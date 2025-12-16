Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия может перебросить войска к границе другой страны: СМИ раскрыли угрозу

Мария Николишин
16 декабря 2025, 12:48
534
Европа должна быть готова самостоятельно защищаться от России.
Россия может перебросить войска к границе другой страны: СМИ раскрыли угрозу
Переброска войск РФ к границам НАТО / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Коротко:

  • В Финляндии убеждены, что Россия будет представлять угрозу даже после подписания мирного соглашения
  • В частности, она может переместить войска на восточный фланг НАТО
  • Финляндия сохраняет высокий уровень готовности к угрозам со стороны России

Страна-агрессор Россия передислоцирует свои войска на восточный фланг НАТО, если в Украине будет заключено мирное соглашение о завершении войны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

Отмечается, что премьер-министр подчеркнул, когда в Украине наступит мир, Россия все еще будет представлять угрозу.

видео дня

"Очевидно, что они собираются перебросить свои военные силы к нашей границе и к балтийской границе", - сказал он.

Премьер Финляндии также призвал Европу проявить солидарность со странами восточного фланга НАТО и выделить больше средств на оборону в прифронтовых государствах.

По его словам, Европа должна быть готова самостоятельно защищаться, ведь США постепенно сокращают свое военное присутствие на континенте.

Он также напомнил, что Финляндия сохраняет высокий уровень готовности к угрозам со стороны России, несмотря на сложную экономическую ситуацию и рост госдолга.

По словам Орпо, некоторые страны ЕС могут уменьшить давление на Россию после мирного соглашения, что вызывает беспокойство на передовой.

"Европа должна действовать решительно, чтобы поддержать Украину и показать серьезность намерений перед предстоящим саммитом ЕС, где могут принять ключевые решения по финансовой помощи Киеву", - подытожил он.

Подготовка РФ к войне с НАТО

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что россияне готовятся к войне в 2028 году с отдельными странами НАТО, например, странами Балтии и, возможно, Польшей.

По его мнению, у Путина до сих пор есть аппетиты в отношении ряда стран НАТО.

"Это проявляется уже сейчас в виде групповых полетов беспилотников в воздушное пространство некоторых европейских стран, в частности, Польши. Страны восточного фланга НАТО сделали выводы и начали готовиться, но процесс этот движется очень медленно", - подчеркнул он.

Россия может перебросить войска к границе другой страны: СМИ раскрыли угрозу
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Угроза войны для НАТО - что известно

Как сообщал Главред, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс может стать следующей целью России, поэтому странам-членам стоит уже сейчас готовиться к дальнейшему возможному обострению.

Министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что НАТО следует обновить оценки относительно возможного обострения со стороны России. Он отметил, что Москва может быстрее восстановить свой военный потенциал и потенциально атаковать восточную страну-члена Альянса раньше, чем ожидалось.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко считает, что российские оккупанты могут открыть фронт войны в Европе. Они способны быстро добиться нужных для себя результатов в Эстонии и создать там "Нарвскую народную республику".

Читайте также:

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО The Financial Times война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Минусы" будут и днем, и ночью: известна дата значительного похолодания в Украине

"Минусы" будут и днем, и ночью: известна дата значительного похолодания в Украине

13:39Синоптик
У Путина ответили на идею рождественского перемирия и отличились порцией цинизма

У Путина ответили на идею рождественского перемирия и отличились порцией цинизма

13:09Война
Свет только 2-4 часа в сутки: названы города, которые окажутся под ударом зимой

Свет только 2-4 часа в сутки: названы города, которые окажутся под ударом зимой

12:36Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

Часть Украины будет в полном блэкауте, угроза обесточивания высокая - WP

Часть Украины будет в полном блэкауте, угроза обесточивания высокая - WP

Последние новости

13:39

"Минусы" будут и днем, и ночью: известна дата значительного похолодания в Украине

13:34

Продукты, за которыми стояли ночами: что в СССР было настоящим дефицитом

13:32

Враг пытается прорваться к двум ключевым городам: в ДШВ раскрыли ситуацию на фронте

