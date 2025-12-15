Укр
Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

Анна Подгорная
15 декабря 2025, 15:22
Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров состояли в браке 6 лет.
Александра Кучеренко
Александра Кучеренко развод - ведущая дала редкий комментарий о расставании / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Кратко:

  • Александра Кучеренко спросила Андрея Пятова, как он реагирует на вопросы о его разводе
  • Также ведущая подшутила и над собственным разводом

Украинский футболист Андрей Пятов в ноябре 2024 года подтвердил слухи о разводе со своей женой Юлией. В недавней беседе с ведущей и моделью Александрой Кучеренко он отметил, что на вопросы о расставании реагирует спокойно.

Видео блиц-интервью с Пятовым появилось на странице Кучеренко в Instagram. Общаясь со спортсменом Александра подшутила и над собственным разводом - весной 2025 года она и журналист Дмитрий Комаров сообщили о расставании после шести лет брака.

"Я такой человек, что спокойно. Был период – было тяжело, первые там полгода", - ответил Андрей Пятов на вопрос, сильно ли его раздражает, когда спрашивают о разводе. "Тут еще вопрос – чей развод был более громким: ваш или мой", - со смехом парировала Александра Кучеренко. Футболист шутку ведущей поддержал.

Александра Кучеренко, Андрей Пятов
Александра Кучеренко развод - ведущая дала редкий комментарий о расставании / фото: instagram.com/aakucherenko
Ранее Главред рассказывал о планах Жени Кота и его жены на появление еще одного ребенка. Танцоры впервые стали родителями летом 2024 года, и мечтают о большой семье.

Также бывший партнер Елены Тополи, украинский продюсер Вадим Лисица, удивил заявлением о ее разводе с фронтменом Антител Тарасом Тополей после 12 лет в официальном браке.

О персоне: Александра Кучеренко

Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

