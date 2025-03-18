Куда девать опавшие листья с деревьев: неожиданное решение "желтой проблемы"

Можно ли листьями удобрять огород - куда применить опавшую листву с деревьев.

https://glavred.info/sad-ogorod/kuda-mozhno-devat-opavshie-listya-s-derevev-10648196.html Ссылка скопирована

Куда девать листья из сада / Коллаж: Главред, фото: Pexels/khaled damlakhi, Pixabay/utroja0

Главное:

Куда девать листья из сада

Как использовать опавшие листья

Распоряжение опавшими листьями – это выбор каждого владельца участка, но важно очистить газон от их скоплений. Лежавшие листья затеняют траву, из-за чего она слабеет.

Дополнительно возникает эффект парника, что тоже негативно влияет на здоровье газона. Об этом говорится в материале Главреда.

видео дня

Чтобы избежать повреждения корней травы, рекомендуется использовать веерные грабли с гибкими зубьями. Для аккуратной работы на небольших участках подойдут лёгкие пластиковые грабли, а для больших территорий – инструменты с широкой рабочей поверхностью.

Куда девать листья из сада

Если растение в тёплое время года болело, его листья необходимо удалить и обеззаразить, ни в коем случае не закапывая – в крайнем случае стоит их сжечь. Болезнетворные микроорганизмы и споры могут сохраняться в почве годами.

/ Главред

Кроме того, важно убрать с деревьев повреждённые или гнилые плоды, чтобы предотвратить появление плесени, грибков, грызунов и насекомых.

Листья можно использовать как биотопливо для обогащения почвы. Такая почва становится более лёгкой и хорошо аэрируется, что особенно полезно для участков с застаивающейся водой.

Для этого:

Выкапывается траншея;

Закладываются органические материалы (листья, скошенная трава, пищевые отходы, опилки);

Всё это засыпается землёй, на которой затем можно разбить грядку.

Листовой перегной улучшает структуру земли, делая её более плодородной.

Для создания такой почвы нужно:

Собрать опавшие листья в кучи высотой около метра или полутора;

Оставить их на зиму;

Летом увлажнять кучи, чтобы ускорить процесс разложения;

В течение сезона 1–2 раза перемешивать листья лопатой.

В процессе перегнивания может выделяться кислота, замедляющая разложение. Чтобы этого избежать, нужно нейтрализовать почву, добавив, например, золу, известь или каменную муку.

Через год листья полностью переработаются, превратившись в лёгкую и однородную массу.

Как использовать опавшие листья

Компост: Измельчите листья и добавьте в компостную кучу.

Грунт для рассады и комнатных растений: Подготовьте плодородную основу.

Мульча: Примените для защиты почвы.

Декор для дорожек: Уложите листья в качестве декоративного покрытия.

Укрывной материал для многолетников: Защитите растения на зиму.

Материал для тёплых грядок: Используйте листья для создания "подушки".

Грунт для высоких грядок: Добавьте в почву для облегчения структуры.

Удобрение для газона: Используйте в качестве природного подкорма.

Больше новостей:

Что известно о защите плодовых деревьев Защита насаждений от болезней и вредителей способствует заметному повышению урожайности плодовых деревьев. Уровень рентабельности при этом повышается на треть. Комбинированное применение и чередование при опрыскиваниях по фенопрогнозной системе, с учетом опасности тех или иных болезней и вредителей, обеспечивает надежную защиту плодовых деревьев от комплекса вредных организмов, сообщает Национальная академия аграрных наук Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред