев почасовых отключений мы не ощутим", - рассказал Омельченко в интервью изданию Телеграф.
Базовый сценарий
По словам специалиста, второй сценарий — базовый и наиболее вероятный. Он предполагает сочетание спокойных дней с умеренными обстрелами энергоинфраструктуры.
"При таком развитии событий отключения будут происходить по графику, в первую очередь в пиковые вечерние часы, но не будут критическими — ориентировочно два-три часа", - сказал Омельченко.
Пессимистический сценарий
Этот вариант развития событий предполагает, что летом будет одновременно и жара, и масштабные удары по ключевым подстанциям оператора системы передачи, операторов распределения, по тепловым электростанциям и другим энергетическим объектам.
"Тогда отключения могут достигать в среднем четырех часов в сутки", - предположил Омельченко.
Эксперт не исключает, что при пессимистическом сценарии летние отключения могут быть такими же масштабными, как зимние.
"В то же время механизм отключений отличается: зимой основное давление – это отопление и освещение, летом – кондиционеры и охлаждающее оборудование. Но результат в худшем случае может быть сопоставим", - отметил он.
Какие регионы больше всего рискуют столкнуться с дефицитом электроэнергии
В первую очередь, отключения света грозят Харьковской области и другим прифронтовым территориям.
Также дефицит электроэнергии возможен и в Одесском регионе, где уже есть серьезные повреждения подстанций и систем оператора, а а также продолжаются ремонтные работы.
"И, вероятно, город Киев: с одной стороны, это крупнейший потребитель страны, с другой — собственная генерация покрывает не более 20% потребностей города", - сказал Омельченко.
Отключения света в Украине - последние новости
Как писал Главред, с приходом жаркой погоды энергосистема Украины может не выдержать нагрузки. Тогда для украинцев могут вернуть графики отключений электроэнергии. Как заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, при температуре выше +35 градусов в определенные часы в Украине могут вводить ограничения.
Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также не исключает, что с наступлением жары в Украине могут возобновить отключения электроэнергии для бытовых потребителей.
"Наша энергосистема теперь очень зависит от погоды, потому что рабочих электростанций осталось критически мало. Поэтому как только ползет вверх температура, растет и потребление, а это сразу создает проблемы", - сказал он.
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что в случае наступления жары продолжительность отключений света может достигать от 6 до 8 часов в сутки.
О персоне: Владимир Омельченко
Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.
Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.
В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;
1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины;
1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;
2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;
С февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.
