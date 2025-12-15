Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров состояли в браке 6 лет.

Александра Кучеренко развод - ведущая дала редкий комментарий о расставании / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Кратко:

Александра Кучеренко спросила Андрея Пятова, как он реагирует на вопросы о его разводе

Также ведущая подшутила и над собственным разводом

Украинский футболист Андрей Пятов в ноябре 2024 года подтвердил слухи о разводе со своей женой Юлией. В недавней беседе с ведущей и моделью Александрой Кучеренко он отметил, что на вопросы о расставании реагирует спокойно.

Видео блиц-интервью с Пятовым появилось на странице Кучеренко в Instagram. Общаясь со спортсменом Александра подшутила и над собственным разводом - весной 2025 года она и журналист Дмитрий Комаров сообщили о расставании после шести лет брака.

видео дня

"Я такой человек, что спокойно. Был период – было тяжело, первые там полгода", - ответил Андрей Пятов на вопрос, сильно ли его раздражает, когда спрашивают о разводе. "Тут еще вопрос – чей развод был более громким: ваш или мой", - со смехом парировала Александра Кучеренко. Футболист шутку ведущей поддержал.

О персоне: Александра Кучеренко Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

