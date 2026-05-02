Чем подкормить пионы для пышного цветения: что обязательно нужно сделать в мае

Рассказываем, как правильно подкормить пионы в мае, чтобы получить здоровые кусты и обильные бутоны.

https://glavred.info/sad-ogorod/chem-podkormit-piony-dlya-pyshnogo-cveteniya-chto-obyazatelno-nuzhno-sdelat-v-mae-10761098.html Ссылка скопирована

Чем подкормить пионы в мае — что сделать, чтобы пионы цвели

Вы узнаете:

Чем подкормить пионы в мае

Когда нужно подкармливать пионы

Как ухаживать за пионами после подкормки

Май — это период, когда пионы активно формируют бутоны и готовятся к цветению. Правильная подкормка может определить, насколько обильными и ароматными будут цветы. Опытные садоводы подчеркивают: пренебрегать этим этапом не стоит, ведь растение нуждается в дополнительной поддержке, чтобы отблагодарить роскошным цветением.

Когда стоит подкармливать пионы

В первые годы после посадки пионы еще не демонстрируют полную силу. Обычно они начинают обильно цвести только на третий-четвертый год. Но это не значит, что уход можно игнорировать, пишет Новини.LIVE.

видео дня

В мае, когда кусты активно растут и закладывают цветочные почки, наступает оптимальный момент для внесения удобрений. Лучше всего делать это примерно за две недели до начала цветения, когда дневная температура стабильно держится в пределах +15…+20°C, а ночные заморозки окончательно отступили. В холодной почве питательные вещества усваиваются значительно хуже.

Подкормку рекомендуем проводить в пасмурный день или вечером, предварительно хорошо полив растение, чтобы не повредить корни. Если накануне были сильные дожди, лучше подождать сутки или две, чтобы почва немного подсохла.

Чем подкормить пионы

Наиболее эффективным считается органическое удобрение на основе коровьего навоза. Оно помогает пионам быстро набраться сил и заложить крепкие бутоны.

Как правильно приготовить подкормку:

разведите 1 л настоя коровяка в 10 л воды;

добавьте 20 г сульфата калия;

добавьте 40 г суперфосфата.

Полученный раствор вносят под корень.

Как ухаживать за пионами после подкормки

Одного внесения удобрений в мае недостаточно, если вы хотите получить по-настоящему роскошное цветение. В течение всего сезона пионы нуждаются в поддержке. Раз в месяц рекомендуем применять комплексные минеральные удобрения. Лучше всего выбирать внекорневой способ — опрыскивание по листьям. Такой метод позволяет растению быстрее усваивать полезные вещества и поддерживает его жизненную силу вплоть до завершения цветения.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, чем подкормить пионы для пышного цветения:

Об источнике: Новости.LIVE Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network". До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева. Принципы работы журналистов "Новости.LIVE", как говорится на официальной странице: уважение к читателю и его право на правду

объективность и беспристрастность

полнота и всесторонний анализ информации

простота и доступность

отсутствие скрытой рекламы

уникальность и оперативность

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред