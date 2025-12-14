Укр
Костюк может получить продление контракта с "Динамо": эксперт назвал условие

Руслан Иваненко
14 декабря 2025, 23:52
Костюк возглавляет "Динамо" временно и тестирует новые тактики команды в матчах УПЛ и Лиги конференций.
Динамо
Эксперт прогнозирует возможные изменения в составе команды зимой 2026 года / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/fcdynamoua

Кратко:

  • Игорь Костюк временно возглавил "Динамо" после увольнения Шовковского
  • Киевляне сыграли матчи против "Полтавы", "Кудривки" и "Фиорентины"
  • Команда тестировала атакующие и оборонительные схемы под новым тренером

В конце ноября руководство "Динамо" уволило Александра Шовковского и его тренерский штаб. Временно обязанности главного тренера исполняет Игорь Костюк. Под его руководством киевляне провели матчи против "Полтавы" и "Кудривки" в УПЛ, а также против "Фиорентины" в Лиге конференций.

Оценка работы Костюка от Михайлюка

Известный комментатор Александр Михайлюк в комментарии 24 каналу оценил работу Костюка:

"Три матча во главе "Динамо" - это не та дистанция, чтобы оценивать работу нового тренерского штаба. Однако в игре команды появились определенные нововведения".

Михайлюк отметил, что поединки были разного характера: игры против "Полтавы" и "Кудривки" проверяли атакующие возможности команды, а матч против "Фиорентины" - оборону:

"В чемпионате Украины против "Динамо" будут играть низким блоком. В матче с "Полтавой" были колоссальные проблемы, нереализация, игроки выглядели растерянно, не хватало командного взаимодействия. С "Кудривкой" было лучше. Мне кажется, причина - интеграция молодых игроков, которых очень хорошо знает Игорь Костюк".

Выделенные игроки

Комментатор выделил отдельных игроков:

"Особенно хочу отметить Матвея Пономаренко, который забил гол, и Богдана Редушко. На второго уже можно делать ставку - у него хорошая работа с мячом и видение поля. Также понравился Владислав Захарченко надежной игрой в обороне".

Следующий матч против "Вереса"

Следующий матч "Динамо" проведет против "Вереса" в УПЛ. Михайлюк подчеркнул его важность для тренера:

"Возможно, это судьбоносный поединок для Костюка. Если будет улучшение игры: командных действий, взаимодействия футболистов - его могут оставить на следующий год. Если же игра не улучшится, уже в следующем году "Динамо" будет иметь нового главного тренера".

Он также добавил, что пока неизвестно, как команда выйдет из кризиса, и возможно зимой 2026 года придется попрощаться с некоторыми футболистами.

Спорт - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань дисквалифицирован на пять матчей из-за неспортивного поведения во время поединка 15-го тура УПЛ против "Руха", из которых два - условно, с испытательным сроком на один год.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 14 декабря, состоялся дебютный поединок украинского бойца ММА Ярослава Амосова в рамках UFC on ESPN 73 против американца Нила Мегни, пишет Чемпион. Победу удушающим приемом уже в первом раунде одержал 32-летний уроженец Ирпеня.

Напомним, что бывший футболист "Динамо" и эксперт Виктор Леоненко высказался о ситуации в клубе и возможном преемнике Шовковского. По его словам, новый наставник должен быть опытным украинцем, ведь из-за войны не каждый иностранец согласится работать в Украине.

Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

новости Динамо Киев новости футбола новости спорта
