Как стать богатым без денег папы: миллионер рассказал, чему учит своих детей

Один из ключевых уроков в семье — идея пассивного дохода.

Инвестор в недвижимость и миллионер Джонатан Санчес рассказал, каким финансовым принципам учит своих детей, чтобы с раннего возраста сформировать у них ответственное отношение к деньгам и будущей свободе. По его словам, финансовая грамотность начинается не с цифр, а с правильного мышления.

Санчес вместе с супругой Жаклин запустил бизнес в сфере недвижимости в 2019 году. Уже через полтора года семья получала около 4 тысяч долларов пассивного дохода в месяц от аренды трех объектов, смогла погасить долг в 250 тысяч долларов и постепенно увеличила капитал до миллиона долларов. Теперь предприниматель старается объяснять детям основы финансов простыми и понятными примерами, пишет Unilad.

Один из ключевых уроков в семье — идея пассивного дохода. Санчес рассказывает детям, что деньги могут "работать, пока ты спишь", объясняя это не как волшебство, а как результат долгосрочных инвестиций и сложного процента. Такой подход, по его мнению, помогает детям понять, что грамотное управление деньгами способно приносить доход без постоянной занятости.

Отдельное внимание в семье уделяют накоплениям и финансовой подушке безопасности. Предприниматель поощряет привычку откладывать часть средств на непредвиденные ситуации. Он вспоминает случай, когда его сын потерял зубной протез и сам предложил оплатить замену из собственных сбережений. Хотя родители взяли расходы на себя, они использовали этот момент, чтобы подчеркнуть важность ответственности и осознанных накоплений.

Еще один принцип, который Санчес старается донести до детей, — стремление к финансовой свободе, а не к бесконечному потреблению. Он объясняет, что рост доходов часто сопровождается желанием тратить больше, но настоящая свобода заключается в возможности выбирать, а не жить от счета к счету. По его словам, инвестиции и сбережения сегодня помогают избежать финансовых ловушек в будущем.

Когда дети хотят приобрести дорогую вещь, миллионер советует им сначала накопить нужную сумму, а не прибегать к кредитам. Такой подход развивает терпение и самоконтроль, а иногда приводит к осознанию, что покупка была не столь необходимой. Если же желание остается, вещь ценится гораздо больше, потому что достигнута собственными усилиями.

Санчес подчеркивает, что старается избежать у детей отношения к деньгам по принципу "легко пришло — легко ушло". По его наблюдениям, все, что зарабатывается трудом — будь то деньги, учебные успехи или спортивные достижения — ценится значительно выше и формирует более зрелое отношение к жизни.

