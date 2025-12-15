Степан Гига не успел выпустить свою последнюю песню - что о ней известно

Вы узнаете:
- Во Львове прощаются со Степаном Гигой
- Что известно про его последнюю песню
Сегодня, 15 декабря, во Львове проходит прощание с легендарным украинским певцом Степаном Гигой. Его близкий друг, юморист Гриць Драпак, поделился с Новини.LIVE информацией о песне, которую планировал выпустить артист.
По словам Драпака, исполнитель активно работал над новым хитом. Команда Гиги уже сделала аранжировку, однако певец так и не успел записать песню.
"Я очень жалею, что еще одну песню (не успел выпустить — прим. ред.). Уже она была почти готова. "Рыба" была. Аранжировку Василий Коржук сделал. Просто не успел записать. Прекрасная песня", — признался Гриць.
Юморист высказал мнение, что продолжить дело звезды украинской эстрады может сын Степана. Гриць отметил, что песни Гиги должны продолжать звучать со сцены.
"Его песни должны звучать, потому что они имеют содержание, корни, большой фундамент, который заложил мой коллега, великий артист Степан Гига", — подытожил Драпак.
Степан Гига умер - как проходит прощание
С 14 декабря во Львове проходит прощание с легендарным украинским певцом Степаном Гигой. С артистом попрощались семья, друзья и сотни поклонников. Кадры прощания опубликовал мэр Львова Андрей Садовой.
О персоне: Степан Гига
Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года — получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.
