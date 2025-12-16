Укр
В Украине изменили правила отключения света - кого затронут нововведения

Юрий Берендий
16 декабря 2025, 18:14обновлено 16 декабря, 18:50
Пересмотр списков объектов критической инфраструктуры поможет выделить 800 МВт электроэнергии для уменьшения отключений света, указали в правительстве.
В правительстве раскрыли детали нововведений

  • Кабмин пересмотрел списки объектов критической инфраструктуры
  • Удалось высвободить дополнительные 800 МВт электроэнергии

Правительство обновило перечни объектов критической инфраструктуры, что позволит высвободить дополнительные мощности и уменьшить продолжительность и масштабы отключений света по стране. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в заметке в Telegram.

По ее словам, состоялось совещание с руководителями областных военно-гражданских администраций по реализации правительственного решения о пересмотре фактических списков объектов критической инфраструктуры.

"По результатам пересмотра нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности", - говорится в сообщении.

Свириденко добавила, из списков объектов критической инфраструктуры исключили две группы: потребителей с мощностью до 100 кВт, а также объекты, к которым подключены другие пользователи, которые должны подпадать под общие ограничения для справедливого распределения электроэнергии.

Фото: скриншот из Telegram Юлии Свириденко

Кроме того потребителей сопутствующей нагрузки, которые во время проверки перечней критически важных объектов не были отнесены к критическим, переведут на стандартные графики отключений электроэнергии.

"Напоминаем, что этот пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Поручили Минэнерго вместе с Госэнергонадзором держать на контроле выполнение решения на местах", - резюмирует она.

Генерация электроэнергии в Украине

Как изменятся отключения света и насколько реально отключать отдельные дома на линии с критической инфраструктурой - мнение эксперта

Как писал Главред, ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев пояснил, что ответственность за включение объектов в списки критической инфраструктуры лежит на руководителях областных администраций, и многие решения принимали именно они.

"Пересмотреть списки возможно, но технически не всегда можно обесточить тот или иной объект. Например, на подстанции есть так называемая ячейка, от которой выходит одна линия электропередач. На ней может быть подключена воинская часть, а рядом, например, торговый центр. Если в торговом или офисном центре есть медицинское учреждение или бомбоубежище, областная администрация включала его в объекты критической инфраструктуры", - указал он.

Он добавил, что хотя отдельные ячейки можно отключать, технически невозможно изолировать, например, торговый центр, если он подключен вместе с военной частью. Зато объекты с отдельным подключением к трансформаторной подстанции можно отключать без влияния на другие потребители.

Игнатьев отметил, что облэнерго в каждой области должно определить, какие объекты технически возможно отключать, а какие - нет. Он привел пример, что в Киеве офисные центры с дипломатическими учреждениями нельзя отключать из-за их статуса, но поскольку они имеют отдельные ячейки питания и собственные генераторы, их отключение возможно. Вся соответствующая информация должна быть у облэнерго и военно-гражданских администраций, хотя эффективность ее использования может отличаться.

"У меня есть показательный пример: из окна видно два торговых центра. Один обесточивается, и я был там во время такого отключения - они выключают LED-освещение, или приглушают освещение в торговом центре, останавливают эскалаторы, сокращают энергозатраты. А другой ТЦ - на одной линии с больницей, которую нельзя отключать, и он продолжает светить всеми фонарями, и здесь возникает вопрос социальной ответственности бизнеса, который работает в таких условиях. Возможно, стоит уменьшать потребление электроэнергии в часы пикового дефицита - утром и вечером - чтобы больше потребителей получили доступ к электроэнергии", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что социально ответственный бизнес демонстрирует пример и в 2024 году было построено 1 ГВт собственной генерации, а за первые месяцы 2025 года добавлено еще 1 ГВт. Это позволяет обеспечить собственные потребности крупных ритейлеров и одновременно уменьшить нагрузку на энергосистему, освобождая больше электроэнергии для бытовых потребителей.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация в украинской энергосистеме остается сложной, однако контролируемой. Наибольшие проблемы из-за ночных обстрелов Россией наблюдаются в Одесской и Донецкой областях, утром проводились аварийные отключения в Харьковской области. Об этом сообщил министр энергетики Николай Колесник.

Эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Станислав Игнатьев предупредил о возможном коммунальном коллапсе в Киеве этой зимой, который коснется не только электроэнергии, но и отопления и водоснабжения.

По прогнозу директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, Киев и Левобережная Украина до конца зимы будут иметь в среднем две-четыре очереди отключений электроэнергии в сутки, что составляет 8-16 часов без света.

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Россияне сдаются в плен: военный заявил об успешной зачистке важного города

