Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

Кратко:
- Александра Кучеренко спросила Андрея Пятова, как он реагирует на вопросы о его разводе
- Также ведущая подшутила и над собственным разводом
Украинский футболист Андрей Пятов в ноябре 2024 года подтвердил слухи о разводе со своей женой Юлией. В недавней беседе с ведущей и моделью Александрой Кучеренко он отметил, что на вопросы о расставании реагирует спокойно.
Видео блиц-интервью с Пятовым появилось на странице Кучеренко в Instagram. Общаясь со спортсменом Александра подшутила и над собственным разводом - весной 2025 года она и журналист Дмитрий Комаров сообщили о расставании после шести лет брака.
"Я такой человек, что спокойно. Был период – было тяжело, первые там полгода", - ответил Андрей Пятов на вопрос, сильно ли его раздражает, когда спрашивают о разводе. "Тут еще вопрос – чей развод был более громким: ваш или мой", - со смехом парировала Александра Кучеренко. Футболист шутку ведущей поддержал.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о планах Жени Кота и его жены на появление еще одного ребенка. Танцоры впервые стали родителями летом 2024 года, и мечтают о большой семье.
Также бывший партнер Елены Тополи, украинский продюсер Вадим Лисица, удивил заявлением о ее разводе с фронтменом Антител Тарасом Тополей после 12 лет в официальном браке.
Читайте также:
- Наталка Денисенко публично призналась в любви: "Не разрешу себя обижать"
- "Прийти и спеть": что известно о туре беглеца Винника по Украине
- Степан Гига не успел выпустить свою последнюю песню - что о ней известно
О персоне: Александра Кучеренко
Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред