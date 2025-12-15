"Прийти и спеть": что известно о туре беглеца Винника по Украине

Олег Винник сделал исключение и дал интервью.

Олег Винник высказался о выступлениях / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Олег Винник не отказывается от возвращения в Украину

Артиста не зовут в родную страну

Украинский певец Олег Винник, который сбежал жить в Германию в начале полномасштабной войны в Украине, рассказал, что планирует приехать в Украину.

В интервью "РБК-Україна" беглец отметил, что его не зовут в Украину.

"Если есть эта возможность, я приеду, я сделаю тот концерт. Я знаю, что он будет именно на фоне того, что сегодня обо мне это все дерьмо разносят. Люди знают, что это не так. Но на этот момент за три года мне никто не позвонил, ни один организатор из Украины не сказал: "Олег, давай приезжай в Украину, я проведу тебе концерт". Подождите, люди добрые. Я не организатор, я могу прийти и спеть", - оправдался Винник.

Олег Винник / ua.depositphotos.com

Как оказалось, певец не собирается заниматься организацией своих концертов.

"Как было раньше. Мне звонят по телефону: "Мы хотим провести твой тур там-то. Согласен ты или не согласен?" И ты говоришь, едешь ты за кассу или на гарантию. Гарантия – это когда организатор тебе дает деньги за то, что ты выступишь. За кассу – это заработок с билетов. После расчета со всеми ты получаешь остаток. Мы никогда нигде на гарантию не ездили", – отметил беглец.

Как сейчас выглядит Олег Винник / фото: скрин instagram.com, Олег Винник

Также он не смог объяснить, почему его не зовут в Украину.

"Я не знаю, с чем это связано. Организаторы тоже меняются. Те организаторы, которые были у меня в Украине, живут за границей тоже", – подытожил Винник.

Олег Винник / инфографика: Главред

О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

