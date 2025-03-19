Почему пионы не цветут так, как ожидалось: эксперты указали на главный нюанс

Садоводы поделились, что добавить в почву, чтобы пионы цвели пышно.

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Как сделать пионы еще красивее / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Как создать идеальные условия для цветения пионов

Как исправить любую почву для пионов

Пионы, расцветающие в конце весны или в начале лета, могут стать ярким акцентом в вашем саду. Они поражают многообразием цветов - от кремового до насыщенного розового и желтого. Однако есть простой способ сделать их цветение еще более ярким и пышным, сообщает Express.co.uk, пишет Главред.

Какую почву любят пионы?

Секрет заключается в правильном уходе за почвой. Сэм Артурс, эксперт по садоводству, отмечает, что пионы могут расти в разных условиях, но двух типов почвы следует избегать - слишком песчаной и тяжелой глинистой.

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Песчаная почва легкая, быстро пропускает воду, но в то же время бедна питательными веществами, которые необходимы для здорового роста пионов. Глинистая, наоборот, хорошо удерживает влагу и содержит много полезных элементов, но плохо прогревается и затрудняет рост корней.

Как ускорить цветение пионов?

Если ваши пионы растут в таких условиях, это можно исправить. Сэм советует улучшить структуру почвы с помощью органических добавок. Стоит разрыхлить участок вокруг корней и смешать землю с компостом, навозом или перегноем.

Важно добавлять органические материалы достаточно глубоко и широко, чтобы предотвратить застой воды в глинистых почвах. А для песчаных почв идеальным решением будет внесение компоста или торфяного мха, которые помогут удерживать влагу.

Если же вы только планируете посадку пионов, можно подготовить идеальную почвенную смесь заранее, добавив в нее перлит, торфяной мох или кокосовое волокно.

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