"Супер токсично и высокомерно": MELOVIN резко ответил обиженной Джамале

- Джамала раскритиковала MELOVINа за отказ участвовать в Нацотборе
- Что ей ответил артист
Украинский певец MELOVIN резко ответил музыкальной продюсерке Национального отбора на Евровидение-2026 Джамале, которая посчитала его отказ от участия в конкурсе неуважением. Ранее она заявила, что обижена на артиста.
MELOVIN опубликовал фрагмент интервью певицы в своем Instagram и не стал подбирать выражения, чтобы обозначить свое отношение к ее заявлению. Артист написал, что слова Джамалы прозвучали высокомерно, и он не понимает причин такого отношения к себе.
"Концерт или что-то там ла-ла-ла-ла". Джамала, это супер токсично и высокомерно. Я перестаю понимать тебя", — высказался певец.
Также он обратился к поклонникам с собственным заявлением, пожелав всем не бояться говорить "нет", даже если от них ожидают обратного. Артист подчеркнул, что на Евровидении его жизнь не заканчивается.
"Я желаю каждому из вас никогда не бояться сказать "нет", если вы в чем-то передумали. Если поняли, что не в том психоэмоциональном состоянии. Не стыдно сказать "нет". "Евровидение" — это не то, от чего зависит твоя жизнь", — подытожил MELOVIN.
О персоне: Меловин
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
