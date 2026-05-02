Чем подкормить пионы для пышного цветения: что обязательно нужно сделать в мае

Инна Ковенько
2 мая 2026, 05:05
Рассказываем, как правильно подкормить пионы в мае, чтобы получить здоровые кусты и обильные бутоны.
Чем подкормить пионы в мае — что сделать, чтобы пионы цвели / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Чем подкормить пионы в мае
  • Когда нужно подкармливать пионы
  • Как ухаживать за пионами после подкормки

Май — это период, когда пионы активно формируют бутоны и готовятся к цветению. Правильная подкормка может определить, насколько обильными и ароматными будут цветы. Опытные садоводы подчеркивают: пренебрегать этим этапом не стоит, ведь растение нуждается в дополнительной поддержке, чтобы отблагодарить роскошным цветением.

Когда стоит подкармливать пионы

В первые годы после посадки пионы еще не демонстрируют полную силу. Обычно они начинают обильно цвести только на третий-четвертый год. Но это не значит, что уход можно игнорировать, пишет Новини.LIVE.

В мае, когда кусты активно растут и закладывают цветочные почки, наступает оптимальный момент для внесения удобрений. Лучше всего делать это примерно за две недели до начала цветения, когда дневная температура стабильно держится в пределах +15…+20°C, а ночные заморозки окончательно отступили. В холодной почве питательные вещества усваиваются значительно хуже.

Подкормку рекомендуем проводить в пасмурный день или вечером, предварительно хорошо полив растение, чтобы не повредить корни. Если накануне были сильные дожди, лучше подождать сутки или две, чтобы почва немного подсохла.

Чем подкормить пионы

Наиболее эффективным считается органическое удобрение на основе коровьего навоза. Оно помогает пионам быстро набраться сил и заложить крепкие бутоны.

  • Как правильно приготовить подкормку:
  • разведите 1 л настоя коровяка в 10 л воды;
  • добавьте 20 г сульфата калия;
  • добавьте 40 г суперфосфата.

Полученный раствор вносят под корень.

Как ухаживать за пионами после подкормки

Одного внесения удобрений в мае недостаточно, если вы хотите получить по-настоящему роскошное цветение. В течение всего сезона пионы нуждаются в поддержке. Раз в месяц рекомендуем применять комплексные минеральные удобрения. Лучше всего выбирать внекорневой способ — опрыскивание по листьям. Такой метод позволяет растению быстрее усваивать полезные вещества и поддерживает его жизненную силу вплоть до завершения цветения.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE – это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов "Новости.LIVE", как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
цветы пионы
Новости партнеров

Главное за день

Погода внезапно начала меняться: где задержатся заморозки и дождь

Погода внезапно начала меняться: где задержатся заморозки и дождь

05:59Синоптик
Переговорщики Трампа внезапно отказались ехать в Украину: СМИ узнали причину

Переговорщики Трампа внезапно отказались ехать в Украину: СМИ узнали причину

00:51Мир
В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

22:43Авто
Реклама

Популярное

Ещё
Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

Китайский гороскоп на завтра, 2 мая: Быкам - щедрость, Кроликам - чуткость

Китайский гороскоп на завтра, 2 мая: Быкам - щедрость, Кроликам - чуткость

В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

Три знака зодиака ждет неожиданная удача в ближайшее время - кто они

Три знака зодиака ждет неожиданная удача в ближайшее время - кто они

Тернополь под массированной атакой "Шахедов": в городе гремят взрывы

Тернополь под массированной атакой "Шахедов": в городе гремят взрывы

Последние новости

07:02

Станет ли Мадяр "новым Орбаном" для Украины: Портников - о венгерской ловушке

05:59

Погода внезапно начала меняться: где задержатся заморозки и дождь

05:31

Не случайность: зачем в домах в СССР всегда делали нечетное количество ступеней

05:05

Чем подкормить пионы для пышного цветения: что обязательно нужно сделать в мае

04:30

Получат всё, что хотели: три знака зодиака окажутся на вершине славы

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке грумера с собакой за 37 с