13:16

"Незабываемая пара": Ольга Сумская появилась в объятиях бывшего мужаВидео

13:09

У Путина ответили на идею рождественского перемирия и отличились порцией цинизма

Что будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала РоманенкоЧто будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала Романенко
12:48

Россия может перебросить войска к границе другой страны: СМИ раскрыли угрозу

12:36

Свет только 2-4 часа в сутки: названы города, которые окажутся под ударом зимой

12:35

Лидер по пестицидам: какую ягоду нужно мыть особенно тщательно

12:31

В РФ заявили, что мирное соглашение с Украиной "на грани" заключения, но есть нюанс

Реклама
12:30

Энергосистема под постоянными ударами РФ: где самая сложная ситуация со светом

12:23

Киномикс для новогоднего настроения: топ-5 лучших фильмов всех времен

12:22

Джамала сделала заявление о артистах, для которых могут изменить правила Нацотбора — детали

12:05

Люди назвали 5 причин, почему не стоит покупать солнечные панели

11:58

Не только без света, но и без воды: назван город, где ситуация может ухудшиться

11:38

США поставили Киеву ультиматум: щедрое предложение нужно принять быстро - Politico

11:32

Как очистить микроволновку всего за 5 минут: лайфхак, который точно сработаетВидео

11:30

Новые детали в деле об убийстве Парубия: найден пистолет и новые доказательства

11:24

"Опасности они не чувствовали": в ВМС раскрыли, как удалось взорвать субмарину РФ

11:21

Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний бракВидео

10:58

Россияне сдаются в плен: военный заявил об успешной зачистке важного города

Реклама
10:55

Платежек становится больше: почему некоторым украинцам выставят еще один счет за газ

10:23

Военный ответ на новую агрессию РФ: Туск раскрыл детали гарантий для Украины

10:17

Александр Похилко, который известен нанесением убытков многим энергокомпаниям, возглавил "УРМ", которая управляет госпакетами облэнерго - СМИ

10:10

Орхидеи пышно зацветут весной: что нужно сделать уже сейчасВидео

10:10

Впервые после развода: Тарас Тополя неожиданно появился с семьей

10:03

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

09:54

"Что у нее с лицом": жена путиниста Пескова сделала себе пластику

09:46

Украинцы могут потратить "зимнюю тысячу" на лекарства: где и как воспользоваться помощью

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 декабря (обновляется)

09:16

Астрологи назвали знаки зодиака, которые доминируют в финансовой сфере в семье

09:08

"Рассчитываем на пять документов": Зеленский анонсировал встречу с Трампом

09:00

Джамала раскрыла секрет невероятного похудения после третьих родов

08:46

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

Если Кремль скажет "нет" миру: Зеленский предупредил о последствиях позиции Путина

08:11

Выше на две головы: Джанабаева показала взрослого сына Меладзе

08:10

РФ атаковала Запорожье: дрон попал в жилую многоэтажку, пострадали людиФотоВидео

08:10

Мир до Рождества: есть ли основания ожидать окончания войнымнение

07:32

"Территория потеряна": Трамп сделал заявление о мире и гарантиях безопасности для Киева

06:39

США предлагают компромисс по поводу Донбасса: Зеленский раскрыл детали переговоров

06:10

Как ВСУ бьют оккупантов и издеваются над бахвальством Путинамнение

Реклама
05:56

Цены неожиданно изменили: в супермаркетах подешевел любимый продукт украинцев

05:02

Киев может стать энергоостровом: украинцев предупредили о критической ситуации

04:30

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке самолета за 45 секунд

03:27

Туристы удивляются, узнав правду: где на самом деле вырос Степан Бандера

03:02

Учёные потрясли мир: сенсационная находка в Бермудском треугольнике объяснила все

02:25

Последний рывок России: Романенко раскрыл планы Путина на 2026 годВидео

02:19

Десятки россиян окружены: разведчики партизан в армии РФ раскрыли детали

02:00

Вынимать ли аккумулятор, если авто долго стоит: эксперт объяснил нюансы

01:30

Конец эпохи сердцееда: 64-летний Клуни отказался от проявлений чувств

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять