Главный тормоз помощи Украине — не Бельгия, а Трамп: в Politico раскрыли детали

Без новых источников доходов Украина уже в апреле 2026 года может столкнуться с бюджетным дефицитом более 70 млрд евро.

https://glavred.info/world/glavnyy-tormoz-pomoshchi-ukraine-ne-belgiya-a-tramp-v-politico-raskryli-detali-10724816.html Ссылка скопирована

Представители администрации Трампа оказывают давление на европейские правительства / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное:

18 декабря состоится саммит Европейского совета, посвящённый использованию замороженных российских активов

Главная цель — предоставление Украине финансовой помощи

Ключевой угрозой единству ЕС становится давление администрации Дональда Трампа

В четверг, 18 декабря, состоится саммит Европейского совета, главной темой которого станет использование замороженных активов после полномасштабного вторжения России для финансирования восстановления Украины и предоставления ей финансовой помощи. Как пишет Politico, главным вызовом для европейского единства становится не столько внутреннее сопротивление отдельных государств, сколько позиция администрации президента США Дональда Трампа, которая активно пытается повлиять на решения ЕС.

Один из высокопоставленных европейских чиновников, который располагает информацией о подготовке к саммиту, отметил, что европейские правительства все чаще сталкиваются с попытками ослабить позиции Евросоюза извне. По его словам, на этой неделе Европейский совет должен решить два основных вопроса: определиться с финансированием Украины и одновременно сохранить целостность институтов ЕС от политического влияния США.

видео дня

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег, что провал в договоренностях по финансовой поддержке Украины "принесет вред Евросоюзу на долгие годы". Он сказал, что неспособность принять решение в важный момент покажет миру слабость ЕС и его неспособность действовать вместе в защите собственного политического порядка.

Politico отмечает, что представители администрации Трампа давят на европейские правительства, особенно те, что больше всего ориентированы на США, требуя отменить план использовать около 210 млрд евро замороженных российских активов для финансирования Украины. В результате к скептически настроенным странам присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

В октябре лидеры ЕС не смогли договориться по этому механизму из-за позиции Бельгии, где сосредоточена значительная часть замороженных российских активов. Однако, по словам европейских дипломатов, со временем стало понятно, что главным препятствием является не Бельгия, а Дональд Трамп.

"Важно, чтобы Бельгия присоединилась" к соглашению, но посмотрим", — заявила во вторник премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Она отметила, что для ЕС важно продемонстрировать силу и способность принимать решительные решения для выполнения обещания поддерживать Украину, а "замороженные активы являются действительно хорошим источником для этого".

"Что касается Бельгии, то я не хочу, чтобы она стала второй Венгрией", — добавила Силиня.

Журналисты напоминают, что в апреле 2026 года Украина может столкнуться с дефицитом бюджета более 70 млрд евро. Без новых доходов Киев будет вынужден сократить государственные расходы, что может ухудшить экономическую стабильность и оборону страны.

Замороженные активы РФ - последние новости

Как писал Главред, в конце октября стало известно, что Европейский Союз до декабря отложил принятие решения об использовании 140 млрд евро замороженных активов Центрального банка России для финансирования помощи Украине.

12 декабря ЕС согласился на неопределенный срок заморозить активы российского центрального банка, хранящиеся в Европе. Как пишет Reuters, это устраняет значительное препятствие использования этих средств для помощи Украине. Бессрочное замораживание должно убедить Бельгию поддержать план ЕС по использованию российских средств для предоставления Украине кредита объемом до €165 млрд для покрытия бюджетных потребностей в 2026-2027 годах.

США обратились к странам ЕС с просьбой не принимать решение об использовании замороженных российских активов для "репарационного кредита" Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов, ознакомленных с ситуацией. Американские представители убеждали страны ЕС, что эти средства должны стать инструментом обеспечения будущего мирного соглашения между Киевом и Москвой, а не источником финансирования продолжения войны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред