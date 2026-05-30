Месть "бучанским мясникам": СБС мощно ударили по базе 64-й бригады РФ

Удары были нанесены по полигонам и лагерям российских 3-й и 36-й армий на расстоянии до 70–100 км от линии фронта.

Нанесены удары по целям РФ

Силы беспилотных систем Вооружённых сил Украины провели серию ударов по российским военным объектам в глубине оккупированных территорий.

Поражены подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая, по украинским данным, участвовала в действиях в Буче в 2022 году, сообщил командующий Силами беспилотных систем майор Роберт Бровди ("Мадяр").

По его словам, удары были нанесены по полигонам и лагерям российских 3-й и 36-й армий на расстоянии до 70–100 км от линии фронта. Всего зафиксирован 21 результативный удар.

В операции участвовали подразделения 414-й бригады "Птахи Мадяра" и 413-го отдельного полка "Рейд" при координации нового Центра глубинного поражения СБС.

По предварительным данным украинской стороны, только по 64-й бригаде в районе Приморского Посада зафиксированы потери среди личного состава, включая уничтоженных, раненых и пропавших без вести. При этом командование отмечает, что реальные цифры могут быть выше.

Отдельно сообщается о поражении нескольких объектов на оккупированных территориях, включая тренировочные полигоны российских подразделений в Луганской и Запорожской областях, газовое хранилище в районе Енакиево, а также элементы военной логистики на Донбассе.

Что известно об ударе по объектам в РФ

На военном аэродроме в районе Липецка вспыхнул пожар, в результате которого, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, были уничтожены два российских истребителя — Су-30 и Су-27.

Украинская сторона утверждает, что к инциденту могли быть причастны подпольные группы, действующие на территории России. По имеющейся информации, подготовка к операции якобы заняла около двух недель: за это время участникам удалось проникнуть на территорию объекта, обойти систему охраны и нанести ущерб авиационной технике прямо в ангарах.

Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб

Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.

О персоне: "Мадяр" Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

