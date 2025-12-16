"Супер токсично и высокомерно": MELOVIN резко ответил обиженной Джамале

Артист объяснился по поводу своего отказа от участия в Нацотборе-2026.

MELOVIN обидел Джамалу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала, MELOVIN

Джамала раскритиковала MELOVINа за отказ участвовать в Нацотборе

Что ей ответил артист

Украинский певец MELOVIN резко ответил музыкальной продюсерке Национального отбора на Евровидение-2026 Джамале, которая посчитала его отказ от участия в конкурсе неуважением. Ранее она заявила, что обижена на артиста.

MELOVIN опубликовал фрагмент интервью певицы в своем Instagram и не стал подбирать выражения, чтобы обозначить свое отношение к ее заявлению. Артист написал, что слова Джамалы прозвучали высокомерно, и он не понимает причин такого отношения к себе.

MELOVIN ответил Джамале / скрин из instagram.com, MELOVIN

"Концерт или что-то там ла-ла-ла-ла". Джамала, это супер токсично и высокомерно. Я перестаю понимать тебя", — высказался певец.

Также он обратился к поклонникам с собственным заявлением, пожелав всем не бояться говорить "нет", даже если от них ожидают обратного. Артист подчеркнул, что на Евровидении его жизнь не заканчивается.

MELOVIN Евровидение / фото: instagram.com, MELOVIN

"Я желаю каждому из вас никогда не бояться сказать "нет", если вы в чем-то передумали. Если поняли, что не в том психоэмоциональном состоянии. Не стыдно сказать "нет". "Евровидение" — это не то, от чего зависит твоя жизнь", — подытожил MELOVIN.

Джамала / инфографика: Главред

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

