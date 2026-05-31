Россия среди белого дня ударила по Днепру: бушует пожар, есть разрушения

В ОВА сообщили, есть ли пострадавшие.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-sredi-belogo-dnya-udarila-po-dnepru-bushuet-pozhar-est-razrusheniya-10769207.html Ссылка скопирована

В ОВА показали последствия вражеского удара / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

Россия нанесла удар по Днепру с помощью дрона

В результате атаки уничтожено здание логистической компании

Вражеские цели не затронули жилую застройку города

Утром 31 мая страна-агрессор Россия атаковала Днепр. В результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

По его данным, огонь охватил склад логистической компании и припаркованные рядом автомобили. Информация о пострадавших уточняется.

видео дня

Атаку на город также подтвердил мэр Днепра Борис Филатов. Он отметил, что жилую застройку вражеский удар не затронул.

РФ разрушила почтовое отделение

Компания "Новая почта" сообщила, что российский дрон в Днепре уничтожил отделение №1, здание сгорело дотла. Сотрудники не пострадали.

"На месте попадания работают ГСЧС и полиция. Оценка последствий атаки продолжается. Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий попадания. Резервные схемы введены, логистика перестроена. Задержек доставки не ожидается. Компания, как всегда, компенсирует клиентам заявленную стоимость уничтоженных отправлений. Мы уже связываемся с клиентами, чтобы сообщить детали возмещения", — добавили в компании.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Полное видео с последствиями удара России по Днепру смотрите в нашем Telegram-канале по ссылке.

Зеленский прокомментировал атаку на Днепр

Глава государства Владимир Зеленский в Telegram сообщил, что на месте попадания в Днепре работают подразделения ГСЧС, которые непрерывно тушат пожар. Привлечены около 70 спасателей и 40 полицейских, работает около 30 единиц техники. Пострадавших в результате атаки нет.

"Все эти удары нужно остановить. Нужна лишь достаточная поддержка нашей защиты и продолжения давления на Россию. Наши дальнобойные санкции, санкции от партнеров, все формы политического и экономического давления на Россию должны сработать, чтобы можно было добиться реальной безопасности. Только давление сработает на мир", - добавил он.

Почему РФ усилила атаки на Украину — мнение эксперта

Главред писал , что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Кремль в панике запускает различные ракеты и дроны по Украине, потому что каждый раз перед атакой надеется, что Киев сдастся и примет условия Москвы. В то же время РФ не готова останавливаться, потому что это означало бы поражение в войне.

Какими ракетами Россия атакует Украину / Инфографика: Главред

В России прекрасно понимают, что ресурсы заканчиваются, в частности, видят дефицит бюджета. Если глава Центробанка РФ открыто говорит о настолько больших бюджетных проблемах, что следующим этапом будет конфискация вкладов населения. А Зюганов вообще с трибуны сказал, что Россия на пороге 1917 года и нельзя допустить революции.

Удары РФ по Днепру и области — последние новости

Напомним, Главред писал, что 21 мая российские оккупанты нанесли удар дронами по Днепру. В результате атаки были повреждены многоэтажки, есть раненые.

Ранее, 13 мая, российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. Под удар попали Кривой Рог, Марганец, Синельниковский и Никопольский районы. Есть погибшие и пострадавшие.

Накануне стало известно, что 12 мая российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Другие новости:

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред