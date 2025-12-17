Укр
Громкие взрывы в крупных городах и пожар в электросети: РФ атаковали дроны

Анна Косик
17 декабря 2025, 08:47обновлено 17 декабря, 09:52
Десятки беспилотников заметили над важными объектами РФ.
Атака на Россию 17 декабря
Что известно о последствиях атаки на Россию 17 декабря / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/andriyshTime

Главное:

  • Россию ночью атаковали почти сто дронов
  • Беспилотники поразили НПЗ и электроструктуру РФ

В ночь на 17 декабря в стране-агрессоре России было шумно из-за атаки украинских беспилотников. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его данным, по меньшей мере в трех регионах РФ атакованы важные объекты. При этом российские официальные источники умалчивают последствия ночного налета дронов.

Какие цели атаковали дроны этой ночью

Примерно в полночь взрывы прогремели в городах Саратов и Энгельс. Предварительно известно о последствиях атаки "на земле", но результаты требуют уточнения. Также громко было в Краснодарском крае, где атакован местный НПЗ.

А в Воронеже беспилотники атаковали энергоструктуру - уже известно о повреждении линий электропередач и пожаре. Об этом даже не смогли промолчать местные власти, подтвердив проблемы с электросетью.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Что о ночной атаке сообщили в Минобороны РФ

Российское Минобороны отчиталось о якобы сбитии 94 украинских беспилотников за ночь. Их российская ПВО "вылавливала" над территориями пяти областей РФ, Азовским и Черным морем, а также Краснодарским краем.

Какова основная цель украинских ударов по России - мнение эксперта

Главред писал, что по словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, основная цель ВСУ на ближайшие месяцы заключается в том, чтобы обеспечить блэкаут европейской части России, особенно Москве.

Чтобы добиться полного отключения электроэнергии хотя бы половины или части Москвы, в частности "центра принятия решений", нужно нанести еще несколько десятков точных ударов по местам распределения и генерации, которые обеспечивают электроэнергией столицу РФ.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что несколько дней назад Силы обороны Украины ударили по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, который является одним из ключевых предприятий российской нефтегазовой отрасли.

Накануне Силы обороны нанесли массированный удар по стратегическим и военным целям страны-агрессора России непосредственно на ее территории и в пределах временно оккупированных регионов Украины.

Ранее, 13 декабря, в городе Рассош, что в Воронежской области РФ, сообщили об атаке на АО "Минудобрения". Это предприятие холдинга "Росхим" производит аммиак, азотную кислоту и другие вещества, которые используются в производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.

О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Воронеж краснодарский край Саратов НПЗ взрыв в России война России и Украины атака дронов Удары вглубь РФ