03:38

Золотая теща: астрологи назвали знаки Зодиака, с которыми сложнее всего договориться

03:20

Будут цвести до осени: что нужно положить в лунку при посадке георгиновВидео

02:30

Ошеломляющее потепление: ученые предупредили о серьезной угрозе

Реклама
01:39

Судьбоносная неделя: трем знакам зодиака невероятно повезет с 4 по 10 мая

00:51

Переговорщики Трампа внезапно отказались ехать в Украину: СМИ узнали причину

00:01

Люди почти не покупают: в Украине рухнули цены на популярный овощь

01 мая, пятница
23:55

Неожиданный удар холода: киевлян предупредили о резком изменении погоды

22:51

Дверцы в душевой кабине станут кристально чистыми: как их быстро отмыть

22:47

Лорак решила на празднике опозорить свою дочь: что она сделалаВидео

22:43

Новый штраф для водителей: за что можно получить наказание и как его избежать

22:43

В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

22:32

Гороскоп на завтра, 2 мая: Весам - неожиданность, Козерогам раздражение

21:52

Как правильно назвать носорога на украинском языке: ответ удивит многих

21:32

Полмиллиона уничтоженных россиян: раскрыты колоссальные потери РФ в Украине

Реклама
21:10

В двух больших городах укрепят противовоздушную оборону - Зеленский

20:38

"Нефть сбрасывают дроны": в РФ опозорились заявлением о пылающем Туапсе

20:35

Муравьи исчезнут к утру: простой домашний способ работает за одну ночьВидео

20:12

Сибига раскрыл истинные мотивы РФ относительно перемирия на 9 мая

20:02

Живой двойник Припяти: как выглядит самый молодой город Украины

19:36

Аналог Patriot: СМИ о разработке Украиной новой системы ПВО

19:31

Орхидея будет гнуться под тяжестью цветов: чем ее достаточно полить

19:29

"В одностороннем порядке": Приватбанк "накручивает" кредиты без ведома клиентов

19:11

Повреждены дома, есть пострадавшие: последствия атаки на Ровенскую область

19:10

Атаки дронами бьют рекорды: Коваленко рассказал, как меняется тактика РФмнение

19:00

Зачем бросать лед в унитаз: необычный, но действенный трюк

18:45

"Крот" в тылу Ахмата и удар по псковским десантникам: что происходит на фронтеВидео

18:37

Туалетная бумага теряет свою популярность: что происходит

18:27

Долгожданное тепло ворвется на Житомирщину: когда прогреет до +25°

18:15

Опасная привычка: какие продукты нельзя разогревать на следующий день

17:54

"Противник использует трубы": оккупантам удалось продвинуться в Купянске

17:46

LELEKA впервые показала, как будет выступать на Евровидении 2026: "Пора приоткрыть"

17:41

Знаки зодиака, которые обладают врожденной способностью: в чем их сила

17:24

Более 20 взрывов и пожары в городе: последствия атаки на ТернопольФото

17:20

Как тратить меньше на бензин и дизель: водителям раскрыли главную хитростьВидео

Реклама
17:14

Урожай будет: как помочь клубнике восстановиться после заморозков

17:09

"Приняла для себя решение": Мишина заговорила о беременности и личной жизни

17:09

Рианна в вишенках показала фигуру после третьих родов

17:01

Туапсе снова в дыму и огне: в СБУ подтвердили четвертый удар за последние две неделиВидео

16:51

Температурный скачок до +21: когда на Тернопольщину придет потепление

16:42

Земля "раскалывается": ученые показали процесс разрушения под водой

16:40

Мало кто знает: какая скрытая функция в стиралке сделает одежду в разы чище

16:31

Удары вглубь РФ: Зеленский о потерях России от украинских "дальнобойных санкций"

16:16

Бритни Спирс предъявили суровое обвинение: ей грозит тюрьма

16:14

Цены на один продукт пошли в крутое пике: что можно купить значительно дешевле

