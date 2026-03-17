Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Выход США из мирных переговоров: какой "план Б" готовит Европа для Украины

Юрий Берендий
17 марта 2026, 17:21
В Евросоюзе заявили о готовности активизировать собственные усилия по достижению мира в Украине, если переговоры под руководством США не принесут результатов.
Выход США из мирных переговоров: какой
В ЕС обсуждают сценарий выхода США из переговоров — что ждет Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • В ЕС рассматривают сценарий возможного выхода США из мирных переговоров по войне РФ против Украины
  • Страны ЕС должны быть готовы приложить собственные усилия для установления мира

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что не исключает возможности выхода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса по миру в Украине. В таком случае, по его словам, Европейский Союз должен продолжить мирные инициативы. Однако пока речь об этом сценарии не идет, и ЕС должен и в дальнейшем оказывать давление на Москву и поддерживать Украину. Об этом он заявил в интервью EFE

Не пропустите важное — присоединяйтесь к нам в WhatsApp.

видео дня

Кошта, комментируя предложение премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера о возобновлении отношений с Россией ради доступа к более дешевым энергоносителям, подчеркнул, что на данном этапе важно не допустить срыва усилий, возглавляемых Трампом и направленных на достижение справедливого и прочного мира.

По словам Кошты, все 27 стран-членов ЕС должны быть готовы к ситуации, если переговоры под руководством США не дадут результата.

"Сейчас наш главный вклад заключается в усилении экономического давления на РФ и продолжении поддержки Украины всеми средствами. Но, конечно, может наступить время, когда нам придется заменить усилия президента Трампа и приложить собственные усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине", — сказал он.

В то же время Кошта не ожидает, что инициатива бельгийского премьера будет рассматриваться на ближайшем саммите европейских лидеров в Брюсселе.

Он подчеркнул, что стратегия Евросоюза остается неизменной и заключается в отказе от зависимости от российских энергоресурсов, а не в ведении переговоров с Москвой об их стоимости.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США / Инфографика: Главред

Война России против Украины – что известно о ходе мирных переговоров

Напомним, как ранее сообщал Главред, у Украины есть несколько предложений, которые способны способствовать прекращению боевых действий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время Financial Times со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что предыдущие попытки мирных переговоров при активном участии президента США Дональда Трампа потерпели неудачу.

Несмотря на это, Украина остается готовой к новому раунду переговоров с США и Россией. Однако дата и место проведения встречи пока не определены из-за расхождений в позициях Вашингтона и Москвы. Об этом Зеленский сообщил журналистам после визита во Францию.

Другие новости:

О личности: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз война в Украине мирное урегулирование мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Выход США из мирных переговоров: какой "план Б" готовит Европа для Украины

Выход США из мирных переговоров: какой "план Б" готовит Европа для Украины

17:21Война
Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

16:40Фронт
Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

15:47Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выглядело

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выглядело

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

Последние новости

17:40

Какую популярную рыбу категорически нельзя есть: в ней огромное количество ртути

17:30

Выход США из НАТО: появился неожиданный сценарий развала Альянса

17:21

Выход США из мирных переговоров: какой "план Б" готовит Европа для Украины

17:17

"Больше работал, чем Дима": Богдан Ступка невзлюбил звезду "Сватов"

17:14

Бананы не будут чернеть неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливоНе более 1000 в месяц: как будет работать «Нацкешбэк» на топливо
17:08

День святого Патрика: лучшие фильмы об Ирландии и ирландцах

16:40

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

16:36

Настоящее "сокровище" из мусорного ведра: один продукт творит чудеса в огороде

16:24

В доме нашли комнату, полностью засыпанную песком: что скрывали владельцы

Реклама
16:20

Для чего нужно кольцо на шампурах: по назначению его почти не используютВидео

16:11

Чем пахнет Наталья Могилевская: певица показала свою парфюмерную коллекциюВидео

16:05

Ходьба для похудения после 50 лет: тренеры назвали эффективную ежедневную норму

15:53

Поздравления с Днем рождения сестре - красивые картинки и лучшие пожелания

15:47

Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

15:31

Войну можно заставить закончиться: Зеленский обратился к США с идеями

15:12

Смертельный враг слизней и улиток: какой цветок стоит посадить на участке

15:09

На Тернопольщине станет заметно холоднее: каким будет максимальный "плюс"

15:09

"Семейные узы": внук-беглец Ротару показал долгожданную встречуВидео

14:58

Украина восстановит "Дружбу", но есть важный нюанс: кто профинансирует ремонт

14:49

Россия сократила производство ракет: Зеленский — о планах противника

Реклама
14:33

Представляли опасность для системы: какие колоритные украинские слова стерли в СРСР

14:24

"Главное, в церковь не несите": в Украине начали готовить суши-паски

14:20

"Большая опасность": названа область, в которой РФ хочет создать буферную зону

14:04

Почему в СССР массово строили из стеклоблоков: советский строительный феномен

13:55

Риск остаться без цветения: какие растения категорически нельзя обрезать в марте

13:52

О луковой шелухе можно забыть: новый способ покрасить яйца на Пасху

13:42

"Беспредел": путинистку Распутину с больной дочерью выгоняют из дома

13:17

Глава НАБУ Кривонос является подозреваемым в деле о вымогательстве взятки в размере 120 тыс. долларов за землю — экс-прокурор САП

13:13

Одна мелочь "съедает" давление: почему шины авто внезапно спускаютсяВидео

13:08

Шойгу бьет тревогу из-за прямой угрозы для Урала со стороны Украины

12:45

РФ требует не только территории: в Кремле выдвинули новый циничный ультиматум

12:38

Малину будет некуда девать: что положить под кусты в марте для богатого урожаяВидео

12:36

Не просто омлет: рецепт сытного завтрака из двух яиц за 5 минут

12:31

Строгие приметы в праздник 18 марта: что нельзя делать

12:21

Цены на АЗС взлетят: насколько подорожают бензин, дизель и газ в Украине

12:20

Исчез без следа: в лесу нашли затерянный город, который считали мифом

12:16

Пугачева появилась в образе из культового клипа 37 лет спустя - как он выглядит

12:09

Багряный, юхтовый, блаватный: что на самом деле означают эти цвета

11:52

Дроны атаковали авиазавод в РФ: под ударом могли быть самолёты А-50Видео

11:37

В Ровенской области ухудшится погода: синоптики предупреждают о скачке температуры

Реклама
11:36

Украинцы покупают килограммами: в супермаркетах подорожали базовые продукты

11:10

Хозяйка заметила странность во рту кошки: что напугало ветеринара

11:08

Впервые в истории: Украина получила финальные условия для вступления в ЕС

11:05

"Он был жестким": внезапно умер звезда фильма "Назад в будущее"

11:03

Китайский гороскоп на завтра, 18 марта: Тиграм - обиды, Змеям - конфликты

11:01

Нагар и жир исчезнут мгновенно: чем отмыть газовые конфорки до блеска

10:54

Что бросить в лунку, чтобы собрать ранний урожай томатов: секрет дачников

10:45

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

10:32

Зашли в тупик, времени мало: МВФ бьет тревогу по поводу помощи Украине

10:31

Когда Украина была империей и как выглядели её границы на карте — забытая правдаВидео

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять