Почему пионы не цветут так, как ожидалось: эксперты указали на главный нюанс

Вкратце:
- Как создать идеальные условия для цветения пионов
- Как исправить любую почву для пионов
Пионы, расцветающие в конце весны или в начале лета, могут стать ярким акцентом в вашем саду. Они поражают многообразием цветов - от кремового до насыщенного розового и желтого. Однако есть простой способ сделать их цветение еще более ярким и пышным, сообщает Express.co.uk, пишет Главред.
Какую почву любят пионы?
Секрет заключается в правильном уходе за почвой. Сэм Артурс, эксперт по садоводству, отмечает, что пионы могут расти в разных условиях, но двух типов почвы следует избегать - слишком песчаной и тяжелой глинистой.
Песчаная почва легкая, быстро пропускает воду, но в то же время бедна питательными веществами, которые необходимы для здорового роста пионов. Глинистая, наоборот, хорошо удерживает влагу и содержит много полезных элементов, но плохо прогревается и затрудняет рост корней.
Как ускорить цветение пионов?
Если ваши пионы растут в таких условиях, это можно исправить. Сэм советует улучшить структуру почвы с помощью органических добавок. Стоит разрыхлить участок вокруг корней и смешать землю с компостом, навозом или перегноем.
Важно добавлять органические материалы достаточно глубоко и широко, чтобы предотвратить застой воды в глинистых почвах. А для песчаных почв идеальным решением будет внесение компоста или торфяного мха, которые помогут удерживать влагу.
Если же вы только планируете посадку пионов, можно подготовить идеальную почвенную смесь заранее, добавив в нее перлит, торфяной мох или кокосовое волокно.
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