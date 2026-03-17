Выход США из мирных переговоров: какой "план Б" готовит Европа для Украины

В Евросоюзе заявили о готовности активизировать собственные усилия по достижению мира в Украине, если переговоры под руководством США не принесут результатов.

В ЕС обсуждают сценарий выхода США из переговоров — что ждет Украину

О чем идет речь в материале:

В ЕС рассматривают сценарий возможного выхода США из мирных переговоров по войне РФ против Украины

Страны ЕС должны быть готовы приложить собственные усилия для установления мира

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что не исключает возможности выхода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса по миру в Украине. В таком случае, по его словам, Европейский Союз должен продолжить мирные инициативы. Однако пока речь об этом сценарии не идет, и ЕС должен и в дальнейшем оказывать давление на Москву и поддерживать Украину. Об этом он заявил в интервью EFE

Кошта, комментируя предложение премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера о возобновлении отношений с Россией ради доступа к более дешевым энергоносителям, подчеркнул, что на данном этапе важно не допустить срыва усилий, возглавляемых Трампом и направленных на достижение справедливого и прочного мира.

По словам Кошты, все 27 стран-членов ЕС должны быть готовы к ситуации, если переговоры под руководством США не дадут результата.

"Сейчас наш главный вклад заключается в усилении экономического давления на РФ и продолжении поддержки Украины всеми средствами. Но, конечно, может наступить время, когда нам придется заменить усилия президента Трампа и приложить собственные усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине", — сказал он.

В то же время Кошта не ожидает, что инициатива бельгийского премьера будет рассматриваться на ближайшем саммите европейских лидеров в Брюсселе.

Он подчеркнул, что стратегия Евросоюза остается неизменной и заключается в отказе от зависимости от российских энергоресурсов, а не в ведении переговоров с Москвой об их стоимости.

Напомним, как ранее сообщал Главред, у Украины есть несколько предложений, которые способны способствовать прекращению боевых действий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время Financial Times со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что предыдущие попытки мирных переговоров при активном участии президента США Дональда Трампа потерпели неудачу.

Несмотря на это, Украина остается готовой к новому раунду переговоров с США и Россией. Однако дата и место проведения встречи пока не определены из-за расхождений в позициях Вашингтона и Москвы. Об этом Зеленский сообщил журналистам после визита во Францию.

