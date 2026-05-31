Отмена резкого роста транспортных тарифов: в Киеве назвали новую цену

Большинство жителей столицы готовы платить повышенную сумму, говорится в опубликованной петиции.

В Киеве могут рассмотреть петицию об отмене повышения цен

Большинство жителей столицы готовы платить 20 грн за поездку

Петиция на сайте Киевского городского совета с призывом не повышать тариф проезда общественным транспортом в столице до 30 грн набрала необходимые для рассмотрения 6 тыс. голосов.

Согласно платформе петиций на сайте Киевсовета, петиция была подана 18 мая и по состоянию на 31 мая набрала необходимые для рассмотрения 6 тыс. голосов.

"Большинство киевлян пользуются общественным транспортом из-за его доступности. Есть понимание необходимости поднятия тарифа. Большинство жителей столицы готовы платить 20 грн за поездку, как это делают в маршрутных такси. Но 30 грн это не сумма, которую каждый день может вкладывать типичный пользователь общественного транспорта", – говорится в тексте петиции.

Что предшествовало

Как сообщалось, ранее две петиции на сайте Киевсовета с призывом остановить повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы до завершения военного положения набрали необходимое для рассмотрения количество голосов.

В Киевской городской государственной администрации 18 мая сообщили о планах обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте. В частности, стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту.

при приобретении 1-9 поездок тариф будет составлять 30 грн;

10-19 – 28,90 грн;

20-29 – 27,80 грн;

30-39 – 26,60 грн;

40-49 – 25,50 грн;

50 поездок – 25 грн.

Также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки составит примерно 23,3-23,6 грн. Для студентов и учащихся сохраняются льготные условия: студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного; ученики во время учебного года будут пользоваться транспортом бесплатно, а летом – со скидкой 75%. Отдельно планируют ввести пересадочный билет за 60 грн, который будет давать возможность безлимитно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут. Стоимость проезда в столице не пересматривалась с 2018 года.

Повышение цен на проезд: к чему готовиться киевлянам

В Киеве рассматривают возможность повышения стоимости разовой поездки в городском коммунальном транспорте до 30 гривен. В КГГА отмечают, что речь идёт о предварительном уровне тарифа, который приближается к экономически обоснованным показателям.

По расчётам департамента транспорта, в 2026 году реальная стоимость одной поездки может составлять около 64,60 грн в метро и 44,14 грн в наземном транспорте. В этих расчётах учитывались фактические расходы предприятий за 2025 год — в том числе зарплаты сотрудников, стоимость энергоресурсов и общие ценовые индексы.

До 1 июня продолжаются электронные консультации с жителями города. В случае утверждения, новый тариф может начать действовать с 15 июля. При этом проездные, приобретённые до 14 июля, будут оставаться действительными до 14 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве резко повысят тарифы на проезд. Пересмотр стоимости проезда обосновывают ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

Как сообщал Главред, стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области также выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета. Окончательная цена составляет от 19,2 до 22 грн.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко дал поручение проанализировать возможность повышения стоимости проезда в киевском общественном транспорте. Он подчеркнул, что сейчас стоимость проезда в Киеве самая низкая в Украине.

Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА) Киевская городская государственная администрация - местная государственная администрация в Киеве.

