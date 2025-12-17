Будет только хуже: эксперты назвали 10 вещей, которые нельзя мыть с уксусом

Уксус на самом деле не такое уж универсальное средство, есть вещи, которые им лучше не чистить, чтобы не испортить.

Дистиллированный белый уксус часто называют универсальным средством для уборки. Он дешевый, безопасный для здоровья и эффективный во многих случаях. Но эксперты предупреждают, что его кислотность может стать причиной серьезных повреждений в доме. Об этом пишет Better Homes and Gardens.

Главред расскажет о 10 вещах, которые категорически нельзя мыть уксусом.

Все, что содержит хлорный отбеливатель

Сочетать уксус с хлорным отбеливателем категорически нельзя. Такая смесь запускает химическую реакцию, в результате которой образуется токсичный газообразный хлор. Даже небольшое его количество опасно для здоровья, он раздражает глаза, дыхательные пути и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Мрамор, гранит и другие натуральные камни

Кислота в уксусе разрушает структуру камня, оставляя микроскопические ямки и пятна. Если регулярно протирать мраморные или гранитные столешницы уксусом, поверхность потеряет блеск и станет шероховатой. То же касается плитки из сланца или других натуральных материалов. Для ухода за камнем следует использовать специальные нейтральные средства.

Затирка между плиткой

Уксус может постепенно разъедать негерметичную или поврежденную затирку, делая ее хрупкой и склонной к разрушению. Даже если швы выглядят прочными, регулярное использование кислоты ослабляет их. Рекомендуем использовать некислотные средства, которые не разрушают швы.

Нержавеющая сталь

Хотя кажется, что уксус хорошо убирает пятна, длительный контакт с нержавейкой приводит к точечной коррозии. Это особенно опасно для ножей, кастрюль и бытовой техники.

Вощеная или необработанная древесина

Концентрированный уксус может изменить цвет древесины, оставить пятна и даже повредить текстуру. Вощеные поверхности теряют защитный слой, а необработанные теряют естественный вид. Если уж использовать уксус, то только разведенный и очень осторожно, но лучше выбрать более безопасные средства.

Чугунная посуда

Чугун ценится за свой "антипригарный" слой приправы, который формируется во время использования. Уксус разрушает этот защитный слой, а при длительном контакте может даже вызвать точечные трещины. В результате посуда потеряет свои свойства и станет непригодной для готовки.

Электроника

Телевизоры, смартфоны, ноутбуки и мониторы имеют специальное антибликовое покрытие. Уксус его повреждает, оставляя матовые пятна и снижая качество изображения. Для экранов существуют специальные салфетки и спреи, которые безопасны для техники.

Резиновые прокладки и шланги

В стиральных машинах, холодильниках или посудомойках резиновые детали обеспечивают герметичность. Уксус постепенно разрушает резину, делая ее склонной к трещинам. Это может привести к протечкам и дорогостоящему ремонту.

Утюг для одежды

Некоторые советуют очищать утюг от накипи уксусом, но это опасно, ведь кислота может повредить металлические компоненты внутри. Если производитель не предусмотрел такое использование, это может безвозвратно повредить прибор. Рекомендуем применять специальные средства для удаления накипи.

Загрязнения от домашних животных

Уксус не поможет убрать запахи мочи или загрязнения от питомцев. Наоборот, резкий запах может спровоцировать животное "помечать" место еще больше. Американское общество защиты животных рекомендует использовать ферментные средства, которые эффективно нейтрализуют запах и расщепляют органические остатки.

Better Homes and Gardens - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни.

