Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Будет только хуже: эксперты назвали 10 вещей, которые нельзя мыть с уксусом

Инна Ковенько
17 декабря 2025, 10:08
21
Уксус на самом деле не такое уж универсальное средство, есть вещи, которые им лучше не чистить, чтобы не испортить.
Будет только хуже: эксперты назвали 10 вещей, которые нельзя мыть с уксусом
Что нельзя чистить уксусом - почему уксус вреден / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Что нельзя чистить уксусом
  • Почему уксус вреден

Дистиллированный белый уксус часто называют универсальным средством для уборки. Он дешевый, безопасный для здоровья и эффективный во многих случаях. Но эксперты предупреждают, что его кислотность может стать причиной серьезных повреждений в доме. Об этом пишет Better Homes and Gardens.

Главред расскажет о 10 вещах, которые категорически нельзя мыть уксусом.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Эксперты призвали обработать стены уксусом в феврале: в чем причина

Все, что содержит хлорный отбеливатель

Сочетать уксус с хлорным отбеливателем категорически нельзя. Такая смесь запускает химическую реакцию, в результате которой образуется токсичный газообразный хлор. Даже небольшое его количество опасно для здоровья, он раздражает глаза, дыхательные пути и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Мрамор, гранит и другие натуральные камни

Кислота в уксусе разрушает структуру камня, оставляя микроскопические ямки и пятна. Если регулярно протирать мраморные или гранитные столешницы уксусом, поверхность потеряет блеск и станет шероховатой. То же касается плитки из сланца или других натуральных материалов. Для ухода за камнем следует использовать специальные нейтральные средства.

Затирка между плиткой

Уксус может постепенно разъедать негерметичную или поврежденную затирку, делая ее хрупкой и склонной к разрушению. Даже если швы выглядят прочными, регулярное использование кислоты ослабляет их. Рекомендуем использовать некислотные средства, которые не разрушают швы.

Нержавеющая сталь

Хотя кажется, что уксус хорошо убирает пятна, длительный контакт с нержавейкой приводит к точечной коррозии. Это особенно опасно для ножей, кастрюль и бытовой техники.

Вощеная или необработанная древесина

Концентрированный уксус может изменить цвет древесины, оставить пятна и даже повредить текстуру. Вощеные поверхности теряют защитный слой, а необработанные теряют естественный вид. Если уж использовать уксус, то только разведенный и очень осторожно, но лучше выбрать более безопасные средства.

Чугунная посуда

Чугун ценится за свой "антипригарный" слой приправы, который формируется во время использования. Уксус разрушает этот защитный слой, а при длительном контакте может даже вызвать точечные трещины. В результате посуда потеряет свои свойства и станет непригодной для готовки.

Электроника

Телевизоры, смартфоны, ноутбуки и мониторы имеют специальное антибликовое покрытие. Уксус его повреждает, оставляя матовые пятна и снижая качество изображения. Для экранов существуют специальные салфетки и спреи, которые безопасны для техники.

Резиновые прокладки и шланги

В стиральных машинах, холодильниках или посудомойках резиновые детали обеспечивают герметичность. Уксус постепенно разрушает резину, делая ее склонной к трещинам. Это может привести к протечкам и дорогостоящему ремонту.

Утюг для одежды

Некоторые советуют очищать утюг от накипи уксусом, но это опасно, ведь кислота может повредить металлические компоненты внутри. Если производитель не предусмотрел такое использование, это может безвозвратно повредить прибор. Рекомендуем применять специальные средства для удаления накипи.

Загрязнения от домашних животных

Уксус не поможет убрать запахи мочи или загрязнения от питомцев. Наоборот, резкий запах может спровоцировать животное "помечать" место еще больше. Американское общество защиты животных рекомендует использовать ферментные средства, которые эффективно нейтрализуют запах и расщепляют органические остатки.

