В Киеве прогремели взрывы: дроны атакуют столицу, что известно

Поздно вечером во вторник, 16 декабря, российские войска совершили атаку на Украину с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Среди целей оказался и Киев.

О приближении вражеских дронов к столице сообщили в Воздушных силах ВСУ. По данным ведомства, БпЛА двигались в Киевскую область из Черкасской и Полтавской областей.

Впоследствии о взрывах в столице сообщил мэр города Виталий Кличко. По его данным, под обстрел попал, в частности, Оболонский район, где сейчас работают силы противовоздушной обороны.

"Находитесь в укрытиях", - призвал глава Киева в своем сообщении.

О работе сил ПВО по вражеским целям также сообщили в Киевской областной военной администрации.

"Придерживайтесь информационной тишины: не фиксируйте и не распространяйте в сети работу наших защитников", - отметили в КОВА.

Ситуация находится под контролем украинских сил, подробности о последствиях атак уточняются.

