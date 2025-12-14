Правда о новогодней елке раскрыта: почему именно она стала символом праздника

Традиция украшать дом растениями, которые остаются зелеными в течение года, появилась задолго до появления христианства.

Почему елка – главный символ Нового года / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Почему елка – главный символ Нового года

Как появились искусственные елки

Елка стала символом Нового года не случайно. Еще в древности ее ветви считали оберегом от злых духов, а впоследствии в Европе дерево превратилось в праздничный атрибут. Об этом сообщает History.

Почему елка – главный символ Нового года

Традиция украшать дом растениями, которые остаются зелеными в течение года, появилась задолго до появления христианства. Народы по всему миру верили, что вечнозеленые растения обладают особой силой.

Ветки сосны, ели или пихты развешивали над дверями и окнами, считая, что они защищают дом от злых духов, ведьм, привидений и болезней.

Однако родиной современной рождественской и новогодней елки считается Германия. В XVI веке христиане начали приносить украшенные елки в свои дома.

По преданию, протестантский реформатор Мартин Лютер был первым, кто украсил елку зажженными свечами. Возвращаясь домой зимней ночью, он был поражен тем, как ярко сияли звезды сквозь ветви вечнозеленых деревьев.

Чтобы передать семье эту красоту, он поставил елку в главной комнате и украсил ее зажженными свечами.

Как появились искусственные елки

Как пишет Britannica, традиция устанавливать елку на Рождество и Новый год быстро распространилась по миру, однако это начало вредить лесам, особенно в Германии. Поэтому в 1880-х годах немцы стали изготавливать первые искусственные деревья из гусиных перьев.

Оттуда они разошлись по разным странам, а впоследствии перья заменили более практичными материалами. Заметный скачок произошел в 1930-х, когда компания, производившая туалетные щетки, якобы использовала избыток продукции для создания искусственной елки.

Такие елки приобрели значительную популярность, но их быстро заменили сначала алюминиевые, а затем пластиковые версии.

В США, по данным Американской ассоциации рождественских елок, в 2025 году 83% семей, которые планируют установить елку, выберут искусственную, тогда как только 17% планируют приобрести живые или свежесрезанные.

Покупка новогодней ёлки - одно из самых ожидаемых событий сезона. Несмотря на то, что это очень увлекательное семейное мероприятие, ежегодно разгораются жаркие споры о том, какую ёлку купить - благородную пихту, голубую ель или традиционную сосну.

Чтобы дерево простояло долго, при выборе места для его установки нужно учесть несколько важных моментов.

Каждый хочет, чтобы новогодняя ёлка как можно дольше выглядела красиво. Однако сохранить живую ёлку здоровой может быть непросто. Один из ключевых факторов -достаточное количество воды. Существует множество рецептов идеальной воды для ёлки.

