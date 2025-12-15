"Его убьют": известный продюсер рассказал о тяжелой зависимости Винника

Вадим Лисица вспомнил о сотрудничестве с Олегом Винником.

https://glavred.info/starnews/ego-ubyut-izvestnyy-prodyuser-rasskazal-o-tyazheloy-zavisimosti-vinnika-10724180.html Ссылка скопирована

Олег Винник выступает только за границей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Кратко:

Вадим Лисица рассказал о сотрудничестве с Олегом Винники

Что происходило с певцом в 2022 году

Известный украинский продюсер Вадим Лисица рассказал о певце Олеге Виннике, который сбежал в Германию еще в начале полномасштабной войны в Украине.

В интервью OBOZ.UA Вадим высказал о последних днях сотрудничества с артистом.

видео дня

"В свое время я работал с Олегом, были очень продуктивные периоды, были непродуктивные и даже контрпродуктивные. Мне кажется, что уже за полгода до полномасштабного вторжения господин Олег находился в состоянии измененного сознания под влиянием определенных веществ. Поэтому его поступки того времени, на мой взгляд, были неадекватными, и оценивать их сложно", - признался Лисица.

Олег Винник / фото: instagram.com, Олег Винник

Также он добавил, что не знает, как Винник покинул Украину, но хорошо помнит их разговор во второй день войны.

"Я спросил, как у него дела, где он, нужна ли помощь. Он ответил, что не может сказать, где находится, потому что его якобы ищут чеченцы и сейчас они его убьют... Я не знаю, как он выезжал за границу, потому что не был свидетелем всего лично. Под одеялом или нет - этого не видел. Сейчас мы не общаемся", - поделился продюсер.

Олег Винник с женой / фото: instagram.com, Олег Винник

Олег Винник / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известный продюсер Вадим Лисица высказался о разводе Тараса Тополи и Елены Тополи, с которой ранее был в отношениях. В интервью Лисица подчеркнул, что ему есть что сказать о разводе знаменитостей, но не хочет обсуждать их личную жизнь.

А также дочь российской певицы Аллы Пугачевой, которая публично поддерживает Украину в противостоянии со страной-агрессором РФ, Лиза Галкина, возможно, прилетела в Москву с мамой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред