Россия может перебросить войска к границе другой страны: СМИ раскрыли угрозу

- В Финляндии убеждены, что Россия будет представлять угрозу даже после подписания мирного соглашения
- В частности, она может переместить войска на восточный фланг НАТО
- Финляндия сохраняет высокий уровень готовности к угрозам со стороны России
Страна-агрессор Россия передислоцирует свои войска на восточный фланг НАТО, если в Украине будет заключено мирное соглашение о завершении войны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.
Отмечается, что премьер-министр подчеркнул, когда в Украине наступит мир, Россия все еще будет представлять угрозу.
"Очевидно, что они собираются перебросить свои военные силы к нашей границе и к балтийской границе", - сказал он.
Премьер Финляндии также призвал Европу проявить солидарность со странами восточного фланга НАТО и выделить больше средств на оборону в прифронтовых государствах.
По его словам, Европа должна быть готова самостоятельно защищаться, ведь США постепенно сокращают свое военное присутствие на континенте.
Он также напомнил, что Финляндия сохраняет высокий уровень готовности к угрозам со стороны России, несмотря на сложную экономическую ситуацию и рост госдолга.
По словам Орпо, некоторые страны ЕС могут уменьшить давление на Россию после мирного соглашения, что вызывает беспокойство на передовой.
"Европа должна действовать решительно, чтобы поддержать Украину и показать серьезность намерений перед предстоящим саммитом ЕС, где могут принять ключевые решения по финансовой помощи Киеву", - подытожил он.
Подготовка РФ к войне с НАТО
Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что россияне готовятся к войне в 2028 году с отдельными странами НАТО, например, странами Балтии и, возможно, Польшей.
По его мнению, у Путина до сих пор есть аппетиты в отношении ряда стран НАТО.
"Это проявляется уже сейчас в виде групповых полетов беспилотников в воздушное пространство некоторых европейских стран, в частности, Польши. Страны восточного фланга НАТО сделали выводы и начали готовиться, но процесс этот движется очень медленно", - подчеркнул он.
Угроза войны для НАТО - что известно
Как сообщал Главред, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс может стать следующей целью России, поэтому странам-членам стоит уже сейчас готовиться к дальнейшему возможному обострению.
Министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что НАТО следует обновить оценки относительно возможного обострения со стороны России. Он отметил, что Москва может быстрее восстановить свой военный потенциал и потенциально атаковать восточную страну-члена Альянса раньше, чем ожидалось.
Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что российские оккупанты могут открыть фронт войны в Европе. Они способны быстро добиться нужных для себя результатов в Эстонии и создать там "Нарвскую народную республику".
Financial Times
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики.
