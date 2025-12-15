Укр
Степан Гига не успел выпустить свою последнюю песню - что о ней известно

Кристина Трохимчук
15 декабря 2025, 12:49
Степан Гига перед смертью не успел закончить новый хит.
Степан Гига умер
Степан Гига умер / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига

Вы узнаете:

  • Во Львове прощаются со Степаном Гигой
  • Что известно про его последнюю песню

Сегодня, 15 декабря, во Львове проходит прощание с легендарным украинским певцом Степаном Гигой. Его близкий друг, юморист Гриць Драпак, поделился с Новини.LIVE информацией о песне, которую планировал выпустить артист.

По словам Драпака, исполнитель активно работал над новым хитом. Команда Гиги уже сделала аранжировку, однако певец так и не успел записать песню.

видео дня
Степан Гига
Степан Гига - песни / фото: facebook.com, Степан Гига

"Я очень жалею, что еще одну песню (не успел выпустить — прим. ред.). Уже она была почти готова. "Рыба" была. Аранжировку Василий Коржук сделал. Просто не успел записать. Прекрасная песня", — признался Гриць.

Юморист высказал мнение, что продолжить дело звезды украинской эстрады может сын Степана. Гриць отметил, что песни Гиги должны продолжать звучать со сцены.

Степан Гига
Степан Гига - семья / фото: instagram.com, Степан Гига

"Его песни должны звучать, потому что они имеют содержание, корни, большой фундамент, который заложил мой коллега, великий артист Степан Гига", — подытожил Драпак.

Степан Гига умер - как проходит прощание

С 14 декабря во Львове проходит прощание с легендарным украинским певцом Степаном Гигой. С артистом попрощались семья, друзья и сотни поклонников. Кадры прощания опубликовал мэр Львова Андрей Садовой.

О персоне: Степан Гига

Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Степан Гига