Читайте также:

Про источник: Better Homes and Gardens

Better Homes and Gardens - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другими советами для тех, кто увлекается садоводством.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак уборка уксус
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Лукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не только

Лукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не только

10:10Интервью
Главный тормоз помощи Украине — не Бельгия, а Трамп: в Politico раскрыли детали

Главный тормоз помощи Украине — не Бельгия, а Трамп: в Politico раскрыли детали

09:18Мир
Громкие взрывы в крупных городах и пожар в электросети: РФ атаковали дроны

Громкие взрывы в крупных городах и пожар в электросети: РФ атаковали дроны

08:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний брак

Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний брак

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану Гиге

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану Гиге

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабря

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабря

Одна вещи, которую нужно положить в карман: приметы в праздник 17 декабря

Одна вещи, которую нужно положить в карман: приметы в праздник 17 декабря

Последние новости

10:31

Бывшая Цимбалюка обратилась к нему на фоне слухов о воссоединении — детали

10:22

Женщина купила копилку в секонд-хенде: внутри ее ждал сюрпризВидео

10:10

Лукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не только

10:09

Как российские оккупанты изменили тактику ударов по Украинемнение

10:08

Будет только хуже: эксперты назвали 10 вещей, которые нельзя мыть с уксусом

Что будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала РоманенкоЧто будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала Романенко
09:52

"У цинизма Путина нет границ": генерал предупредил, чем опасен мирный план США

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 декабря (обновляется)

09:18

Главный тормоз помощи Украине — не Бельгия, а Трамп: в Politico раскрыли детали

09:17

Астрологи назвали знаки зодиака, которыми постоянно манипулируют

Реклама
08:48

Бывший Алсу появился на публике и ошарашил своим видом

08:47

Громкие взрывы в крупных городах и пожар в электросети: РФ атаковали дроны

08:46

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

Фронт сдвинулся: РФ оккупировала Серебрянку и продвинулась возле шести сел

08:06

"Зеленский должен понимать": Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны

07:09

Гарантии, войска и 800 тысяч солдат: Запад согласовал план защиты Украины после войны

06:10

На каком этапе соглашение о миремнение

05:50

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

05:15

"Я все это прошел": Виталий Козловский высказался про измены в браке

05:10

Так заряжают большинство: какая привычка водителей тихо разрушает батарею электрокара

04:41

Не сочетайте эти 5 продуктов с утренним кофе: от чего предостерегают эксперты

Реклама
03:30

Будет вау-эффект: что подарить на Рождество тем, у кого всё есть

03:07

РФ готовит экологическую катастрофу для большого города - генерал предупредил об угрозеВидео

02:53

Сенсационное открытие: ученые нашли древнейшее свидетельство жизни на Земле

02:22

Новый режим освещения улиц стал ловушкой для водителей - предупреждение эксперта

02:19

Путин хочет захватить всю Украину: у Трампа сделали тревожное заявление

01:48

Эксперты назвали 5 неожиданных мест, где нельзя ставить увлажнитель воздуха

01:30

Старший сын Дональда Трампа женится на светской львице - деталиВидео

01:25

Украинцам анонсировали повышение пенсий: кому и с какого возраста выплачивают

00:21

Войска Запада в Украине могут вступить в бой с армией РФ: Мерц назвал условие

16 декабря, вторник
23:07

В Киеве прогремели взрывы: дроны атакуют столицу, что известно

22:55

"Россияне так не любят": что стоит за отказом Кремля от рождественского перемирия

22:23

Люди ставят жидкость для мытья посуды в духовку и остаются в восторге: в чем идеяВидео

22:23

Как часто надо купать кота: ответ удивит даже опытных хозяевВидео

22:19

Анджелина Джоли впервые показала шрамы после удаления молочных желез

21:28

Десятки россиян сожгли вместе с техникой: десантники разгромили врага на востокеВидео

21:27

Сын Киркорова отвернулся от отца: что произошло

21:18

Почему рождественское перемирие на фронте не имеет смысла - Жорин указал на нюанс

20:54

"Хроникам Нарнии" 20 лет: как сейчас выглядят дети-актеры из зимней сказки

20:47

Не навоз и пепел: эксперт назвал органическое удобрение из кухни для смородиныВидео

20:28

"Немедленно выселить": путинистка Долина окончательно лишилась квартиры

Реклама
20:23

Как приготовить идеальную жареную картошку: главный секрет безупречного блюдаВидео

19:56

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабряФото

19:43

Украина провела прямые переговоры с Россией - о чем договорилисьВидео

19:41

Иностранный клуб отказался от трансфера форварда "Динамо": что стало причиной

19:38

Роксолана Пыртко досье

19:27

В регионах объявили штормовое предупреждение: названа дата резкого похолодания

19:19

Зеленский назвал главное условие проведения выборов в Украине и вероятные сроки

19:10

После Покровска оккупанты пойдут дальше: у Путина новый планмнение

19:02

"Широкая публика, конечно, не знала": Павел Зибров раскрыл диагноз Степана Гиги

18:40

Свет будут выключать не всем: Укрэнерго опубликовало новые графики на 17 декабря

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять