Что ждет украинских военных после войны - Зеленский назвал два сценария

Для тех, кто выберет остаться в армии, будет возможность продолжить службу на основе новых контрактов, которые будут финансироваться совместно с партнерами.

Граждане Украины, которые в начале вторжения РФ сменили профессию и стали военными, будут иметь право вернуться домой после заключения мира.

Для тех, кто решит остаться в армии, предусмотрят возможность продолжить службу на основе новых контрактов, которые будут финансироваться совместно с международными партнерами. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов во вторник, 16 декабря.

Зеленский подчеркнул, что люди, которые сознательно сменили профессию и научились воевать, не обязаны оставаться в армии после завершения войны.

"Рассчитывать надо на то, что есть люди, которые изменили профессии, которые научились быть военными. И они после войны, это их право - вернуться домой. Что могут сделать партнеры Украины вместе? Дополнительное финансирование, предложить нормальные контракты для тех, кто хочет продолжать служить", - сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что "гарантия нашей безопасности - это наша армия, которая будет поддерживаться различными финансовыми форматами, и на это должно быть найдено соответствующее международное обеспечение".

Как писал Главред, военный эксперт Иван Ступак считает, что предложенные сейчас Украине форматы гарантий безопасности являются неэффективными. По его мнению, так называемый аналог пятой статьи НАТО не имеет реальной силы, а соглашения с США по образцу договоренностей с Южной Кореей, Японией или Израилем Киеву пока вообще не предлагают.

"Когда говорят об аналогах пятой статьи НАТО, я привожу пример с Adidas и Abibas или Rolex и Roleh - оригиналами и подделками. И нам в этом случае предлагают именно Abibas и Roleh. Никто не знает, как работает сама пятая статья НАТО, не говоря уже о том, что такое ее аналог. Это точно не сработает", - рассказал он.

Он объясняет, что настоящие гарантии безопасности работают в рамках американских договоренностей со странами, которые имеют значительные собственные возможности и стратегический вес. В то же время, по его словам, Украине необходимо стать по-настоящему важной для Вашингтона, чтобы рассчитывать на реальные и эффективные гарантии безопасности.

Как писал Главред, в Берлине состоялись двухдневные переговоры между Украиной, США и европейскими партнерами, которые позволили достичь прогресса в вопросе гарантий безопасности для Киева, однако не сняли ключевых разногласий по территориальному урегулированию. Американская сторона продвигает модель соглашения, которую впоследствии планирует представить России. В ее основе - "беспрецедентные" гарантии безопасности для Украины в обмен на территориальные компромиссы, в частности по части Донбасса.

Напомним, лидеры Европы представили согласованный план гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает защиту воздушного пространства и морских путей, формирование многонациональных сил для поддержки Украины, а также запуск механизма мониторинга прекращения огня в войне России против Украины под руководством Соединенных Штатов.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс обязуется предоставить достаточно надежные гарантии безопасности для Украины, чтобы Россия больше никогда не предпринимала попыток нападения на страну.

